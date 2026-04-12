Пострадавшего после взрыва петарды ребенка перевели в центр Рошаля

Ребенка доставили в Орехово-Зуевскую больницу, готовится перевод в центр Рошаля, заявил министр, передает ТАСС.
Напомним, в Орехово-Зуево 11-летний мальчик получил тяжелую травму кисти во время игр с пиротехникой, возбуждено уголовное дело.
Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив
Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».
Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.
Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.
За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.
Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.
Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.
Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.
Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».
Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.
Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.
Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего.
«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».
Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.
Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.
«Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.
«Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.
США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.
По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.
«Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.
Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.
Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США прошли в атмосфере недоверия
«Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.
По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.
Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.
«Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.
Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.
После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.
Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.
Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.
Сазонов выразил недовольство отправкой финских детей в крымский лагерь «Артек», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Yle.
По данным издания, поездки организовывала финская компания Sun Ray, получавшая субсидии от городской администрации. Общий объем выплат превысил 45 тыс. евро. Отмечается, что компания сотрудничает с «Артеком» с 2025 года, несмотря на подсанкционный статус лагеря.
Сазонов назвал отправку детей в Крым «отвратительным» фактом.
«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», – заявил он.
Градоначальник поручил пересмотреть правила предоставления субсидий и призвал власти страны усилить контроль за деятельностью компаний, подобных Sun Ray.
Сам Сазонов родился в столице Финляндии в 1993 году, его родители переехали в страну из Петербурга в начале 90-х годов.
Сазонов победил на муниципальных выборах мэра Хельсинки в 2025 году. Ранее финские чиновники выражали недовольство поездками местных школьников в крымский лагерь.
В Ирландии задержали мужчину за повреждение военного самолета США C-130 Hercules
Мужчина был задержан за предполагаемое повреждение американского военного самолёта в аэропорту Шеннон, сообщает Sky News. Инцидент произошёл утром в субботу, когда мужчина проник на закрытую территорию аэропорта в графстве Клэр.
Согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, мужчина забрался на американский военный транспортный самолёт C-130 Hercules и ударил по крылу предметом. Представитель аэропорта Шеннон уточнил, что из-за происшествия работа аэропорта была приостановлена примерно на 20 минут, после чего полностью возобновилась.
Полиция Ирландии An Garda Siochana заявила, что мужчина в возрасте около сорока лет был задержан по подозрению в умышленном повреждении имущества. В данный момент он содержится в полицейском участке в зоне Клэр–Типперэри по статье 4 Закона о уголовном правосудии 1984 года. По закону его могут удерживать под стражей до суток, не считая перерывов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.
Эксперт Ткаченко: Переговоры Ирана и США могут затянуться на годы
«США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.
«Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.
«Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.
«Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.
Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.
«Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.
Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.
В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».
Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.
По словам Федорова, все обращения российской стороны в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других структур остаются без внимания. «По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней», – приводит его слова РИА «Новости».
Федоров отметил, что девушка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство занимается этим делом с 2023 года, добиваясь возвращения Романовой в Россию с учетом ее личного обращения.
«После долгих и настойчивых требований консульским работникам удалось встретиться и побеседовать с Кристиной четыре раза летом 2025 года. В соответствии с ее собственным обращением, полученным в ходе бесед, добиваемся её возвращения на родину», – добавил собеседник агентства.
Дипломат подчеркнул, что действия мексиканских властей могут квалифицироваться как нарушение международных процедур. По его словам, продолжающееся удержание несовершеннолетней, которая не является задержанной, арестованной или осужденной, юридически безосновательно и не учитывает положения международных конвенций, включая Конвенцию о правах ребенка, Венскую конвенцию и российско-мексиканский договор о взаимной правовой помощи.
Он заявил, что российское посольство продолжает защищать интересы несовершеннолетней гражданки в координации с компетентными органами России.
Приемная мать девушки, преподаватель университета штата Мехико UAEMex Марина Романова, заявляла, что ее дочь была насильно изъята представителями системы защиты семьи штата Мехико прямо в учебном заведении и исчезла. Она обращалась к властям Мексики с просьбой о вмешательстве и выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, в том числе торговли людьми.
Мексиканские СМИ сообщали, что Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года девушку обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.
Украинские войска, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника самолетного типа по Курской и Белгородской областям, в результате чего ранены мирные жители, включая ребенка, передает РИА «Новости». В сводке Минобороны России отмечается: «Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок».
До начала перемирия подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по трем бригадам теробороны ВСУ в Сумской области и по подразделениям в Харьковской области, уточнили в Минобороны России. Потери противника составили до 125 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российская группировка «Запад» до перемирия нанесла поражение украинским формированиям у населённых пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области. Потери ВСУ достигли более 200 военнослужащих, бронетранспортёра М113 производства США, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, уничтожено четыре склада боеприпасов.
В свою очередь, группировка «Центр» до перемирия уничтожила более 325 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Удары были нанесены по нескольким бригадам ВСУ, включая спецназ «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), а также по национальной гвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике.
С начала пасхального перемирия, по данным Минобороны, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли российские приграничные территории и позиции войск, осуществили 1 329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов, включая 67 дронов октокоптерного типа и 15 – самолетного. Все эти нарушения были зафиксированы до 08.00 воскресенья.
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты.
Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.
По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.
«Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.
Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.
Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.
Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.
Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».
Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.