  • Новость часаИстек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    12 апреля 2026, 21:30 • Новости дня

    Axios: США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров в Пакистане не смогли договориться о конкретном объеме замороженных средств, которые американская сторона должна вернуть исламской республике в рамках переговоров, пишут американские СМИ.

    Разногласия между американской и иранской делегациями возникли вокруг финансовых вопросов, заявил журналист портала Axios Барак Равид, передает РИА «Новости».

    Его источники пояснили, что споры вызваны суммой замороженных иранских средств, которые будут разморожены.

    При этом Вашингтон обозначил жесткие условия для продолжения диалога. Американские чиновники требуют от Тегерана полностью прекратить обогащение урана, ликвидировать соответствующие предприятия и избавиться от уже накопленных запасов.

    Дополнительно Соединенные Штаты настаивают на прекращении поддержки региональных военизированных группировок. Также иранскую сторону призывают обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив без взимания пошлин и присоединиться к общей системе безопасности на Ближнем Востоке.

    Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    В воскресенье США заявили, что перекроют Ормузский пролив в ближайшее время, в блокаде будут участвовать и другие страны. В Иране в ответ указали, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    Комментарии (36)
    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    @ THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    Комментарии (9)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (12)
    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев

    Комментарии (27)
    12 апреля 2026, 07:31 • Новости дня
    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между США и Ираном завершились без соглашения из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам при общей атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.

    Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (10)
    12 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

    @ CFOTO/Sipa/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переговоры Ирана и США не дали результата, поскольку Вашингтон не был готов к курсу Тегерана на тотальную победу в дипломатическом поле и отказ от финансовых преференций ради достижения долгосрочных целей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

    «Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

    «Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

    Комментарии (5)
    12 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.

    «Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.

    Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.

    Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.

    Комментарии (5)
    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    @ Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны

    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уступки по итогам переговоров США и Ирана по какому-либо важному треку будут означать капитуляцию одной из сторон. Поэтому нынешний конфликт пока не предполагает дипломатического завершения. Вопрос лишь в том, выдержит ли Белый дом срок объявленного перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».

    «Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.

    «Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.

    Комментарии (5)
    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    Комментарии (2)
    12 апреля 2026, 01:42 • Новости дня
    Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились
    @ Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов, сообщили правительство исламской республики и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Как передает IRIB, третий раунд консультаций завершился. Стороны «при участии экспертных и технических групп обмениваются текстами обсуждаемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Правительство исламской республики отметило, что «ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов». Подчеркивается, что несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны намерены продолжить переговоры, передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Tasnim, между делегациями сохраняются серьезные противоречия. «Теперь дело за США – им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран не исключал возможность продления переговоров с США еще на один день. При этом источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные.

    Комментарии (4)
    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    Комментарии (3)
    12 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку военный блок не оказал помощи Вашингтону в его операции против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сейчас мы должны пересмотреть (отношения с) НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия блока очень сильно разочаровали США.

    Глава американского государства добавил, что в будущем альянс также не станет помогать США, когда такая помощь понадобится.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками. Он же передал натовским странам требования Трампа.

    Комментарии (6)
    12 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    Туркмения назвала недопустимыми удары по территории прикаспийских государств

    Tекст: Антон Антонов

    Туркмения обеспокоена военными ударами по территории прикаспийских государств, боевые действия в Каспийском регионе недопустимы, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

    Бердымухамедов выступил с заявлением о полной недопустимости военных действий в Каспийском регионе. Он отметил, что Туркмения обеспокоена нанесением ударов по территории сопредельного прикаспийского государства и категорически отвергает подобные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на TDH.

    Бердымухамедов напомнил, что на протяжении более 30 лет Туркмения совместно с Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Ираном строила партнерские отношения в регионе. Итогом этого сотрудничества стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году, где закреплен статус Каспия как зоны мира и добрососедства, запрещено размещение иностранных вооруженных сил и любая военная активность государств, не имеющих выхода к морю. Он подчеркнул, что такие положения являются ключевым фактором безопасности региона.

    Бердымухамедов также сообщил, что Туркмения после изучения проекта Совместного заявления прикаспийских государств примет решение о его поддержке. По его словам, распространение ближневосточного конфликта на каспийский регион несет угрозу региональной стабильности.

    «Данный документ выражает наши принципиальные взгляды, а также наше мнение о неприемлемости расширения масштабов конфликта», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль атаковали территорию Ирана с 28 февраля. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В апреле США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранская делегация покинула Пакистан после переговоров с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская делегация покинула Пакистан после завершения переговоров с США, передает агентство Mehr.

    Иранская делегация завершила переговоры с Соединёнными Штатами в Пакистане и покинула страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. Диалог проходил в Исламабаде после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Тегераном о двухнедельном прекращении огня.

    Переговоры между Ираном и США продолжались в течение нескольких дней, однако, как отметил глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, странам не удалось достичь окончательного соглашения. Он подчеркнул, что делегация США возвращается домой без подписания какого-либо документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Вашингтона и Тегерана начали переговоры при посредничестве Исламабада.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об атмосфере недоверия на прошедших встречах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об отсутствии итогового соглашения между сторонами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»
    Брат главы Башкирии Хабирова погиб в ДТП
    Мэр Хельсинки назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек»
    Уроженец Британии впервые лишился паспорта из-за связей с Россией