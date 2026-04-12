Явка на выборах в Венгрии установила исторический рекорд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила рекордные 74,23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерский Национальный избирательный офис.

Этот показатель значительно превысил итоговые данные голосования 2022 года.

Свои голоса отдали более 5,5 млн человек. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2022 году явка к 17.00 составляла 62,92%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште. К 16.00 по московскому времени активность граждан достигла отметки в 66,01%.