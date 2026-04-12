  Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами за военную помощь Ирану
    Украина нарушила пасхальное перемирие почти 2 тыс. раз
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Явка на выборах в Венгрии превысила 60%
    12 апреля 2026, 18:46 • Новости дня

    Задержанному в Швеции балкеру «Хуэй Юань» разрешили покинуть страну

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно «Хуэй Юань», ранее задержанное шведскими властями, может продолжить рейс, заявили в шведской береговой охране в воскресенье.

    Береговая охрана скандинавского государства сняла ограничения на передвижение сухогруза «Хуэй Юань», передает РИА «Новости»

    Капитан балкера якобы признал факт нарушения законодательства Швеции в сфере защиты окружающей среды и «внес деньги для будущих штрафов».

    По этой причине судну разрешили покинуть Швецию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции поднялась на борт панамского судна Hui Yuan для расследования сброса угля. Российское посольство в Стокгольме заявило об отсутствии граждан России среди членов экипажа этого балкера. Месяцем ранее шведские власти перехватили в Балтийском море танкер Sea Owl I из-за угрозы морской безопасности.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    12 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия» путешественник Федор Конюхов отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание возвращению русских имен на мировую карту, а также назвал его романтиком и мечтателем.

    Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».

    Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

    Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.

    Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Песков: Каллас не сможет защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив

    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    11 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде представители США на переговорах с Ираном настаивают на чрезмерных требованиях, сообщают информационные агентства.

    «Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к иранской переговорной группе.

    По мнению иранской стороны, США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения». В Тегеране подчеркивают, что намерены отстоять успехи, достигнутые во время конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители США и Ирана проводят третий этап консультаций в Исламабаде. Иран допустил возможность продления переговоров с США еще на один день. Tasnim сообщает, что делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива.

    12 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    @ THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.

    За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.

    Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

    Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

    Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.

    12 апреля 2026, 07:31 • Новости дня
    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США прошли в атмосфере недоверия

    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США
    @ Qamar Zaman/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между США и Ираном завершились без соглашения из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам при общей атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.

    Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    11 апреля 2026, 22:58 • Новости дня
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    В кому режиссер Тигран Кеосаян, который скончался в сентябре 2025 года, впал после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала его супруга – главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян рассказала об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Симоньян сообщила, что врачи постоянно следили за состоянием здоровья Кеосаяна, а сам он ежедневно проходил 10 тыс. шагов, строго принимал назначенные лекарства и регулярно обследовался, передает РИА «Новости».

    Накануне госпитализации он весь день был активен и вечером посетил день рождения общей подруги. «У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», – добавила Симоньян. По ее словам, спустя два-три дня после госпитализации врачи сообщили, что мозг режиссера полностью разрушен и надежды на восстановление нет.

    Симоньян подчеркнула, что несмотря на прогнозы, она каждый день находилась рядом с Кеосаяном, разговаривала с ним, читала ему и молилась.

    «Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Я тебе скажу, даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», – эмоционально добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян сообщила о смерти супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года. В октябре 2025 года Симоньян начала курс химиотерапии из-за онкологического заболевания. В марте 2026 года Симоньян призналась, что узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    11 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».

    Захарова резко высказалась о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне в своем Telegram-канале . Она назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    Захарова написала: «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла – лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе».

    Она обвинила Джонсона в очередном «пиаре» на костях.

    «Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей», – добавила Захарова.

    Дипломат также напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговоров и эскалации конфликта на Украине. По словам Захаровой, действия бывшего британского премьера способствовали продолжению кризиса и увеличению числа жертв.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    В своих мемуарах Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года.

    Позже экс-премьер Британии признал факт ведения Западом прокси-конфликта с Россией чужими руками.

    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    12 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

    Эксперт Ткаченко: Переговоры Ирана и США могут затянуться на годы

    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США
    @ CFOTO/Sipa/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переговоры Ирана и США не дали результата, поскольку Вашингтон не был готов к курсу Тегерана на тотальную победу в дипломатическом поле и отказ от финансовых преференций ради достижения долгосрочных целей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее США и Иран обвинили друг друга в провале 21-часовых переговоров в Исламабаде.

    «США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

    «Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

    «Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

    Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

    «Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

    Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

    В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

    Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.

