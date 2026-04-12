    12 апреля 2026, 16:40 • Новости дня

    «Волонтеры Победы» рассказали об акциях ко Дню космонавтики

    @ vsezapobedu

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции, проведенные «Волонтерами Победы» в честь Дня космонавтики, с энтузиазмом были восприняты в школах, вузах и общественных пространствах городов России. Хэштег «Улыбка Гагарина» обрел популярность в сети в считанные дни, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Даниил Кирпиченко.

    «Волонтеры Победы» в преддверии Дня космонавтики и в день праздника проводили по всей России и за рубежом акции для популяризации первого полета в космос и личности героя СССР Юрия Гагарина. В школах, вузах и общественных центрах на базе других образовательных учреждений проходили различные мероприятия: от исторических квестов до интерактивных викторин», – пояснил Даниил Кирпиченко, руководитель пресс-службы движения «Волонтеры Победы».

    «Также ведущие рассказывали участникам интересные факты про первую многомодульную орбитальную станцию «Мир» и другие достижения нашей страны. Подобные мероприятия прошли также за рубежом, например, в школе при посольстве России в Египте», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, в общественных пространствах городов России – в парках, на главных прогулочных улицах – волонтеры показывали прохожим портрет Гагарина и предлагали повторить его улыбку. А фото затем выкладывали в соцсети. Акции вызвали исключительно позитивные отзывы участников. Мы видим, как в сети буквально за несколько дней набрали еще большую популярность хэштеги «Волонтеры Победы», «Наши Победы», «Улыбка Гагарина», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Каире в рамках исторического квеста «Первый. Космический» учениками и педагогами школы при посольстве России был изучен опыт освоения космоса. Участники выясняли, как построить базу по добыче Гелия-3 на Луне и подготовить для этой миссии космонавтов.

    Кроме того, школьники и студенты Санкт-Петербурга пообщались с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко в рамках профориентационной встречи курса «Россия – мои горизонты», организованной обществом «Знание» совместно с региональным отделением «Волонтеров Победы».

    С приветственным словом к участникам обратился председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Во время встречи ребята узнали об особенностях отбора в отряд космонавтов, питании и проживании на борту космического корабля, а также получили уникальные открытки с автографом Борисенко.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    11 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

    Tекст: Вера Басилая

    На космодроме Восточный официально начал работу стартовый стол для ракет семейства «Ангара», что позволит приступить к пускам новых носителей, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

    Баканов сообщил: «Вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангары». Так что эта процедура завершена».

    Площадь стартового стола для для ракет «Ангара» составляет более 45 тыс. кв. метров.

    Баканов заявил о строительстве стартового стола для лёгких ракет на космодроме Восточный.

    11 апреля 2026, 20:49 • Новости дня
    Баканов сообщил об инвестициях 600 млрд рублей в проект «Новый старт»

    Tекст: Вера Басилая

    Частный инвестор намерен вложить 600 миллиардов рублей в проект «Новый старт» на восемь лет, а консолидация спутниковых активов завершится к 2026 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с Владимиром Путиным раскрыл детали финансирования проекта «Новый старт», сообщается на сайте Кремля.

    «Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 млрд рублей», – рассказал руководитель госкорпорации.

    Помимо финансовых вложений, компания «Новый старт» займется объединением профильных предприятий. Баканов уточнил, что консолидация спутникостроительных активов, находящихся вне контура Роскосмоса, должна полностью завершиться до конца 2026 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал появление крупного инвестора для создания ракет с возвращаемой первой ступенью.

    Позже руководитель госкорпорации сообщил о запуске спутников одной из частных российских компаний для расширения географии связи.

    Баканов заявил, что осенью 2026 года состоится первый полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    11 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Баканов: ИИ применят при моделировании в ракетно-космической отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетно-космической отрасли России планируют использовать искусственный интеллект для проектирования и моделирования, что позволит снизить стоимость подготовки техники, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что искусственный интеллект будет задействован в проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, применение ИИ и современных цифровых решений может существенно снизить затраты на эксплуатацию и подготовку техники к запуску.

    «Самое для нас главное – это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску», – заявил Баканов.

    Президент отметил, что компьютерное моделирование и внедрение новых технологий не должны снижать уровень надежности. Владимир Путин подчеркнул, что главное – не допустить ухудшения качества и надежности систем при использовании цифровых инструментов в отрасли.

    Ранее Баканов заявил, что искусственный интеллект в ближайшие три-четыре года сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Ранее госкорпорация анонсировала создание нейросетевого ассистента космонавта для работы на борту МКС.

    Также в начале 2026 года новые технологии решили впервые применить для анализа физических и психологических параметров кандидатов в космонавты.

    12 апреля 2026, 02:59 • Новости дня
    Роскосмос поздравил россиян с Днем космонавтики

    Tекст: Антон Антонов

    Роскосмос и российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем космонавтики.

    «Поздравляем всех, кто с надеждой смотрит в небо и верит, что однажды сможет дотянуться до своей звезды!» – заявил Роскосмос.

    К поздравлению присоединились российские космонавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, передает РИА «Новости».

    В поздравлении подчеркивается, что 12 апреля 1961 года стало началом новой эпохи для всего мира, когда изучение космоса перестало быть чем-то «обезличенным и удаленным».

    В Роскосмосе также подчеркнули, что человечество смогло преодолеть гравитацию и выйти за пределы планеты, чтобы начать освоение космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил космонавтов и работников космической сферы с профессиональным праздником. Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса. В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    12 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Роспатент назвал лучшие изобретения для освоения космоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них – программа для очистки космического мусора и модель для наблюдения поверхности Земли, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности назвали три главных российских изобретения для освоения космоса, передает РИА «Новости». В подборку вошли программа-симулятор для очистки космического мусора, новая технология увеличения грузоподъемности ракет-носителей, а также уникальная модель спутника для наблюдения поверхности Земли.

    В пресс-службе Роспатента пояснили, что инициатива приурочена ко Дню космонавтики. В рейтинг вошли как изобретения и полезные модели, так и программное обеспечение – например, специальная программа симуляции космического мусора, созданная специалистами Юго-Западного государственного университета, которая способна отображать траектории движения фрагментов мусора на орбите.

    Инженеры Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили новую систему, увеличивающую грузоподъемность многоступенчатых модульных ракет-носителей. А коллектив Научно-производственного концерна «БАРЛ» разработал космический аппарат для наблюдения поверхности Земли, работающий одновременно в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.

    Руководитель Роспатента Юрий Зубов подчеркнул: «В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере». По данным ведомства, сейчас зарегистрировано свыше трех тысяч отечественных программ для ЭВМ и баз данных, связанных с космическими технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» провел успешные испытания новой оптики для отслеживания космического мусора.

    Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала орбитальную систему с искусственной гравитацией.

    Российские специалисты зарегистрировали уникальную технологию запуска дронов с национальной космической станции.

    12 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Командир МКС рассказал о еженедельной уборке на станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков в День космонавтики рассказал, что жизнь и работа на станции отличаются строгим распорядком, а в весенней уборке космического жилища экипажа нет необходимости, поскольку космонавты наводят чистоту еженедельно..

    Кудь-Сверчков рассказал о распорядке жизни экипажа на орбите и особенностях уборки, передает ТАСС. По его словам, на МКС нет необходимости в весенней уборке, так как космонавты наводят порядок еженедельно, обычно по субботам. Он уточнил: «Особенностью жизни и работы на станции является то, что экипаж живет по расписанию. У каждого члена экипажа есть индивидуальное расписание, в котором написано, что он должен делать в течение дня».

    Рабочий день космонавтов начинается с пробуждения, осмотра станции и перезагрузки компьютеров – только затем следуют завтрак и утренние процедуры. В течение дня экипаж занимается научными исследованиями, обслуживанием станции и обязательными физическими упражнениями. Последние необходимы для компенсации отсутствия гравитации и занимают примерно два часа ежедневно.

    У Кудь-Сверчкова подчеркнул, что спорт для экипажа – не прихоть, а необходимое условие для поддержания здоровья в невесомости. В быту космонавтам приходится обходиться без привычных устройств вроде микроволновки, а для гигиены достаточно небольшого количества воды и одноразового полотенца.

    К уборке на МКС подходят особенно внимательно: пыль в невесомости оседает равномерно по всем поверхностям, а иллюминаторы протирают только изнутри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года Сергей Кудь-Сверчков стал командиром Международной космической станции.

     В марте космонавт Андрей Федяев рассказал школьникам об общении экипажа на смеси русского и английского языков.

    Ранее российские космонавты во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    12 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    «Геоскан» анонсировал начало разработки сверхлегкой ракеты в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания «Геоскан» в 2026 году начнёт проектирование ракеты, способной выводить до 900 килограммов на орбиту, сообщил председатель совета директоров группы Алексей Семенов.

    Семенов заявил, что компания «Геоскан» в 2026 году начнет проектирование космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем, передает РИА «Новости». Он заявил: «Геоскан запускает проект по созданию космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем. Это позволит компании обеспечить доставку на орбиту собственных спутниковых группировок. Проектирование комплекса компания начнет в 2026 году».

    В настоящее время предприятие формирует собственную инженерную команду, чтобы разрабатывать ракетный комплекс самостоятельно. В задачи команды войдет создание ключевых систем, организация производства, сборки и испытаний.

    Семенов отметил, что решение о запуске проекта принято после оценки масштабов будущих запусков. Ракета будет использоваться для вывода спутниковых группировок «Геоскана». По его словам, вывести такое количество спутников попутной нагрузкой невозможно, а использование ракет «Роскосмоса» увеличит стоимость запусков. Собственная ракета соответствует стратегии компании, ориентированной на собственные наукоемкие технологии.

    Стартовая масса новой ракеты с кислородно-керосиновыми двигателями составит 55 тонн, расчетная масса полезной нагрузки – 900 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту девять экспериментальных спутников компании «Геоскан».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал полностью коммерческий запуск аппаратов частных предприятий осенью 2026 года.

    Объединенная двигателестроительная корпорация занялась созданием силовой установки для перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж».

    12 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Баканов возложил цветы к мемориалу Королева и Гагарина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым почтила память Королева, Гагарина и других выдающихся специалистов ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.

    Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым почтила память основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева, первого космонавта Юрия Гагарина и других видных специалистов отрасли, передает ТАСС.

    Мероприятие прошло в День космонавтики, который ежегодно отмечается в России и ряде других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня космонавтики президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    Ранее глава госкорпорации возложил цветы к месту захоронения Юрия Гагарина у Кремлевской стены в день рождения первого космонавта.

    До этого Роскосмос предложил ежегодно проводить в стране Неделю космоса с 6 по 12 апреля.

    12 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Астроном Алексеев сообщил о видимости яркой кометы и пике Лирид в апреле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яркую комету PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум действия метеорного потока Лириды смогут увидеть жители России во второй половине апреля, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

    Алексеев рассказал, что жители России смогут наблюдать сразу несколько зрелищных астрономических событий в апреле, передает ТАСС. Он добавил, что с середины месяца ожидается хорошая видимость яркой кометы PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум метеорного потока Лириды.

    «20 апреля – комета PANSTARRS (C/2025 R3) в перигелии, эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля и, приближаясь к перигелию, ее яркость должна повысится до третьей звездной величины, возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4», – рассказал Алексеев. Максимум потока Лириды ожидается 22 апреля, когда можно будет наблюдать до 18 падающих звезд в час.

    С 19 по 20 апреля произойдет сближение Марса, Сатурна и Меркурия – они окажутся в небе на расстоянии менее двух градусов друг от друга. Поблизости будет и Нептун, что, по словам специалиста, может быть названо «парадом планет» в СМИ, но формально таковым не является.

    Апрель особенно подходит для наблюдения звезд в Центральной России – на небе хорошо видны созвездия Рак, Гончие Псы, а также шаровое скопление М3 между Волосами Вероники и Волопасом. Обладатели мощных телескопов смогут увидеть кластер галактик в скоплении Волосы Вероники, который считается ближайшим к нашему сверхскоплению Девы.

    Вечером в зените будет находиться Большая Медведица, благодаря чему можно полюбоваться галактикой Боде и галактикой Сигара. Все эти явления создадут уникальные условия для любителей астрономии по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уникальное покрытие звездного скопления Плеяды Луной произойдет 19 апреля.

    Новая комета C/2026 A1 сгорит на поверхности Солнца 4 апреля.

    Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды придется на ночи 23 апреля и 5 мая.

    Главное
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Ирландец повредил военно-транспортный самолет США C-130 Hercules
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Донбасс
    Женщина впервые в истории стала главным тренером клуба Бундеслиги