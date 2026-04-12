«Волонтеры Победы» рассказали об акциях ко Дню космонавтики

«Волонтеры Победы»: Акция «Улыбка Гагарина» обрела популярность в сети

Tекст: Олег Исайченко

«Волонтеры Победы» в преддверии Дня космонавтики и в день праздника проводили по всей России и за рубежом акции для популяризации первого полета в космос и личности героя СССР Юрия Гагарина. В школах, вузах и общественных центрах на базе других образовательных учреждений проходили различные мероприятия: от исторических квестов до интерактивных викторин», – пояснил Даниил Кирпиченко, руководитель пресс-службы движения «Волонтеры Победы».

«Также ведущие рассказывали участникам интересные факты про первую многомодульную орбитальную станцию «Мир» и другие достижения нашей страны. Подобные мероприятия прошли также за рубежом, например, в школе при посольстве России в Египте», – продолжил собеседник.

«Кроме того, в общественных пространствах городов России – в парках, на главных прогулочных улицах – волонтеры показывали прохожим портрет Гагарина и предлагали повторить его улыбку. А фото затем выкладывали в соцсети. Акции вызвали исключительно позитивные отзывы участников. Мы видим, как в сети буквально за несколько дней набрали еще большую популярность хэштеги «Волонтеры Победы», «Наши Победы», «Улыбка Гагарина», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Каире в рамках исторического квеста «Первый. Космический» учениками и педагогами школы при посольстве России был изучен опыт освоения космоса. Участники выясняли, как построить базу по добыче Гелия-3 на Луне и подготовить для этой миссии космонавтов.

Кроме того, школьники и студенты Санкт-Петербурга пообщались с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко в рамках профориентационной встречи курса «Россия – мои горизонты», организованной обществом «Знание» совместно с региональным отделением «Волонтеров Победы».

С приветственным словом к участникам обратился председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Во время встречи ребята узнали об особенностях отбора в отряд космонавтов, питании и проживании на борту космического корабля, а также получили уникальные открытки с автографом Борисенко.