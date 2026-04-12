    12 апреля 2026, 13:35 • Новости дня

    Первые выплаты пострадавшим от паводков перечислили в Дагестане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 500 жителей Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов Дагестана, пострадавшие от наводнений, получили первые выплаты, сообщает администрация главы и правительства республики.

    Порядка 500 жителей Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов Дагестана, пострадавших в результате паводков, уже получили первые выплаты, передает РИА «Новости». Выплата единовременной материальной помощи составляет 15 тыс. 675 рублей. Министр труда и социального развития Магомедзагид Кихасуров сообщил, что выплаты уже начали поступать на счета пострадавших.

    Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился перевести многофункциональные центры в круглосуточный режим работы, чтобы ускорить оформление документов и получение выплат. Администрация региона подчеркивает, что работа по оказанию помощи продолжается.

    В поселке Мамедкала Дербентского района за помощью обратились 368 человек, из которых 157 уже получили деньги. В Махачкале социальная защита составила 1037 заключений, а выплаты получили 190 пострадавших. В Хасавюртовском районе средства были перечислены 139 гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков отнес ситуацию с паводками в Дагестане к чрезвычайной ситуации федерального характера.

    В семи населенных пунктах республики остаются подтопленными более 500 жилых домов.

    Глава региона Сергей Меликов анонсировал материальную поддержку для 15,5 тыс. пострадавших от стихии жителей.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    12 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия» путешественник Федор Конюхов отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание возвращению русских имен на мировую карту, а также назвал его романтиком и мечтателем.

    Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».

    Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

    Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.

    Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    Вэнс: Иран отверг «окончательное и лучшее предложение» США
    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Песков: Каллас не сможет защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    11 апреля 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта

    Эксперт Дандыкин: При разминировании Ормуза силы США станут уязвимы для ударов с берега

    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Tекст: Андрей Резчиков

    Военно-морской флот США исторически создавался для удара, но не для кропотливой и опасной работы по расчистке фарватеров. При разминировании Ормузского пролива Пентагон прежде всего столкнется с дефицитом специализированных противоминных кораблей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О расчистке Ормузского пролива от иранских мин заявил в субботу президент США.

    «Заявление президента США о начале операции по очистке Ормузского пролива от иранских мин – это не столько военный план, сколько политический жест, за которым может скрываться подготовка к куда более серьезной фазе конфликта. Оценка технической стороны вопроса вызывает серьезные сомнения в способности США быстро и бескровно решить поставленную задачу», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса

    По словам собеседника, распространяемая через американские СМИ версия о том, что минирование якобы велось с малых судов хаотично, без фиксации координат, не выдерживает критики.

    «Это удобная легенда для Вашингтона, но не более того. Иранские военно-морские силы, особенно подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на протяжении десятилетий готовились именно к такому сценарию. Утверждать, что планов минных постановок не существует – значит недооценивать противника. Скорее всего, у Тегерана имеется четкая картина того, где и какие боеприпасы установлены», – предположил спикер.

    Более того, речь идет не только о «рогатых смертях» времен Второй мировой войны. «Минное оружие шагнуло далеко вперед. Следует ожидать наличия донных мин с магнитными и акустическими взрывателями, самонаводящихся систем и боеприпасов, выставленных через торпедные аппараты подводных лодок. Часть этого арсенала неизбежно дрейфует под воздействием течений, повторяя ситуацию с дрейфующими минами в Черном море, где даже спустя годы сохраняется угроза подрыва. Наивно полагать, что иранцы второпях накидали в пролив все, что было», – пояснил Дандыкин.

    Главная проблема, с которой столкнется Пентагон, – это структурный дефицит специализированных противоминных кораблей. «Военно-морской флот США исторически создавался под доктрину проецирования силы: авианосцы, эсминцы, подводные лодки. Это флот для удара, но не для кропотливой и опасной работы по расчистке фарватеров», – подчеркивает эксперт.

    Тральщики, поясняет специалист, это специфический класс судов (часто с корпусами из немагнитных материалов), которых у американцев в регионе недостаточно. «Да, существуют вертолетные системы траления, отработанные еще во времена холодной войны, и беспилотные катера. Однако в условиях реального противодействия этих средств катастрофически мало. Именно поэтому Вашингтон уже сейчас пытается формировать международную коалицию, апеллируя к флотам Германии, Японии и стран Персидского залива», – добавляет эксперт.

    Но призыв «зайти в кабак, все разрушить и заставить других убирать вряд ли найдет горячий отклик у союзников». «Никто не хочет оказаться крайним и принимать на себя первый удар иранских ракетно-торпедных комплексов, подобных российскому «Шквалу», – считает Дандыкин.

    Ормузский пролив не Суэцкий канал, где можно работать в относительно безопасных условиях. «Близость судоходных маршрутов к иранскому побережью и островам (тот же Харк) делает любые тральные силы уязвимыми для ударов с берега. Времени на перехват внезапно запущенной ракеты у Пентагона практически нет», – добавляет спикер.

    В случае начала силового разминирования Тегеран будет рассматривать это как прямую военную агрессию. «В отличие от ситуации в Египте, где советские специалисты работали по просьбе законного правительства в мирное время и все равно потратили на это долгие месяцы, здесь американцам придется действовать под огнем. Подрыв даже одного боевого корабля на мине или поражение его средствами береговой обороны станет шоком, способным перевести локальную операцию в полномасштабный региональный конфликт», – рассуждает собеседник.

    Оценки в 2-6 тыс. мин у Ирана – это лишь видимая часть айсберга. «Опыт истории (в частности, блокада Финского залива немецкими и финскими силами) показывает, что эффективное заграждение состоит не только из мин, но и из минрепов (специальный трос или цепь), противолодочных сетей и прочих инженерных сооружений. Иран располагал достаточным временем для подготовки такого «слоеного пирога», – считает эксперт.

    Разговоры о том, что иранский флот уничтожен, не соответствуют действительности. «Даже с учетом потерь командного состава существуют раздельные структуры – ВМС Ирана и ВМС КСИР, каждая из которых обладает подготовленными кадрами и планами минных постановок», – отметил Дандыкин.

    Таким образом, с высокой долей вероятности риторика о разминировании пролива «является информационным прикрытием». «Возможно, США пытаются оказать давление на Иран в ходе параллельных переговоров, либо готовят общественное мнение к неизбежности сухопутной десантной операции на отдельных участках иранского побережья», – предположил эксперт.

    Однако если эта операция действительно начнется без согласия Тегерана, «она гарантированно зайдет в тупик». «Цена ошибки здесь измеряется не днями простоя судоходства, а жизнями военнослужащих и стабильностью всего Ближнего Востока. Пентагону следовало бы вспомнить правило: прежде чем заходить на минное поле, нужно не только найти тральщики, но и научиться уважать противника», – подытожил собеседник.

    В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» заняться этим самим. «Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Ситуация вокруг минирования Ормузского пролива Ираном остается критической точкой в глобальном энергетическом кризисе. По данным американской разведки, о чем писала The New York Times, Иран якобы не может полностью открыть пролив, так как его силы потеряли координаты установленных морских мин.

    О наличии мин в акватории говорил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью ITV News. Представители КСИР также неоднократно упоминали о возможном присутствии противокорабельных мин в основных судоходных каналах пролива.

    После достигнутого соглашения о временном прекращении огня между США и Ираном трафик в проливе остается на минимальном уровне – около девяти судов в день против 130 в мирное время.

    Навигационные предупреждения охватывают основные коммерческие пути разделения движения в проливе. Сейчас они официально обозначены Ираном как «зона опасности».

    11 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде представители США на переговорах с Ираном настаивают на чрезмерных требованиях, сообщают информационные агентства.

    «Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к иранской переговорной группе.

    По мнению иранской стороны, США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения». В Тегеране подчеркивают, что намерены отстоять успехи, достигнутые во время конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители США и Ирана проводят третий этап консультаций в Исламабаде. Иран допустил возможность продления переговоров с США еще на один день. Tasnim сообщает, что делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива.

    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    12 апреля 2026, 07:31 • Новости дня
    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Переговоры с США прошли в атмосфере недоверия

    Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США
    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между США и Ираном завершились без соглашения из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам при общей атмосфере недоверия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – приводит слова Багаи РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    По словам Багаи, сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания по отдельным вопросам, однако по двум-трем важным пунктам мнения участников оказались слишком далеки друг от друга. В итоге переговоры завершились без заключения итогового соглашения.

    Багаи отметил, что данный раунд переговоров стал самым продолжительным в 2026 году и занял в общей сложности 24 или 25 часов. Он также добавил, что Иран намерен продолжать поддерживать контакты с Пакистаном и другими странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Исламабаде состоялись консультации между делегациями Ирана и США, но стороны не достигли соглашения.

    11 апреля 2026, 22:58 • Новости дня
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Tекст: Антон Антонов

    В кому режиссер Тигран Кеосаян, который скончался в сентябре 2025 года, впал после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала его супруга – главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян рассказала об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Симоньян сообщила, что врачи постоянно следили за состоянием здоровья Кеосаяна, а сам он ежедневно проходил 10 тыс. шагов, строго принимал назначенные лекарства и регулярно обследовался, передает РИА «Новости».

    Накануне госпитализации он весь день был активен и вечером посетил день рождения общей подруги. «У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», – добавила Симоньян. По ее словам, спустя два-три дня после госпитализации врачи сообщили, что мозг режиссера полностью разрушен и надежды на восстановление нет.

    Симоньян подчеркнула, что несмотря на прогнозы, она каждый день находилась рядом с Кеосаяном, разговаривала с ним, читала ему и молилась.

    «Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Я тебе скажу, даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», – эмоционально добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян сообщила о смерти супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года. В октябре 2025 года Симоньян начала курс химиотерапии из-за онкологического заболевания. В марте 2026 года Симоньян призналась, что узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    11 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».

    Захарова резко высказалась о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне в своем Telegram-канале . Она назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    Захарова написала: «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла – лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе».

    Она обвинила Джонсона в очередном «пиаре» на костях.

    «Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей», – добавила Захарова.

    Дипломат также напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговоров и эскалации конфликта на Украине. По словам Захаровой, действия бывшего британского премьера способствовали продолжению кризиса и увеличению числа жертв.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    В своих мемуарах Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года.

    Позже экс-премьер Британии признал факт ведения Западом прокси-конфликта с Россией чужими руками.

    11 апреля 2026, 17:41 • Новости дня
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп

    Жертвы Эпштейна обвинили Меланию Трамп в перекладывании ответственности

    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    Tекст: Мария Иванова

    Более десятка пострадавших от действий скандального финансиста Джеффри Эпштейна назвали призыв первой леди США Мелании Трамп к открытым слушаниям попыткой защитить наделенных властью политиков.

    Группа из 13 человек, а также брат и сестра покойной Вирджинии Джуффре, выпустили совместное заявление, передает The Guardian.

    «Выжившие после действий Джеффри Эпштейна уже проявили невероятное мужество, выступив вперед, подав заявления и дав показания. Требовать от них большего сейчас – это уклонение от ответственности, а не справедливость», – подчеркнули авторы документа.

    Реакция последовала за выступлением Мелании Трамп, в котором она категорически отвергла любые связи с Эпштейном и его пособницей Гислен Максвелл. Супруга американского лидера заявила, что не была жертвой финансиста, ничего не знала о его преступлениях и не знакомила его с Дональдом Трампом. Она также призвала Конгресс провести публичные слушания и заслушать показания пострадавших под присягой.

    В своем заявлении жертвы отметили, что инициатива первой леди перекладывает бремя. По их мнению, это защищает тех, кто наделен властью, включая Министерство юстиции и администрацию главы Белого дома, которая до сих пор не выполнила требования Закона о прозрачности файлов Эпштейна.

    Они также упомянули Пэм Бонди, которая должна ответить за утаивание документов и раскрытие личностей пострадавших. Ранее Минюст сообщил, что Бонди не подчинится повестке и не явится на запланированные слушания в комитет Палаты представителей.

    Мария и Энни Фармер в отдельном заявлении подчеркнули, что федеральное правительство долгое время неправильно вело расследование, игнорируя жертв и нарушая их конфиденциальность. Председатель надзорного комитета Джеймс Комер, в свою очередь, заявил, что слушания с участием пострадавших всегда планировались после завершения дачи показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелания Трамп опровергла слухи о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Ранее первая леди США поручила юристам добиться официальных извинений за подобную клевету.

    Представители Демократической партии поддержали инициативу супруги президента о проведении открытых слушаний.

    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    12 апреля 2026, 05:48 • Новости дня
    Власти Мексики отказались вернуть несовершеннолетнюю россиянку на Родину

    Tекст: Антон Антонов

    Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют консульский доступ к девушке с августа, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров.

    По словам Федорова, все обращения российской стороны в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других структур остаются без внимания. «По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Федоров отметил, что девушка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство занимается этим делом с 2023 года, добиваясь возвращения Романовой в Россию с учетом ее личного обращения.

    «После долгих и настойчивых требований консульским работникам удалось встретиться и побеседовать с Кристиной четыре раза летом 2025 года. В соответствии с ее собственным обращением, полученным в ходе бесед, добиваемся её возвращения на родину», – добавил собеседник агентства.

    Дипломат подчеркнул, что действия мексиканских властей могут квалифицироваться как нарушение международных процедур. По его словам, продолжающееся удержание несовершеннолетней, которая не является задержанной, арестованной или осужденной, юридически безосновательно и не учитывает положения международных конвенций, включая Конвенцию о правах ребенка, Венскую конвенцию и российско-мексиканский договор о взаимной правовой помощи.

    Он заявил, что российское посольство продолжает защищать интересы несовершеннолетней гражданки в координации с компетентными органами России.

    Приемная мать девушки, преподаватель университета штата Мехико UAEMex Марина Романова, заявляла, что ее дочь была насильно изъята представителями системы защиты семьи штата Мехико прямо в учебном заведении и исчезла. Она обращалась к властям Мексики с просьбой о вмешательстве и выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, в том числе торговли людьми.

    Мексиканские СМИ сообщали, что Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года девушку обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.

