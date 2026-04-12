Баканов возложил цветы к мемориалу Королева и Гагарина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым почтила память основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева, первого космонавта Юрия Гагарина и других видных специалистов отрасли, передает ТАСС.

Мероприятие прошло в День космонавтики, который ежегодно отмечается в России и ряде других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня космонавтики президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Ранее глава госкорпорации возложил цветы к месту захоронения Юрия Гагарина у Кремлевской стены в день рождения первого космонавта.

До этого Роскосмос предложил ежегодно проводить в стране Неделю космоса с 6 по 12 апреля.