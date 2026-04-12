Роспатент назвал лучшие изобретения для освоения космоса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности назвали три главных российских изобретения для освоения космоса, передает РИА «Новости». В подборку вошли программа-симулятор для очистки космического мусора, новая технология увеличения грузоподъемности ракет-носителей, а также уникальная модель спутника для наблюдения поверхности Земли.

В пресс-службе Роспатента пояснили, что инициатива приурочена ко Дню космонавтики. В рейтинг вошли как изобретения и полезные модели, так и программное обеспечение – например, специальная программа симуляции космического мусора, созданная специалистами Юго-Западного государственного университета, которая способна отображать траектории движения фрагментов мусора на орбите.

Инженеры Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили новую систему, увеличивающую грузоподъемность многоступенчатых модульных ракет-носителей. А коллектив Научно-производственного концерна «БАРЛ» разработал космический аппарат для наблюдения поверхности Земли, работающий одновременно в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов подчеркнул: «В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере». По данным ведомства, сейчас зарегистрировано свыше трех тысяч отечественных программ для ЭВМ и баз данных, связанных с космическими технологиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» провел успешные испытания новой оптики для отслеживания космического мусора.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала орбитальную систему с искусственной гравитацией.

Российские специалисты зарегистрировали уникальную технологию запуска дронов с национальной космической станции.