Командир МКС рассказал о еженедельной уборке на станции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кудь-Сверчков рассказал о распорядке жизни экипажа на орбите и особенностях уборки, передает ТАСС. По его словам, на МКС нет необходимости в весенней уборке, так как космонавты наводят порядок еженедельно, обычно по субботам. Он уточнил: «Особенностью жизни и работы на станции является то, что экипаж живет по расписанию. У каждого члена экипажа есть индивидуальное расписание, в котором написано, что он должен делать в течение дня».

Рабочий день космонавтов начинается с пробуждения, осмотра станции и перезагрузки компьютеров – только затем следуют завтрак и утренние процедуры. В течение дня экипаж занимается научными исследованиями, обслуживанием станции и обязательными физическими упражнениями. Последние необходимы для компенсации отсутствия гравитации и занимают примерно два часа ежедневно.

У Кудь-Сверчкова подчеркнул, что спорт для экипажа – не прихоть, а необходимое условие для поддержания здоровья в невесомости. В быту космонавтам приходится обходиться без привычных устройств вроде микроволновки, а для гигиены достаточно небольшого количества воды и одноразового полотенца.

К уборке на МКС подходят особенно внимательно: пыль в невесомости оседает равномерно по всем поверхностям, а иллюминаторы протирают только изнутри.

