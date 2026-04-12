    12 апреля 2026, 09:44 • Новости дня

    Командир МКС рассказал о еженедельной уборке на станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков в День космонавтики рассказал, что жизнь и работа на станции отличаются строгим распорядком, а в весенней уборке космического жилища экипажа нет необходимости, поскольку космонавты наводят чистоту еженедельно..

    Кудь-Сверчков рассказал о распорядке жизни экипажа на орбите и особенностях уборки, передает ТАСС. По его словам, на МКС нет необходимости в весенней уборке, так как космонавты наводят порядок еженедельно, обычно по субботам. Он уточнил: «Особенностью жизни и работы на станции является то, что экипаж живет по расписанию. У каждого члена экипажа есть индивидуальное расписание, в котором написано, что он должен делать в течение дня».

    Рабочий день космонавтов начинается с пробуждения, осмотра станции и перезагрузки компьютеров – только затем следуют завтрак и утренние процедуры. В течение дня экипаж занимается научными исследованиями, обслуживанием станции и обязательными физическими упражнениями. Последние необходимы для компенсации отсутствия гравитации и занимают примерно два часа ежедневно.

    У Кудь-Сверчкова подчеркнул, что спорт для экипажа – не прихоть, а необходимое условие для поддержания здоровья в невесомости. В быту космонавтам приходится обходиться без привычных устройств вроде микроволновки, а для гигиены достаточно небольшого количества воды и одноразового полотенца.

    К уборке на МКС подходят особенно внимательно: пыль в невесомости оседает равномерно по всем поверхностям, а иллюминаторы протирают только изнутри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года Сергей Кудь-Сверчков стал командиром Международной космической станции.

     В марте космонавт Андрей Федяев рассказал школьникам об общении экипажа на смеси русского и английского языков.

    Ранее российские космонавты во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    11 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

    Tекст: Вера Басилая

    На космодроме Восточный официально начал работу стартовый стол для ракет семейства «Ангара», что позволит приступить к пускам новых носителей, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

    Баканов сообщил: «Вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангары». Так что эта процедура завершена».

    Площадь стартового стола для для ракет «Ангара» составляет более 45 тыс. кв. метров.

    Баканов заявил о строительстве стартового стола для лёгких ракет на космодроме Восточный.

    11 апреля 2026, 20:49 • Новости дня
    Баканов сообщил об инвестициях 600 млрд рублей в проект «Новый старт»

    Tекст: Вера Басилая

    Частный инвестор намерен вложить 600 миллиардов рублей в проект «Новый старт» на восемь лет, а консолидация спутниковых активов завершится к 2026 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с Владимиром Путиным раскрыл детали финансирования проекта «Новый старт», сообщается на сайте Кремля.

    «Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 млрд рублей», – рассказал руководитель госкорпорации.

    Помимо финансовых вложений, компания «Новый старт» займется объединением профильных предприятий. Баканов уточнил, что консолидация спутникостроительных активов, находящихся вне контура Роскосмоса, должна полностью завершиться до конца 2026 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал появление крупного инвестора для создания ракет с возвращаемой первой ступенью.

    Позже руководитель госкорпорации сообщил о запуске спутников одной из частных российских компаний для расширения географии связи.

    Баканов заявил, что осенью 2026 года состоится первый полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Баканов: Россия всегда по-человечески помогает партнерам на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные специалисты всегда идут навстречу зарубежным коллегам на орбите, оказывая необходимую поддержку при возникновении технических сбоев или проблем со здоровьем, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Российская сторона в порядке доброй воли выручает участников Международной космической станции при непредвиденных обстоятельствах, передает РИА «Новости».

    «Бывают случаи, когда какие-то технические сбои, сбои по здоровью у ребят, которые работают на орбите. Какая бы проблема ни была, в порядке доброй воли, просто по-человечески идем навстречу и помогаем», – заявил Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

    Руководитель госкорпорации напомнил о временах космической гонки между СССР и США в 1960-е годы. Тогда две страны осознали невозможность спасения экипажей без взаимной поддержки. Итогом этого понимания стала программа «Союз-Аполлон» по стыковке советского и американского кораблей на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о сохранении сотрудничества с НАСА. Летом текущего года руководитель госкорпорации проведет личную встречу с главой американского ведомства Джаредом Айзекманом.

    До этого космические агентства двух стран достигли принципиальной договоренности о продлении перекрестных полетов на МКС.

    11 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Глава Роскосмоса предупредил об опасности лучевой болезни при полете на Марс

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий любая пилотируемая миссия к Красной планете неизбежно обернется для экипажа тяжелым радиационным поражением, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Отправиться к соседней планете и вернуться обратно без серьезных последствий для здоровья сейчас невозможно, передает РИА «Новости». Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул высокую опасность космической радиации.

    «Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», – сообщил руководитель в телевизионном эфире.

    Отрабатывать технологии для дальних экспедиций Россия планирует на Луне. В ближайшие годы туда отправят орбитальную станцию, посадочные аппараты и специальные модули с ядерной энергоустановкой.

    Кроме того, президент Владимир Путин постановил учредить в стране Неделю космоса. Начиная с 2025 года тематические мероприятия будут проходить ежегодно с шестого по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РАН Геннадий Красников усомнился в готовности человеческого организма к перелету на Марс из-за космической радиации.

    Космонавт Антон Шкаплеров спрогнозировал первую высадку людей на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Для межпланетных миссий Роскосмос разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    11 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Россия и Мьянма договорились о совместном создании студенческих наноспутников

    Tекст: Мария Иванова

    Два крупнейших университета Мьянмы приступят к разработке и запуску малых космических аппаратов, опираясь на успешный опыт российских специалистов.

    Разработка малых аппаратов пройдет в тесном взаимодействии с Москвой, передает ТАСС.

    «Со стороны Мьянмы в рамках сотрудничества с Российской Федерацией работы по созданию и запуску наноспутников будут осуществлять два крупнейших университета республики», – сказал руководитель Мьянманского космического агентства (MSA) Со Мьинт Маун.

    Сейчас стороны активно обсуждают технические детали предстоящего проекта. Глава агентства высоко оценил действующие российские программы «Универсат» и Space-PI, благодаря которым отечественные студенты уже успешно конструируют и отправляют на орбиту собственные спутники.

    Первый Российский космический форум состоялся девятого апреля в Национальном центре «Россия». Масштабное мероприятие собрало делегации из 40 государств и включило 13 тематических сессий, а также международное пленарное заседание по глобальным вызовам отрасли.

    Событие стало частью первой в истории страны Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Мероприятие организовано Роскосмосом по указу президента и приурочено к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» прошел первый Российский космический форум.

    Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса.

    В Самарском университете решили создать роботизированную фабрику для производства наноспутников.

    11 апреля 2026, 16:49 • Новости дня
    SpaceX отправила к МКС корабль с пятью тоннами груза

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде, отправив на орбитальную станцию почти пять тонн научного оборудования и материалов.

    Успешный запуск американского космического аппарата подтвердили в НАСА, передает РИА «Новости». Трансляция старта и дальнейшего полета велась на странице компании SpaceX в соцсети.

    «Более 11 тыс. фунтов (почти 5 тонн) научного оборудования и груза были отправлены на Международную космическую станцию на борту космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии Commercial Resupply Services-24 (CRS-24). Космический корабль стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении агентства.

    Стыковка аппарата с орбитальной станцией ожидается в понедельник, 13 апреля. Прямая трансляция прибытия груза начнется в 22.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью ракета-носитель Falcon 9 с новым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома во Флориде. Позже этот космический грузовик успешно пристыковался к Международной космической станции.

    11 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Роскосмос обсудил с партнерами безопасность Российской орбитальной станции

    Tекст: Мария Иванова

    Будущая суверенная орбитальная станция получит современные системы резервирования безопасности, детали которых уже обсуждаются с зарубежными участниками проекта МКС, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил факт обсуждения систем защиты с участниками проекта МКС, передает РИА «Новости».

    «Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», – заявил руководитель в телевизионном эфире.

    Глава ведомства отметил, что работа Международной космической станции продолжается вопреки попыткам ее закрыть. Успешно действует программа перекрестных полетов, позволяющая российским космонавтам отправляться на орбиту на американских кораблях, а астронавтам из США – на отечественных аппаратах. Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос запланировал продолжение сотрудничества с НАСА по проекту Российской орбитальной станции.

    Специалисты начали работы по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» для его будущего включения в состав РОС.

    Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации дружественных государств на МКС.


    11 апреля 2026, 15:31 • Новости дня
    Авиамодельный фестиваль в честь полета Гагарина прошел в Новгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиамодельный фестиваль «Взлет», посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина и 120-летию со дня рождения летчика МАОН Петра Колесникова, прошел в поселке Хвойная Новгородской области накануне Дня космонавтики, рассказала внучка командира экипажа МАОН Анна Белорусова.

    Белорусова сообщила, что праздник проходит уже в десятый раз и объединяет местных детей, увлеченных техническим творчеством и авиационной историей, передает ТАСС.

    Участники фестиваля почтили память героев авиации минутой молчания и возложили цветы к памятнику на аэродроме – эта традиция теперь станет ежегодной. Затем в спортивном комплексе прошли показательные выступления радиоуправляемых самолетов и моделей, собранных юными авиамоделистами. Хвойнинская команда традиционно остается одним из лидеров областных соревнований в этом виде спорта.

    В этом году фестиваль впервые поддержала Росавиация, а шестерым юным авиамоделистам вручили благодарственные письма. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что развитие детского технического творчества – важная часть кадровой политики Минтранса и Росавиации, и выразил надежду, что участники фестиваля связаны свое будущее с авиацией.

    Петербуржцы Сергей Бородкин и Николай Лебедь, участвовавшие в создании памятника на Хвойнинском аэродроме, учредили ежегодную премию для поддержки детского авиамодельного творчества. Важным экспонатом фестиваля стала газета «Известия» от 14 апреля 1961 года, которую в дар музею передала Лидия Колесникова, дочь Петра Колесникова. После окончания Ленинградского электротехнического института она работала на предприятии «Звезда», где испытывали гироскопы для ракет, в том числе для корабля «Восток-1» с Гагариным.

    «Я очень рада участвовать в открытии фестиваля и привезла подарок от моей мамы. Этой газете 65 лет – ровно столько, сколько полету Гагарина. Мама работала на «Звезде», где делали гироскопы для ракет. Утром 12 апреля 1961 года они с папой плыли по Селигеру на моторной лодке и услышали голос Левитана о полете Гагарина. Вскоре всем на предприятии выплатили «гагаринскую» премию», – рассказала Анна Белорусова.

    Накануне на форуме в НЦ «Россия» рассказали о достижениях России в космосе.

    Ранее в аэропорту Сочи высадили кедр в честь Дня космонавтики.

    11 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Баканов: ИИ применят при моделировании в ракетно-космической отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетно-космической отрасли России планируют использовать искусственный интеллект для проектирования и моделирования, что позволит снизить стоимость подготовки техники, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что искусственный интеллект будет задействован в проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, применение ИИ и современных цифровых решений может существенно снизить затраты на эксплуатацию и подготовку техники к запуску.

    «Самое для нас главное – это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску», – заявил Баканов.

    Президент отметил, что компьютерное моделирование и внедрение новых технологий не должны снижать уровень надежности. Владимир Путин подчеркнул, что главное – не допустить ухудшения качества и надежности систем при использовании цифровых инструментов в отрасли.

    Ранее Баканов заявил, что искусственный интеллект в ближайшие три-четыре года сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Ранее госкорпорация анонсировала создание нейросетевого ассистента космонавта для работы на борту МКС.

    Также в начале 2026 года новые технологии решили впервые применить для анализа физических и психологических параметров кандидатов в космонавты.

