Минобороны поздравило войска ПВО России с профессиональным праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие войск противовоздушной обороны России отмечают свой профессиональный праздник, передает РИА «Новости». День войск ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году выпал на 12 число.

В Минобороны России сообщили: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

Впервые подразделения ПВО были задействованы еще во времена Первой мировой войны, когда на полях сражений стали использовать авиацию, аэростаты и дирижабли. С этого времени специалисты непрерывно развивали технологии и методы защиты воздушного пространства.

Минобороны отметило, что с первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО активно участвуют в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также обеспечивают прикрытие приграничных районов и важных объектов на территории России. Кроме того, войска ПВО круглосуточно обеспечивают безопасность неба над российскими городами при любых погодных условиях и в любое время года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года спецоперации российские войска противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения противника.

В марте дежурные расчеты за шесть часов перехватили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны.

В начале апреля военные за одну ночь нейтрализовали 69 вражеских дронов.