Патриарх Кирилл: Живущие по Божьим заповедям имеют надежду на жизнь вечную

Tекст: Антон Антонов

Патриарх отметил, что важно претворять в жизнь «все, чему научены Господом», чтобы с надеждой на воскресение и спасение души «устремляться в будущее» – за пределы земной жизни. «Те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, имеют надежду на спасение и жизнь вечную», – приводит его слова РИА «Новости».

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и призвал не совершать зло и неправду, подчеркивая, что это является условием спасения. Он вновь призвал верующих прощать других, напомнив, что прощение открывает человеку возможность быть прощенным на Божьем Страшном суде.

«Пусть Господь Воскресший хранит Отечество наше, Церковь нашу, народ наш и всех вас, мои дорогие, укрепляет в вере православной, в благочестии, чистой и честной жизни. Аминь. Христос Воскресе!», – заключил предстоятель Русской церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл на пасхальной литургии выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви.

