Роскосмос поздравил россиян с Днем космонавтики

Tекст: Антон Антонов

«Поздравляем всех, кто с надеждой смотрит в небо и верит, что однажды сможет дотянуться до своей звезды!» – заявил Роскосмос.

К поздравлению присоединились российские космонавты, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, передает РИА «Новости».

В поздравлении подчеркивается, что 12 апреля 1961 года стало началом новой эпохи для всего мира, когда изучение космоса перестало быть чем-то «обезличенным и удаленным».

В Роскосмосе также подчеркнули, что человечество смогло преодолеть гравитацию и выйти за пределы планеты, чтобы начать освоение космического пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил космонавтов и работников космической сферы с профессиональным праздником. Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса. В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».