Путин склонил голову в ответ на благодарность патриарха Кирилла

Tекст: Антон Антонов

Патриарх выразил благодарность президенту России за оказанную помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией матери, передает ТАСС.

После этого Путин осенил себя крестным знамением и склонил голову в поклоне в ответ на слова предстоятеля РПЦ.

Приехав на пасхальное богослужение в главный кафедральный собор страны, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подошли к иконам, после чего у каждой из них перекрестились и поклонились.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим.

Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи.

