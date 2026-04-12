  • Новость часаИран и США не достигли соглашения в Исламабаде
  
  • Новости
    •
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    12 апреля 2026, 01:42 • Новости дня

    Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились

    @ Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов, сообщили правительство исламской республики и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Как передает IRIB, третий раунд консультаций завершился. Стороны «при участии экспертных и технических групп обмениваются текстами обсуждаемых вопросов», передает РИА «Новости».

    Правительство исламской республики отметило, что «ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов». Подчеркивается, что несмотря на сохраняющиеся разногласия, стороны намерены продолжить переговоры, передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Tasnim, между делегациями сохраняются серьезные противоречия. «Теперь дело за США – им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран не исключал возможность продления переговоров с США еще на один день. При этом источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные.

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    @ Christian Ohde/Imago/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    Комментарии (18)
    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Над мечетью Имама Резы в Мешхеде подняли зеленый флаг

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    Комментарии (4)
    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    @ Modis Team/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    Комментарии (13)
    11 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    В Исламабаде представители США на переговорах с Ираном настаивают на чрезмерных требованиях, сообщают информационные агентства.

    «Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены», – сообщил источник РИА «Новости», близкий к иранской переговорной группе.

    По мнению иранской стороны, США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения». В Тегеране подчеркивают, что намерены отстоять успехи, достигнутые во время конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители США и Ирана проводят третий этап консультаций в Исламабаде. Иран допустил возможность продления переговоров с США еще на один день. Tasnim сообщает, что делегации США и Ирана столкнулись с серьезными противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (3)
    11 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Reuters: США согласились разблокировать активы Ирана в других странах
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты согласились разморозить активы Ирана, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник из Ирана, решение связано с необходимостью обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Он отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив». При этом сумма средств, которые будут разблокированы, пока не уточняется.

    Reuters подчеркивает, что официальные представители США пока воздержались от публичных комментариев по данной теме.

    Ранее спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев


    В субботу в Исламабаде прошли непрямые переговоры между иранской и американской делегациями.

    Напомним, в Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.

    Комментарии (8)
    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    Комментарии (3)
    11 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Два боевых корабля США вошли в Персидский залив для проведения операции по очистке вод от заложенных Ираном морских мин, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Военно-морские силы провели операцию в Персидском заливе, передает РИА «Новости. Шеф американского оборонного ведомства Пит Хегсет подтвердил этот маневр в соцсети».

    «USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, установленных КСИР», – заявил министр.

    Ранее президент Штатов Дональд Трамп обещал очистить воды от иранских взрывных устройств. Он назвал это одолжением государствам, которым не хватает смелости решить проблему самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин.

    Портал Axios отмечал, что маневр произошел без согласования с Тегераном на фоне двусторонних переговоров в Исламабаде.

    При этом высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о проходе американских эсминцев через эту акваторию.


    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 20:40 • Новости дня
    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе международная коалиция может задействовать более 200 украинских специалистов с опытом перехвата дальнобойных беспилотников, заявил британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

    Киев может оказать поддержку коалиции из 30 государств в вопросе разблокировки важнейшего торгового маршрута, передает Reuters.

    На фоне иранской блокады Ормузского пролива британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс высоко оценил украинский опыт противодействия беспилотникам. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил участие страны в консультациях по защите судоходства.

    «У Украины есть одни из лучших в мире технологий, которые она разработала во время конфликта. Я думаю, это могло бы принести пользу на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками «Шахед», – заявил Карнс во время визита в Киев.

    Ранее появлялись сообщения о том, что украинские власти направили в регион более 200 специалистов для перехвата дальнобойных дронов.

    Британский министр назвал украинские инновации в сфере искусственного интеллекта и беспилотников «настоящей революцией в военном деле» и подчеркнул, что союзникам по НАТО «необходимо активно перенимать этот передовой опыт». Карнс также призвал Киев ускорить выдачу экспортных лицензий на оборонные разработки, чтобы занять нишу на мировом рынке.

    При этом поддержка Украины остается главным приоритетом безопасности для Великобритании, отметил Карнс. Лондон продолжает финансировать и тренировать украинских военных.

    Ранее сообщалось, что Киев договорился о помощи странам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников в обмен на энергоресурсы.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Британский премьер Кир Стармер в начале марта анонсировал отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    В Исламабаде прошли непрямые переговоры делегаций Ирана и США
    @ SOHAIL SHAHZAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Непрямые переговоры между иранской и американской делегациями прошли в Исламабаде, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Hadath со ссылкой на информированные источники, «непрямые переговоры уже состоялись, затем пройдут переговоры напрямую», передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что очные встречи запланированы после 15.00 по московскому времени. Переговоры будут организованы в трех разных локациях, однако гостиницы для этого использоваться не будут.

    Американскую делегацию на переговорах возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав делегации также входят спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем главы Белого дома.

    Напомним, в Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.

    При этом власти Ирана допустили безрезультатный исход предстоящей встречи с американцами.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран и США не достигли соглашения в Исламабаде

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация завершила переговоры с Ираном в Исламабаде без соглашения, иранская сторона отказалась принять предложенные условия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он отметил, что иранская сторона отказалась принимать предложения Соединенных Штатов. По словам Вэнса, американская делегация оставила «очень простое предложение – вариант взаимопонимания, который является окончательным и лучшим предложением» со стороны США.

    Вэнс подчеркнул, что США обозначили свои «красные линии» и максимально ясно изложили, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет, однако иранская сторона не приняла эти условия.

    «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», – сказал Вэнс. Он подчеркнул, что американская сторона проявила достаточную гибкость в ходе обсуждения.

    «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения», – заявил он.

    США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент. «Пока мы этого [обязательства] не увидели. Мы надеемся, что увидим», – сообщил он.

    По его словам, вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях в Пакистане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник, близкий к иранской переговорной группе, подчеркивал, что иранская сторона оценивает требования США на переговорах в Пакистане как чрезмерные. МИД Ирана заявил, что успех дипломатического процесса будет зависеть от готовности США отказаться от чрезмерных и незаконных требований и признать законные права и интересы Ирана.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Эксперт Голованов заявил об отсутствии доказательств эвакуации пилотов F-15E в Иране
    @ Ofer Zidon/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E в Иране удалась, то американцы показали бы видео со спасенными пилотами, заявил политический обозреватель Роман Голованов.

    По словам Голованова, если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого F-15E в Иране прошла успешно, американская сторона обязательно предоставила бы видео с пилотами, передают «Вести».

    Эксперт отметил, что США всегда публично демонстрируют свои успехи, снимая происходящее с разных ракурсов. «Если бы операция действительно удалась, американцы распространили бы снимки спасенных пилотов, как это было с фотографиями Мадуро в наручниках», – заявил Голованов.

    Он напомнил, что когда Иран объявил о провале американской операции и уничтожении всей оперативной группы, США опубликовали видеоролик, который якобы должен был подтвердить спасение пилота. Однако, по его словам, в этом материале не содержится подтверждения успешной эвакуации.

    Ранее стало известно, что 3 апреля над территорией Ирана был сбит американский F-15E Strike Eagle. Тогда сообщалось, что одного члена экипажа смогли спасти в тот же день, а второй летчик оставался на иранской территории сутки, имея при себе только пистолет, маяк и средство связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил об участии израильской разведки «Моссад» в операции по спасению американских летчиков.

    Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп.

    Президент США назвал операцию по эвакуации пилотов сбитого над Ираном истребителя уникальной в новейшей истории.

    Комментарии (3)
    11 апреля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин

    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты приступают к расчистке Ормузского пролива от иранских мин, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон окажет эту услугу государствам, которым не хватило смелости заняться проблемой самостоятельно.

    «Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее стало известно об официальном старте переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Президент США отметил, что исход диалога для него не имеет значения, поскольку в случае неудачи Вашингтон готов возобновить военные действия. Кроме того, по данным портала Axios, несколько американских военных кораблей уже пересекли пролив без согласования с Тегераном.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев

    Ранее СМИ писали, что власти Ирана оказались неспособны быстро восстановить безопасное судоходство в стратегическом регионе. Военные страны потеряли точные координаты установленных в воде взрывных устройств.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    Комментарии (2)
    11 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Посольство Китая опровергло слухи о поставках комплексов ПВО Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин категорически отверг утверждения о готовящейся в ближайшие недели тайной передаче Тегерану переносных зенитных ракетных комплексов при посредничестве третьих стран.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными недавние заявления телеканала CNN, передает ТАСС.

    Ранее американские журналисты заявляли, что КНР якобы готовится тайно вооружить Тегеран переносными зенитными ракетными комплексами через третьи страны.

    «Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», – заявил пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

    Дипломат подчеркнул, что Пекин строго выполняет свои международные обязательства. Он также призвал Вашингтон отказаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погони за сенсациями ради снижения напряженности.

    7 апреля глава Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Американский лидер назвал предложения Тегерана из десяти пунктов рабочей основой для дальнейших переговоров, отметив готовность исламской республики открыть Ормузский пролив. В ответ иранская сторона согласилась остановить атаки, после чего в Пакистане начались совместные консультации.

    Ранее канал CNN сообщил о подготовке Пекином поставок зенитно-ракетных комплексов Тегерану.

    До этого МИД КНР опровергал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    CNN сообщил о подготовке Китаем поставок ПВО для Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN. По данным двух источников телеканала, Пекин намерен отправить Ирану партию переносных зенитно-ракетных комплексов MANPADS, используя третьи страны для сокрытия истинного происхождения вооружения.

    Первая партия MANPADS, как отмечается, уже стала угрозой для низколетящих самолетов ВВС США во время пятинедельной войны, и, по мнению аналитиков, может вновь представлять опасность, если режим прекращения огня будет нарушен. В CNN подчеркнули, что Пекин предпринимает меры для обеспечения секретности маршрутов доставки.

    Телеканал ссылается на разведданные, согласно которым Иран рассматривает режим прекращения огня как шанс пополнить свои запасы вооружений через ключевых иностранных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах с США в Исламабаде после объявления двухнедельного прекращения огня.

    Иран намерен взимать плату в биткойнах за проход танкеров через Ормузский пролив и тем самым усиливать контроль над перевозками вооружений в период перемирия.

     Эксперты указывали на активный поток оружия из Китая в Иран через территорию Пакистана.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Тегеран назвал прекращение огня в Ливане главным требованием на переговорах

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что прекращение огня в Ливане является для Тегерана основополагающим требованием, и между Исламабадом и Бейрутом поддерживается постоянный диалог для достижения этой цели.

    Иранская делегация на переговорах в Исламабаде подчеркнула, что прекращение огня в Ливане является главным требованием на данный момент, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: «Прекращение огня в Ливане является для нас основополагающим требованием, между Исламабадом и Бейрутом ведется постоянный диалог для обеспечения прекращения огня на всех фронтах».

    Багаи также сообщил, что Тегеран передал Пакистану все свои требования к США для начала переговоров. Эти условия основаны на предложенном ранее Ираном десятипунктном плане. Переговоры между спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, главой МИД Аббасом Аракчи и пакистанской стороной продолжались порядка двух с половиной часов.

    Кроме того, делегация Ирана, находящаяся в Исламабаде, находится в постоянном контакте с вооруженными силами страны, чтобы отслеживать любые нарушения режима прекращения огня. Представитель МИД подчеркнул, что, несмотря на дипломатическую работу, иранская сторона внимательно фиксирует все случаи нарушения договорённостей о прекращении огня.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    8 комментариев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал прекращение огня в Ливане одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израиль отверг возможность обсуждения прекращения огня с организацией «Хезболла».

    Президент США объявил о запуске официальных переговоров между делегациями США и Ирана в столице Пакистана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Посольство Китая опровергло данные о поставках ПВО Ирану
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Парламент Южной Кореи одобрил выплаты 35 млн гражданам на фоне энергокризиса