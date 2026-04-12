    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    12 апреля 2026, 01:22 • Новости дня

    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками – пасхальными яйцами, сообщают информационные агентства.

    Патриарх Кирилл на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдет непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны и Церкви – глубоко войдет в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской », – сказал патриарх Кирилл.

    Он также подчеркнул, что возвращение святынь стало возможным по инициативе и указанию российского лидера, и назвал это поистине историческим событием.

    Кроме того, на сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой Путин поздравил патриарха с праздником Пасхи. В поздравлении президент отметил неустанный труд патриарха, его заботу о сохранении духовных, культурных и исторических ценностей России, укреплении института семьи и воспитании молодежи. Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха поддерживает народ «в пору непростых испытаний» и способствует консолидации общества.

    Глава государства также подчеркнул помощь, которую патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.

    «От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    11 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин указал на снижение сельхозпроизводства в Краснодарском крае

    Путин попросил Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время встречи с Кондратьевым глава государства отметил: «Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?».

    Кондратьев в ответ пояснил, что Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёму сельхозпродукции, однако на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году. По его словам, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

    Губернатор отметил, что в текущем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а запас влаги в почве превышает один метр, что дает надежду на высокий урожай. Кроме того, уже 96% площадей засеяно свеклой, которую Кондратьев назвал одной из важнейших культур для края, учитывая наличие 15 сахарных заводов.

    Кондратьев добавил, что погодные условия пока не позволяют заметно увеличить посевы подсолнечника и кукурузы – сейчас они занимают 26% и 7% площадей соответственно. Как сообщил губернатор, со второй половины апреля в регионе начнут сев риса, а завершение посевной кампании яровых планируется к 1 мая при благоприятной погоде.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны. Кроме того, Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    11 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Путин: Закон о виноградарстве в России приняли с подачи крымчан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что закон о виноградарстве и виноделии в России был принят по инициативе крымчан.

    Во время беседы Кондратьев поблагодарил президента за принятие в 2019 году закона, регулирующего вопросы виноградарства и виноделия. В ответ Путин подчеркнул: «С подачи крымчан». Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предыдущий руководитель региона, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С 2001 по 2015 год Краснодарским краем руководил Александр Ткачев, который после этого возглавил Министерство сельского хозяйства.

    Кондратьев поблагодарил президента за принятие закона, отметив: «Закон (о виноградарстве и виноделии – прим. ВЗГЛЯД) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч». Он также подчеркнул, что расширение виноградников требует значительных усилий, включая высадку лозы, установку шпалер и организацию большого объема ручного труда.

    Губернатор уточнил, что производство саженцев винограда в регионе за этот период выросло в четыре раза. При этом все саженцы поставляются отечественными питомниками. Кондратьев особо отметил, что речь идет о российских производителях посадочного материала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне стали предпочитать отечественные вина импортным аналогам.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

    Патриарх Феофил возглавил молитвенную процессию в храме Гроба Господня

    Tекст: Мария Иванова

    Иерусалимский патриарх Феофил III дал старт традиционному крестному ходу в ожидании чуда в храме Гроба Господня.

    О начале церемонии сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

    Перед этим израильская полиция сняла ограничения на посещение святых мест, введенные более месяца назад.

    После завершения крестного хода патриарх зайдет в Кувуклию для молитвы. Там он получит Благодатный огонь и передаст его верующим.

    Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В состав группы также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят в столичный аэропорт Внуково вечером в субботу спецрейсом Роскосмоса. Массовой встречи не планируется, однако огонь отправят в 15 московских храмов и несколько епархий. Затем его привезут в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

    Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.

    Организация доставит святыню в Москву на самолете госкорпорации «Роскосмос».

    11 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм за Благодатным огнем

    Tекст: Мария Иванова

    Участники российской миссии ожидают схождения Благодатного огня в иерусалимской Кувуклии, чтобы вечером спецрейсом доставить святыню в Москву к главному пасхальному богослужению.

    Представители Фонда Андрея Первозванного находятся в иерусалимском храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Делегацию возглавляют председатель попечительского совета организации Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В поездке также участвуют ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Накануне паломники вместе с Иерусалимским патриархом Феофилом вознесли молитвы на Святой земле. Владимир Якунин заявил: «Старт миссии «Просите мира Иерусалиму» прошел успешно в условиях экстраординарных мер безопасности».

    Благодатный огонь доставят во Внуково в субботу вечером на самолете Роскосмоса «Валентина Терешкова». Массовой встречи в аэропорту не будет, но святыню раздадут представителям епархий и в пятнадцать московских храмов.

    По традиции, заложенной в 2003 году, главную лампаду привезут в столичный храм Христа Спасителя. Там в ночь на 12 апреля состоится праздничное патриаршее богослужение.

    Напомним, накануне делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Тель-Авива.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей российской миссии в своей резиденции.

    Полиция Израиля усилила меры безопасности вокруг Старого города Иерусалима.

    11 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Врата храма Гроба Господня распахнулись в ожидании Благодатного огня

    Tекст: Мария Иванова

    Первые группы паломников устремились в главную иерусалимскую святыню в ожидании схождения Благодатного огня сразу после того, как оттуда символично вылетели голуби.

    Перед началом торжественной церемонии помещения комплекса тщательно проверили на отсутствие искусственных источников пламени и опечатали, передает ТАСС. Затем двери распахнулись, и первые группы верующих смогли пройти внутрь здания.

    Главное событие произойдет в Кувуклии – часовне в самом центре храма. Она скрывает пещеру с почитаемой христианской плитой, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    За всю историю никому так и не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня. Многочисленные попытки исследователей найти разгадку этого чуда не увенчались успехом.

    Напомним, полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

    Накануне патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного.

    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса.

    11 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономические показатели Краснодарского края остаются хорошими, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

    Губернатор сообщил, что валовой региональный продукт края стабильно растет: в 2021 году он составлял 3 трлн рублей, в 2022 году – 3,5 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн рублей, а в 2024 году, по прогнозу, достигнет 4,7 трлн рублей. На 2025 год ожидается дальнейший рост до 5,8 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Хорошие показатели», – подчеркнул на встрече Владимир Путин.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    11 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Папа римский резко осудил оправдание войны именем Бога

    Tекст: Мария Иванова

    Во время молитвенного бдения в Ватикане глава Католической церкви призвал человечество объединиться ради мира, жестко осудив попытки политиков оправдывать вооруженные конфликты именем Бога.

    В базилике Святого Петра состоялся молебен об установлении мира, который возглавил понтифик, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии представители пяти континентов зажгли свечи от Лампады мира, непрерывно горящей в Ассизи у гробницы святого Франциска.

    Обращаясь к пастве, папа Лев подчеркнул необходимость сплочения людей, выбирающих созидание вместо разрушения. «Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает», – заявил понтифик, добавив, что истинная сила заключается в служении жизни.

    Глава Католической церкви также подверг критике тех, кто вовлекает имя Бога в рассуждения о смерти и разрушениях. Он отметил, что последователи христианского учения не могут поддерживать насилие, а стремление к доминированию противоречит пути Иисуса Христа.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военных, участвующих в конфликте против Ирана, прикрываясь религиозными мотивами. В ответ на это папа Лев напомнил, что Господь не благословляет войны, и поставил под сомнение мужество политиков, начинающих вооруженные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV раскритиковал попытки прикрывать войну религией.

    Президент США заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Глава католической церкви одобрил соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Власти Петербурга открыли для бесплатного посещения два музея

    Tекст: Вера Басилая

    В день Пасхи, в Петербурге будет открыт бесплатный доступ для всех желающих в музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови».

    В Петербурге 12 апреля музеи «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» откроют свои двери для бесплатного посещения. Это решение приурочено сразу к двум важным датам: в 2026 году православные христиане отмечают Пасху именно 12 апреля, а также исполняется 95 лет с даты открытия музея «Исаакиевский собор», передают «Вести».

    Посетители смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками и историей храмов без ограничений.

    Однако в администрации уточнили, что экскурсия на обзорную площадку колоннады Исаакиевского собора останется платной – приобрести билеты на нее можно будет по стандартной стоимости. Для остальных экспозиций вход в этот день будет свободным.

    В Русской православной церкви предупредили о распространении псевдорелигиозных крестных ходов в пасхальные дни.

    Согласно опросу, Пасху в 2026 году планируют отмечать 73% россиян.

