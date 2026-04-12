    12 апреля 2026, 00:14 • Новости дня

    Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.

    На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».

    Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.

    Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    11 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин указал на снижение сельхозпроизводства в Краснодарском крае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время встречи с Кондратьевым глава государства отметил: «Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?».

    Кондратьев в ответ пояснил, что Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёму сельхозпродукции, однако на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году. По его словам, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

    Губернатор отметил, что в текущем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а запас влаги в почве превышает один метр, что дает надежду на высокий урожай. Кроме того, уже 96% площадей засеяно свеклой, которую Кондратьев назвал одной из важнейших культур для края, учитывая наличие 15 сахарных заводов.

    Кондратьев добавил, что погодные условия пока не позволяют заметно увеличить посевы подсолнечника и кукурузы – сейчас они занимают 26% и 7% площадей соответственно. Как сообщил губернатор, со второй половины апреля в регионе начнут сев риса, а завершение посевной кампании яровых планируется к 1 мая при благоприятной погоде.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны. Кроме того, Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.

    11 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Путин: Закон о виноградарстве в России приняли с подачи крымчан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что закон о виноградарстве и виноделии в России был принят по инициативе крымчан.

    Во время беседы Кондратьев поблагодарил президента за принятие в 2019 году закона, регулирующего вопросы виноградарства и виноделия. В ответ Путин подчеркнул: «С подачи крымчан». Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предыдущий руководитель региона, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С 2001 по 2015 год Краснодарским краем руководил Александр Ткачев, который после этого возглавил Министерство сельского хозяйства.

    Кондратьев поблагодарил президента за принятие закона, отметив: «Закон (о виноградарстве и виноделии – прим. ВЗГЛЯД) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч». Он также подчеркнул, что расширение виноградников требует значительных усилий, включая высадку лозы, установку шпалер и организацию большого объема ручного труда.

    Губернатор уточнил, что производство саженцев винограда в регионе за этот период выросло в четыре раза. При этом все саженцы поставляются отечественными питомниками. Кондратьев особо отметил, что речь идет о российских производителях посадочного материала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне стали предпочитать отечественные вина импортным аналогам.

    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    11 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм за Благодатным огнем

    Tекст: Мария Иванова

    Участники российской миссии ожидают схождения Благодатного огня в иерусалимской Кувуклии, чтобы вечером спецрейсом доставить святыню в Москву к главному пасхальному богослужению.

    Представители Фонда Андрея Первозванного находятся в иерусалимском храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Делегацию возглавляют председатель попечительского совета организации Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В поездке также участвуют ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Накануне паломники вместе с Иерусалимским патриархом Феофилом вознесли молитвы на Святой земле. Владимир Якунин заявил: «Старт миссии «Просите мира Иерусалиму» прошел успешно в условиях экстраординарных мер безопасности».

    Благодатный огонь доставят во Внуково в субботу вечером на самолете Роскосмоса «Валентина Терешкова». Массовой встречи в аэропорту не будет, но святыню раздадут представителям епархий и в пятнадцать московских храмов.

    По традиции, заложенной в 2003 году, главную лампаду привезут в столичный храм Христа Спасителя. Там в ночь на 12 апреля состоится праздничное патриаршее богослужение.

    Напомним, накануне делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Тель-Авива.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей российской миссии в своей резиденции.

    Полиция Израиля усилила меры безопасности вокруг Старого города Иерусалима.

    11 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

    Tекст: Мария Иванова

    Иерусалимский патриарх Феофил III дал старт традиционному крестному ходу в ожидании чуда в храме Гроба Господня.

    О начале церемонии сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

    Перед этим израильская полиция сняла ограничения на посещение святых мест, введенные более месяца назад.

    После завершения крестного хода патриарх зайдет в Кувуклию для молитвы. Там он получит Благодатный огонь и передаст его верующим.

    Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В состав группы также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят в столичный аэропорт Внуково вечером в субботу спецрейсом Роскосмоса. Массовой встречи не планируется, однако огонь отправят в 15 московских храмов и несколько епархий. Затем его привезут в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

    Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.

    Организация доставит святыню в Москву на самолете госкорпорации «Роскосмос».

    11 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Врата храма Гроба Господня распахнулись в ожидании Благодатного огня

    Tекст: Мария Иванова

    Первые группы паломников устремились в главную иерусалимскую святыню в ожидании схождения Благодатного огня сразу после того, как оттуда символично вылетели голуби.

    Перед началом торжественной церемонии помещения комплекса тщательно проверили на отсутствие искусственных источников пламени и опечатали, передает ТАСС. Затем двери распахнулись, и первые группы верующих смогли пройти внутрь здания.

    Главное событие произойдет в Кувуклии – часовне в самом центре храма. Она скрывает пещеру с почитаемой христианской плитой, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    За всю историю никому так и не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня. Многочисленные попытки исследователей найти разгадку этого чуда не увенчались успехом.

    Напомним, полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

    Накануне патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного.

    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономические показатели Краснодарского края остаются хорошими, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

    Губернатор сообщил, что валовой региональный продукт края стабильно растет: в 2021 году он составлял 3 трлн рублей, в 2022 году – 3,5 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн рублей, а в 2024 году, по прогнозу, достигнет 4,7 трлн рублей. На 2025 год ожидается дальнейший рост до 5,8 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Хорошие показатели», – подчеркнул на встрече Владимир Путин.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    11 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет «Валентина Терешкова» с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем вылетел во Внуково, чтобы доставить святыню к ночному патриаршему богослужению.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного, получившая Благодатный огонь в Иерусалиме, вылетела в Москву из аэропорта Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    В состав группы, прибывшей в Израиль в Страстную пятницу, вошли председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, митрополит Каширский Феогност, ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят во Внуково вечером в субботу на самолете «Валентина Терешкова», предоставленном госкорпорацией «Роскосмос». Массовой встречи в аэропорту не планируется, однако частицы огня передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции главную лампаду привезут в храм Христа Спасителя к началу ночного пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба пройдет в ночь на 12 апреля. Благодатный огонь ежегодно сходит в часовне над ложем Гроба Господня накануне православной Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иерусалимский патриарх Феофил III принял российскую делегацию в своей резиденции. Позже паломники вошли в храм Гроба Господня для получения святыни.

