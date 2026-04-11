    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня

    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    9 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь
    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    План мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова утвержден и будет включать установку памятника, а также присвоение его имени городским объектам.

    Как сообщается на сайте Минкульта России, организационный комитет по празднованию возглавляет глава ведомства Ольга Любимова. К инициативам присоединились не только Москва, но и Севастополь, Калужская, Архангельская, Вологодская области, Татарстан, Крым и зарубежные представительства при участии Россотрудничества.

    «Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Юрия Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории», – подчеркнула Любимова. По ее словам, план может быть дополнен новыми инициативами и предложениями.

    В рамках праздничных мероприятий в Москве появится монумент Лужкову, его имя будет присвоено скверам, образовательным учреждениям, появятся бюсты и мемориальные доски в различных регионах. Научная и образовательная программы предусматривают конференции, лекции и форумы, посвященные деятельности Лужкова.

    Отдельный акцент сделан на спортивные инициативы: пройдут турниры памяти бывшего мэра, включая теннисный турнир его имени и соревнования по легкой атлетике «Территория бега». В сфере культуры и просвещения запланированы выставки, концерты, специальные экспозиции в Музее Москвы и Московском метрополитене, а также юбилейный концерт в Калужской области.

    К 2026 году намечено создание документального фильма о Лужкове, издание аналитических материалов и монографий о его деятельности, а также проведение онлайн-проекта «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей». В сентябре 2026 года состоится общественный субботник и культурная программа в Парке имени Лужкова в Москве.

    Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в 2019 году в Мюнхене в возрасте 83 лет.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    9 апреля 2026, 11:09 • Новости дня
    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса

    Tекст: Мария Иванова

    В Великую субботу святыня из иерусалимского храма Гроба Господня прибудет в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова», сообщил Фонд Андрея Первозванного.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании, передает РИА «Новости». Для этого будет использован самолет «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

    «Фонд Андрея Первозванного в рамках принесения Благодатного огня в Россию на протяжении многих лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом. В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III», – заявили в пресс-службе фонда.

    Представители организации также сообщили, что накануне Великой Субботы делегация примет участие в молитве о мире на Святой Земле. Вечером 11 апреля во Внуково святыню встретят представители различных епархий, при этом массовой встречи не планируется.

    Делегация фонда доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, лампады привезут в 15 московских храмов, а также в Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Севастополь, Симферополь, Якутск, Ярославль и другие города.

    Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу, которая в 2026 году выпадает на 11 апреля. Русская православная церковь встретит Пасху 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного привозит святыню в Москву с 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    9 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    В московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского, сотрудники экстренных служб эвакуировали двух человек, возгорание позже ликвидировали.

    «По предварительной информации, очаг пожара находился в здании трапезной по адресу: Майский просек, дом 5, строение 1», – сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».

    Отмечается, что там находится Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.

    Из горящего помещения удалось вывести двух человек.

    Пламя охватило котельную на первом этаже и быстро перекинулось на крышу здания. Для тщательного обследования задымленных комнат оперативно задействовали звенья газодымозащитной службы.

    Столичные спасатели добавили, что открытое горение на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали к 04.11 мск. В результате ночного инцидента никто не пострадал.

    В 2024 году в центре Москвы произошел пожар на территории Зачатьевского женского монастыря.

    10 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшую на Святую землю для получения Благодатного огня, передает РИА «Новости».

    Представитель Фонда сообщил, что участники встречи совершили совместную молитву о мире на Святой земле. По его словам, особая молитва о мире накануне Пасхи становится традицией, к которой присоединяются верующие разных Поместных Церквей.

    Делегацию ФАП в этом году возглавляют председатель попечительского совета Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

    Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой, и с 2003 года Фонд доставляет его в Москву.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.

    Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миротворческой миссии.

    9 апреля 2026, 04:55 • Новости дня
    Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с объявлением о прекращении огня с Ираном в Иерусалиме с 9 апреля вновь открываются для посетителей и паломников святые места, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».

    С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.

    Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.

    9 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Юная москвичка отдала аферистам драгоценности на 17 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проживающая в столице 19-летняя девушка поверила угрозам об уголовном преследовании и передала злоумышленникам наличные, а также коллекционные часы с ювелирными украшениями, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Аферисты связались с жертвой под видом сотрудников банка и портала госуслуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Они убедили потерпевшую во взломе личного аккаунта и пригрозили ответственностью за спонсирование запрещенных организаций.

    «Жертва обналичила со счета один миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма – около 17 млн рублей», – добавили там.

    Правоохранители оперативно задержали 23-летнего подозреваемого на Солдатской улице. Выяснилось, что молодой человек забрал ценности на Крымском валу, сдал их в ломбарды, а вырученные средства отправил своим кураторам.

    Полиция уже изъяла часть похищенного имущества, включая дорогие наручные часы, вскоре вещи вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    До этого в Москве полиция задержала похитителей 106 млн рублей у 19-летней девушки. Другая столичная жительница лишилась более 20 млн рублей из-за действий телефонных аферистов.

    10 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд арестовал журналиста Ролдугина по делу о персональных данных

    Журналист «Новой газеты» Ролдугин арестован до 10 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин получил меру пресечения в виде ареста по делу о незаконном использовании персональных данных.

    Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, сообщает ТАСС. Арест продлится до 10 мая 2026 года. Судья огласила решение прямо в зале суда.

    Дело возбуждено по статье о незаконном использовании личных данных. Подробности обвинения в настоящий момент не раскрываются. Защита журналиста пока не прокомментировала решение суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие внесло в суд ходатайство об избрании меры пресечения для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина.

    Олег Ролдугин задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы.

    9 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве решили продлить работу метро и МЦК в пасхальную ночь

    Собянин сообщил о продлении работы метро и МЦК на Пасху

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пасхальную ночь работа метро и Московского центрального кольца будет продлена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале в мессенджере Max уточнил, что 12 апреля станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00, чтобы москвичи и гости города могли комфортно добраться до места празднования Пасхи.

    В рамках особого режима в пасхальные праздники, 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 3.30. Также доступны 18 постоянных ночных маршрутов, что обеспечит дополнительное удобство для пассажиров.

    Сергей Собянин отметил: «На Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) – до 11».

    Ранее Собянин пообещал завершить реставрацию крестов храма Христа Спасителя к Пасхе.

    9 апреля 2026, 23:33 • Новости дня
    Второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице

    Tекст: Катерина Туманова

    В столице заработал новый трамвайный маршрут Т2 от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, он связал 13 районов и стал самым протяженным городским диаметром в мире, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Новый маршрут протянулся от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, его длина составила 33 км, что делает его самым протяженным городским трамвайным маршрутом в мире.

    Т2 соединяет 13 районов Москвы, обеспечивая транспортное обслуживание для более чем 2 млн жителей. На маршруте расположено 79 остановок, а интервалы движения составляют шесть минут.

    «Новый маршрут проходит у множества социальных, образовательных, офисных учреждений. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловская мануфактура», – написал столичный градоначальник в Max-канале.

    Пассажиры могут осуществить пересадки на четыре железнодорожных вокзала: Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий, а также на 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги. На линии работают современные трамваи с автономным ходом: односекционные «Львенок-Москва» и трехсекционные «Витязь-Москва» с системой автономного хода. По проспекту Академика Сахарова трамваи преодолевают 2 км без подключения к контактной сети.

    Первый трамвайный диаметр, открытый в ноябре 2025тгода, оказался успешным – пассажиропоток на линии между метро «Университет» и Метрогородком увеличился в два раза. Ожидается, что и новый маршрут Т2 будет востребован москвичами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России. Власти Москвы анонсировали запуск беспилотных электросудов.

    11 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Синоптик Позднякова сообщила о возвращении тепла в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители столичного региона могут рассчитывать на солнечные и теплые выходные, при этом столбики термометров покажут значения выше обычных для этого времени года, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    «Период ненастной погоды закончится вместе со страстной неделей. В выходные дни характер погоды в Москве будет улучшаться, атмосферное давление расти и, самое главное, хоть холодный северо-восточный ветер пока сохранится, но он уже не будет таким сильным и порывистым. Это позволит солнечным лучам, на которые мы очень рассчитываем в выходные дни, повышать температуру воздуха», – сообщил она РИА «Новости».

    По словам синоптика, в субботу в отдельных районах возможны небольшие дожди, однако осадки будут слабыми. Температура ночью в Москве составит –1... +1 градус, в области возможно понижение до –2 градусов.

    Днем температура воздуха поднимется до +8...+10 градусов, по региону – от 6 до 11 тепла.

    В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночная температура в Москве составит +1...+3 градуса, в области будет –1...+3 градуса.

    Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, что выше климатической нормы для этого периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, он также поделился предварительным прогнозом погоды на Пасху.


    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    В Москве отправили под суд причастных к хищению 30 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице девять участников преступной группы отправили под суд за хищение почти 30 млн рублей у граждан и их последующий перевод в криптовалюту, сообщили в прокуратуре города.

    Утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и участников преступного сообщества, восьми мужчин и одной женщины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по части первой, второй статьи 210 УК РФ, части четвертой статьи 159 УК РФ.

    Следствие установило, что с января по октябрь 2023 года трое руководителей ячейки получали указания о поиске банковских карт. Злоумышленники находили в Красноярском крае местных жителей, готовых за вознаграждение предоставить свои платежные реквизиты. Шесть фигурантов дела выполняли роль дропперов, принимая на свои счета похищенные средства.

    За свои услуги участники схемы оставляли себе 1-2% от украденной суммы. Остальные деньги они переводили в криптовалюту и отправляли главным организаторам мошенничества. Всего от действий преступников пострадали девять человек, а общий ущерб превысил 29,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве впервые открылось уголовное производство против дроповода за скупку и перепродажу электронных средств платежей.

    10 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Семиклассник обстрелял из пневматики поезд московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро, разбив стекла в двух вагонах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент произошел на открытом участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская», указала Волк, передает РИА «Новости».

    В полицию поступило сообщение о поврежденных окнах поезда, обнаруженных в депо.

    Рядом с местом происшествия задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Он сознался, что в компании сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда.

    Школьника доставили в полицию для проведения профилактической беседы в присутствии законного представителя. Выяснилось, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей: подросток катался снаружи маршрутного автобуса, держась за кузов.

    В отношении отца мальчика составлены два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Самого семиклассника поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

    Ранее группа подростков устроила погром со стрельбой в подмосковной электричке. 13-летний школьник из Свердловской области ранил одноклассницу из пневматического пистолета.

    10 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два человека стали жертвами пожара в 16-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    Представитель экстренных служб уточнил, что возгорание произошло по адресу: улица Вильнюсская, дом 8, корпус 2. «Два человека погибли в результате пожара в квартире», – заявил он, передает РИА «Новости».

    На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.

    Во вторник утром в одной из квартир на севере российской столицы произошло возгорание, в результате которого погиб человек.

    Ранее в девятиэтажном доме в центре Москвы на Николоямской улице произошло возгорание квартиры, погиб один человек, трое пострадали.

