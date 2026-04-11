Баканов: ИИ применят при моделировании в ракетно-космической отрасли России

Tекст: Вера Басилая

Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что искусственный интеллект будет задействован в проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, применение ИИ и современных цифровых решений может существенно снизить затраты на эксплуатацию и подготовку техники к запуску.

«Самое для нас главное – это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску», – заявил Баканов.

Президент отметил, что компьютерное моделирование и внедрение новых технологий не должны снижать уровень надежности. Владимир Путин подчеркнул, что главное – не допустить ухудшения качества и надежности систем при использовании цифровых инструментов в отрасли.

Ранее Баканов заявил, что искусственный интеллект в ближайшие три-четыре года сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

Ранее госкорпорация анонсировала создание нейросетевого ассистента космонавта для работы на борту МКС.

Также в начале 2026 года новые технологии решили впервые применить для анализа физических и психологических параметров кандидатов в космонавты.