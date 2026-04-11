    11 апреля 2026, 20:41 • Новости дня

    Баканов: ИИ применят при моделировании в ракетно-космической отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетно-космической отрасли России планируют использовать искусственный интеллект для проектирования и моделирования, что позволит снизить стоимость подготовки техники, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что искусственный интеллект будет задействован в проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, применение ИИ и современных цифровых решений может существенно снизить затраты на эксплуатацию и подготовку техники к запуску.

    «Самое для нас главное – это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску», – заявил Баканов.

    Президент отметил, что компьютерное моделирование и внедрение новых технологий не должны снижать уровень надежности. Владимир Путин подчеркнул, что главное – не допустить ухудшения качества и надежности систем при использовании цифровых инструментов в отрасли.

    Ранее Баканов заявил, что искусственный интеллект в ближайшие три-четыре года сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Ранее госкорпорация анонсировала создание нейросетевого ассистента космонавта для работы на борту МКС.

    Также в начале 2026 года новые технологии решили впервые применить для анализа физических и психологических параметров кандидатов в космонавты.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA
    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA

    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    10 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Tекст: Катерина Туманова

    Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всех секторов экономики и страны в целом, поэтому важно соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

    Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

    Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

    «Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

    По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

    Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы  внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    @ kremlin.ru
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу комиссии по развитию искусственного интеллекта рассмотреть в 2026 году программы ускоренного внедрения новых технологий в основные отрасли.

    Президент России Владимир Путин поручил комиссии по развитию искусственного интеллекта в 2026 году рассмотреть программы ускоренного внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо уже в текущем году проработать комплексные решения по этому направлению.

    «Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе на следующем направлении: это программу ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях: экономики и социальной сферы, в систему государственного управления», – заявил Путин на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.

    В феврале глава государства подписал указ об образовании президентской комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал подготовку национального плана внедрения нейросетей в ключевые отрасли.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    @ Александр Казаков/ТАСС
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Президент поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 00:27 • Новости дня
    Школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Каэла написала письмо главе НАСА Джареду Айзекману с просьбой вернуть статус планеты Нептуну и дала подробную аргументацию своей просьбе.

    «Пожалуйста, верните Плутону статус планеты. Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой. <...> Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета; это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой; это могло бы осчастливить многих людей», – приводит письмо Каэлы Times of India.

    Девочка рассказала, как запоминала планеты с помощью забавных мнемонических приемов, благодаря мудрой и образованной маме. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, в 2006 году был переклассифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка.

    Это решение не только изменило учебники, но и пробудило воображение и эмоции, вдохновив на создание стихов и метафор. Каэла представила собственные знания о планете, чтобы доказать, сколь важен для нее этот вопрос.

    «Возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это планетой. Это сделает меня очень-очень счастливой», написала девочка.

    Ее письмо поделился один из пользователей соцсети X и его заметил руководитель  НАСА Джаред Айзекман, который ответил кратким, но ободряющим сообщением: «Каэла, мы изучаем этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты  сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    10 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с вступительным словом, после чего слово возьмет вице-премьер Дмитрий Григоренко с докладом о внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике, общественной сфере и государственном управлении.

    В обсуждении принимают участие представители администрации президента, профильных блоков правительства и российские технологические компании. По словам Пескова, эти компании входят в число мировых лидеров по достижениям в сфере искусственного интеллекта. Участники совещания обменяются мнениями по ключевым вопросам развития отрасли.

    11 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    Глава НАСА Айзекман пообещал высадить американцев на Луну в 2028 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман отправился на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha встречать астронавтов, которые приводнились в капсуле «Орион», он отметил, что поводов для празднования успешно завершенной миссии Artemis II немало.

    «Это не просто достижение для НАСА. Это достижение для всего человечества, еще раз, историческая миссия на Луну и обратно», – цитирует его CNN.

    Айзекман высоко оценил экипаж, назвав его «абсолютно профессиональными астронавтами, прекрасными коммуникаторами и почти поэтами», а также «послами человечества к звездам».

    «Я не могу представить себе экипаж лучше, чем экипаж Artemis II, который только что безупречно завершил миссию. Мы снова в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. И это только начало! Мы собираемся повторять это с завидной регулярностью, отправляя миссии на Луну до тех пор, пока не высадимся на нее в 2028 году и не начнем строить нашу базу», – добавил Айзекман.

    Он заявил, что пора начинать подготовку к миссии Artemis III, запуск которой  ожидается в 2027 году.

    Напомним, астронавты лунной миссии Artemis II успешно вернулись на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Космический повар рассказал о веселых ужинах космонавтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ужин для космонавтов – далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

    Ведерников рассказал, что ужин для космонавтов – не просто прием пищи, а настоящий праздник, когда все дела завершены и можно расслабиться, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ужину экипаж оставляет самое желанное и душевное блюдо, о котором мечтает на протяжении дня.

    По его словам, если на борту находится международный экипаж, ужин часто превращается в совместное застолье. Тогда космонавты и их зарубежные коллеги объединяют продукты и устраивают общий праздничный стол, где происходит обмен едой.

    Ведерников подчеркнул, что российские космонавты особенно полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а иностранные коллеги предпочитают творог с грецкими орехами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник отдела космического питания Андрей Ведерников назвал средний чек суточного рациона космонавтов в несколько десятков тысяч рублей.

    Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную чашку для ощущения аромата кофе на орбите.

    Диетолог Екатерина Бурляева рассказала о наличии 250 различных блюд в орбитальном меню.

    11 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин указал на снижение сельхозпроизводства в Краснодарском крае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время встречи с Кондратьевым глава государства отметил: «Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?».

    Кондратьев в ответ пояснил, что Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёму сельхозпродукции, однако на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году. По его словам, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

    Губернатор отметил, что в текущем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а запас влаги в почве превышает один метр, что дает надежду на высокий урожай. Кроме того, уже 96% площадей засеяно свеклой, которую Кондратьев назвал одной из важнейших культур для края, учитывая наличие 15 сахарных заводов.

    Кондратьев добавил, что погодные условия пока не позволяют заметно увеличить посевы подсолнечника и кукурузы – сейчас они занимают 26% и 7% площадей соответственно. Как сообщил губернатор, со второй половины апреля в регионе начнут сев риса, а завершение посевной кампании яровых планируется к 1 мая при благоприятной погоде.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны. Кроме того, Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.

