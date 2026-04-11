    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня

    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Песков: Каллас не сможет защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    9 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Politico: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Новый опрос показал, что жители шести крупнейших стран Евросоюза чаще считают Соединенные Штаты угрозой, чем Китай, сообщает Politico.

    Около 36% опрошенных европейцев назвали Соединенные Штаты угрозой, тогда как Китай вызывает беспокойство лишь у 29% респондентов, передает Politico. Лишь 12% участников исследования считают Америку близким союзником. Наиболее негативно настроены жители Испании: там 51% населения видит в Вашингтоне опасность для Европы.

    В Италии показатель недоверия к США составил 46%, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Исключением стала Польша, где только 13% опрошенных считают Америку риском. При этом Россия остается главным противником для большинства: 70% европейцев воспринимают ее как угрозу.

    Опрос также выявил противоречия в вопросах безопасности. Свыше 70% респондентов готовы поддержать отправку национальных армий на защиту союзников по НАТО или ЕС. Однако готовность воевать лично выразили лишь 19% участников. «Взять в руки оружие и сражаться», – так ответили немногие, предпочитая нестроевые роли или помощь без прямого участия.

    Большинство европейцев (86%) выступают за укрепление собственной обороны, а 69% поддерживают создание общей армии ЕС. Тем не менее мнения о расходах разделились.

    В отношении поддержки Украины мнения также разошлись: 34% считают помощь ЕС недостаточной, 31% – достаточной, 30% – избыточной. В Германии 45% считают, что поддержки мало, в Италии 42% – что слишком много. Поддержка коллективной обороны НАТО осталась высокой во всех странах. В Германии три четверти поддержали возвращение призыва или обязательной гражданской службы, но власти предпочли стимулировать добровольный набор.

    Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за новой войны рейтинг президента США рухнул.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

    ВМС Эстонии отказались задерживать российские танкеры из-за угрозы эскалации

    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские военные отказались вмешиваться в проход российских танкеров по Балтике, опасаясь возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.

    Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

    Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

    Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

    Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

    В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

    Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

    Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.

    10 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков

    Политологи Ухов и Шаповалов объяснили падение доверия к власти во всем мире, кроме России

    Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Во всем мире падают рейтинги правящих партий и их лидеров. При этом русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции. Но в России картина принципиально иная: Владимир Путин и «Единая Россия» демонстрируют устойчивую поддержку со стороны населения. О причинах такого контраста и системном сломе доверия к западному истеблишменту газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Илья Ухов и Владимир Шаповалов.

    «На фоне международной нестабильности и социально-экономических вызовов наблюдается падение доверия людей к власти по всему миру за исключением России», – сказал политолог Илья Ухов. Он отметил, что истоки этой тенденции можно усмотреть в эпоху ковида – тогда была подорвана экономическая активность, а правительства не оправдали доверия граждан.

    В последнее время процессы лишь усугубляются, добавил собеседник. «Многие национальные элиты не справляются с нарастанием глобальной хаотизации. Это отражается на социально-экономическом положении больших групп населения, что в конечном счете приводит к падению рейтингов правящих партий и лидеров», – уточнил эксперт.

    «Тенденция общемировая. Но если посмотреть на Россию, положение нашей страны сильно выделяется», – продолжил политолог. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян составил 73,8%, напомнил Ухов. «В то же время, например, Дональд Трамп на фоне растущих цен в США и операции против Ирана бьет антирекорды: его деятельность одобряют всего 33% американцев», – указал спикер.

    По его словам, президент России по-прежнему обладает одним из самых высоких уровней доверия в мире среди граждан своей страны. «Путин продолжает оставаться точкой консолидации всего российского общества. Его рейтинги – это результат, о котором многие лидеры могут только мечтать, но так никогда и не подобраться к нему», – рассуждает аналитик.

    Анализ рейтинга правящих партий указывает на то, что и «Единая Россия» демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения в мире. Речь идет о почти 30%, в то время как у целого ряда европейских партий – в районе 15%. И это при том, что россияне постоянно находятся под воздействием агрессивной информационной атаки Запада, заметил собеседник.

    «Против России введены тысячи санкций и ограничительных мер. Мы четыре года во многом в одиночку воюем с военно-промышленной мощью всего Запада и боремся за более справедливое мироустройство, за свои суверенные права, права русского народа. На этом фоне рейтинги российской правящей партии и нашего лидера – выдающийся результат», – заключил Ухов.

    «Данные о рейтингах ведущих европейских партий красноречиво фиксируют не просто кризис отдельных кабинетов министров, но системный слом доверия к западному политическому истеблишменту в целом. Показатели в 14-17% у правящих сил во Франции или Британии – это не статистическая погрешность, а приговор модели управления, при которой интересы собственных граждан приносятся в жертву милитаристским авантюрам и русофобской риторике», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, на этом фоне уровень поддержки «Единой России» (30%) и особенно персональный рейтинг президента России Владимира Путина выглядят не просто контрастно, а демонстрируют принципиально иную природу взаимоотношений общества и власти.

    «В отличие от европейской турбулентности, российская политическая система демонстрирует стабильность и предсказуемость. Феномен «Единой России» заключается в сочетании двух ключевых параметров: высокого уровня поддержки и многолетней устойчивости этого результата. Природа этого доверия многогранна», – подчеркивает политолог.

    По его словам, во-первых, это прямое одобрение курса, проводимого правительством и президентом. «Граждане видят, что, несмотря на беспрецедентную санкционную войну, развязанную Западом с целью разрушить российскую экономику и государственность, власть успешно держит удар. Устойчивость экономики и сохранение качества жизни в условиях колоссального внешнего давления становятся мощнейшим фактором легитимации власти», – пояснил спикер.

    Во-вторых, срабатывает фактор консолидации общества перед лицом глобального противостояния. «Россияне осознают, что речь идет о защите суверенитета и национальных интересов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов уникальные механизмы обратной связи, внедренные «Единой Россией». Открытое предварительное голосование, формирующее партийные списки с учетом мнения избирателей, и реализация Народной программы, составленной самими гражданами, создают ощущение реального соучастия в управлении государством», – отметил Шаповалов.

    При этом разница между рейтингом ЕР и рейтингом президента (кратно выше) является традицией и архитектурной особенностью российской политической системы, а не ее противоречием. «Глава государства воспринимается обществом как фигура, стоящая над межпартийной конкуренцией. Это политик, чью стратегическую волю и позицию по защите национальных интересов разделяют представители разных идеологических взглядов – в том числе и те, кто может не во всем соглашаться с текущей повесткой партии парламентского большинства», – пояснил собеседник.

    Президент сегодня олицетворяет патриотическую консолидацию нации, подчеркивает политолог. «Опираясь на устойчивое большинство «Единой России» в Госдуме и поддержку по принципиальным вопросам других парламентских сил, он проводит курс в интересах всего народа, а не узкой группы элит, как это происходит на Западе», – отметил эксперт.

    По его мнению, современная европейская политика столкнулась с парадоксом: как только партия приходит к власти – будь то «Христианские демократы» в ФРГ или лейбористы в Британии – ее действия немедленно обрушивают ее же рейтинги.

    «Это свидетельствует о тотальном разрыве между эгоистическими амбициями брюссельской бюрократии и реальными запросами избирателей. Попытки мейнстримных СМИ мобилизовать население мифической «российской угрозой» и милитаризацией сознания больше не работают. Европейский обыватель видит прямую корреляцию между разрывом экономических связей с Россией и падением собственного благосостояния, ростом рецессии и тарифов. Манипуляция образом врага эффективна лишь до тех пор, пока не приходит счет за отопление и продукты. Именно поэтому русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции – как левой, так и правой», – пояснил Шаповалов.

    Однако ожидать скорого прозрения от нынешних европейских лидеров наивно. «Мерц, Макрон, Стармер или фон дер Ляйен слишком глубоко увязли в той русофобской колее, которую сами же и проложили. Отказаться от лжи, вдолбленной избирателям годами, для них означает политическое самоубийство. Поэтому, скорее всего, восстанавливать разрушенные взаимовыгодные связи с Россией и разгребать авгиевы конюшни европейской экономики придется уже следующим поколениям политиков - тем, кто сейчас находится в оппозиции или на вторых ролях в правящих партиях и способен скорректировать курс с учетом национальных интересов своих стран, а не амбиций Вашингтона», – прогнозирует эксперт.

    Как показывают социологические опросы, в западных странах наблюдается резкое падение уровня доверия к власти. Так, многие правящие партии в Европе не могут похвастаться превышением порога по данному параметру в 30%. Например, немецкая ХДС, по информации Politico, в настоящий момент имеет поддержку сравнимую с их оппонентами из «Альтернативы для Германии» – всего лишь 26%.

    Британская Лейбористская партия находится на четвертом месте в стране по уровню доверия граждан: за нее высказываются только 17% избирателей. Еще хуже дела обстоят у французской пропрезидентской коалиции «Вместе»: ее поддерживают лишь 14% населения. При этом наблюдается кризис доверия и к конкретным политическим лидерам.

    Так, согласно опросу аналитического агентства YouGov, к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу негативно относятся около 71% немцев. Столько же британцев не доверяют и своему премьеру Киру Стармеру. Лидером же в антирейтинге стал президент Франции Эммануэль Макрон – его деятельность не нравится 76% граждан страны.

    Примечательно, что недоверие к собственным лидерам среди европейцев растет параллельно с индексом враждебности Запада по отношению к России. Как показал «Рейтинг недружественных правительств» за март, составленный газетой ВЗГЛЯД, агрессия государств ЕС продолжает увеличиваться. При этом лидерами в данном процессе выступают северные страны объединения.

    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    9 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались после падения

    Биржевая цена газа в Европе составила 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14% накануне.

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали утренние торги с символического роста, передает РИА «Новости». Расчетная цена предыдущего дня составляла 547,7 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое снижение стоимости энергоносителя на 14% произошло в среду. Рынок отреагировал на сообщения о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном. До этого мартовские цены подскочили на 59% на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Максимальные значения этой весны были зафиксированы 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Причиной стали перекрытие Ормузского пролива и остановка части газовой инфраструктуры региона.

    Текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов 2021 и 2022 годов. Абсолютный максимум был достигнут весной 2022 года, когда стоимость взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских фьючерсов на газ снизилась до 518 долларов за тысячу кубометров на фоне перемирия США и Ирана. Днем ранее европейские биржевые котировки превысили отметку в 600 долларов.

    По итогам марта средняя цена топлива выросла в полтора раза из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    10 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Власти Брюсселя выселили украинский центр без объяснения причин

    Власти Брюсселя выселили крупнейший украинский центр без объяснения причин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти столичного региона Брюсселя выселили крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев» без объяснения причин и не предоставили альтернативного помещения, сообщил порталу Euractiv координатор центра Павел Кошка.

    Власти Брюссельского столичного региона выселили без объяснения причин крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев», передает РИА «Новости».

    Центр прекратил работу 1 апреля после четырех лет деятельности, не получив предложения о новом помещении от местных властей. Координатор центра Павел Кошка сообщил порталу Euractiv, что уведомление о выселении поступило от региональной государственной службы, а решение принято на фоне отсутствия избранного правительства в регионе в течение 613 дней.

    В этот период временная администрация сократила финансирование центра «Голос украинцев» в рамках общих бюджетных урезаний. Здание, где располагался центр, принадлежит частному владельцу, однако все расходы компенсировались Брюссельским столичным регионом, предоставившим помещение для нужд украинской общины. Годовой бюджет центра составлял около 800 тыс. евро, а ежемесячные расходы достигали 30 тыс. евро.

    Сотрудники центра рассказали Euractiv, что для них отсутствие ясности и объяснений оказалось не менее разочаровывающим, чем само закрытие. Центр «Голос украинцев» оказывал психологическую помощь на украинском языке, проводил языковые курсы, предоставлял юридические консультации, организовывал культурные и спортивные мероприятия, а также помогал детям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель.

    В Шотландии лейбористская администрация прекращает ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев, что создает риск их массовой бездомности.

    10 апреля 2026, 22:02 • Новости дня
    Дмитриев раскритиковал попытки ЕС и Британии игнорировать кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил поведение Евросоюза и Британии на фоне энергокризиса с сюжетом фильма «Не смотрите наверх».

    По словам Дмитриева, Лондон и Брюссель продолжают вести себя так, будто мировой энергетический кризис не существует, несмотря на его очевидность и серьезность, передают «Вести».

    Дмитриев указал, что Британия и Евросоюз уже почти месяц не получают нефть из Персидского залива из-за иранского конфликта.

    Он заявил: «Некоторые из нас предупреждали, что на следующей неделе станет еще более очевидным самый масштабный системный кризис в истории ЕС и Великобритании… Пока что ЕС и Великобритания живут как в фильме «Не смотрите наверх».

    Ранее Дмитриев подчеркивал, что иранский кризис выявил уязвимость Британии, Евросоюза и НАТО, а также их раскол с США.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на слабость Европы и НАТО из-за иранского кризиса.

    Также Дмитриев призвал британских и европейских чиновников вернуться к закупкам российской нефти.

    9 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    EASA продлило запрет на полеты над Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 24 апреля действие рекомендации для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке.

    Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 24 апреля рекомендацию для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В сообщении на сайте регулятора отмечается: «Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 24 апреля 2026 года».

    Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство ряда ближневосточных государств. В список включены Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Предыдущее ограничение действовало до 10 апреля этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля 2026 года.

    Власти Бахрейна и Кувейта сохранили режим закрытого воздушного пространства еще на 12 часов.

    Первый за 40 суток пассажирский самолет прилетел в Ирак после отмены запрета.

    9 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава EDA заявил о необходимости снизить военную зависимость ЕС от США

    Глава EDA Денк заявил о необходимости снизить военную зависимость ЕС от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюзу необходимо преодолеть сохраняющуюся «значительную» военную зависимость от США и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, заявил директор Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк.

    Денк заявил, что Евросоюзу необходимо преодолеть значительную военную зависимость от Соединенных Штатов и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, передает РИА «Новости».

    По его словам, военная зависимость от США по-прежнему сохраняется и остается существенной, что требует изменения текущей ситуации.

    Денк отметил, что преодолеть эту зависимость можно за счет совместных закупок вооружений на европейских рынках. Он подчеркнул, что Европе требуется взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности, уделяя особое внимание расширению сотрудничества между странами Евросоюза и их партнерами.

    По мнению главы EDA, для достижения этих целей Евросоюзу необходимы более сильные вооруженные силы, устойчивая промышленная база и глубокая кооперация между странами в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил сократить зависимость Евросоюза от американских вооружений.

    Лидеры стран ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро.

    Белый дом обозначил приоритет самостоятельного решения европейскими странами оборонных задач.

    11 апреля 2026, 05:26 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети пост о готовности США всеми силами поддерживать Венгрию с Виктором Орбаном.

    «Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо будут в этом нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана!» – цитирует его британская Express.

    Газета отмечает, что такие заявления могут сильно не понравиться Евросоюзу и спровоцировать очередное обострение отношений с ним.

    Высказывание президента США прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой, Петера Мадьяра, поддерживает руководство  ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Пушков объяснил повышенное внимание ЕС к выборам в Венгрии. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.


    9 апреля 2026, 09:21 • Новости дня
    Еврокомиссар предупредил о росте инфляции в ЕС после перемирия в Иране

    Еврокомиссар Домбровскис предупредил о росте инфляции после перемирия в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что экономика Евросоюза окажется под сильным давлением, несмотря на достигнутое перемирие в Иране, передает РИА «Новости». В интервью Financial Times он отметил: «Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок».

    По словам еврокомиссара, в ближайшее время ЕС ожидает замедление темпов роста валового внутреннего продукта и одновременное усиление инфляции. Домбровскис подчеркнул, что внутренний рынок Евросоюза остается уязвимым к последствиям ближневосточного кризиса, несмотря на усилия по стабилизации ситуации.

    Еврокомиссия уже рассматривает возможность понижения прогноза экономического роста на текущий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры институтов Евросоюза призвали Вашингтон и Тегеран соблюдать условия перемирия.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о риске всплеска мировой инфляции из-за ближневосточного конфликта.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возобновлении военных действий в регионе.

    10 апреля 2026, 17:13 • Новости дня
    В Евросоюзе предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО

    Politico: Кубилюс призвал укрепить военные возможности ЕС на фоне кризиса в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости укрепления военных возможностей Евросоюза в ответ на кризис в трансатлантических отношениях, пишет Politico.

    Комиссар подчеркнул, что результаты соцопросов свидетельствуют о росте доверия европейцев к самостоятельным возможностям ЕС, сообщает Politico. «Жители хотят, чтобы Европа была намного сильнее в плане обороны, а также чтобы существовала настоящая военная сила», – отметил Кубилюс, добавив, что объединение 27 отдельных армий не даст необходимого эффекта.

    В то же время другие высокопоставленные представители ЕС, такие как Кайя Каллас, отвергли идею создания единой армии ЕС.

    Согласно опросу European Pulse, проведенному Cluster17 для Politico и beBartlet с 13 по 21 марта среди 6 698 жителей шести стран ЕС, только 35% опрошенных назвали США близким союзником или партнером, а 60% считают их конкурентом или угрозой. Кубилюс заявил, что влияние США сказывается на восприятии НАТО в Европе, и снижение доверия к партнерству с Вашингтоном влияет и на имидж альянса.

    В опросе 76% поддержали отправку войск своей страны на помощь союзнику по НАТО в случае нападения, 86% высказались за развитие независимых оборонных возможностей Европы, а 69% поддержали создание общей европейской военной силы.

    Ранее глава минобороны Словакии назвал глупостью создание единой армии ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему европейские армии бессильны без США и НАТО.

    11 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Первый в Европе корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Первый в ЕС корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированное 107-метровое судно стоимостью 132 миллиона евро стало первым в Европе кораблем, спроектированным исключительно для управления военными беспилотниками.

    О завершении важного этапа строительства инновационного судна передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    «Судостроительный завод в Галаце спустил на воду первый в Европе специально построенный корабль для беспилотников ВМС Португалии», – отмечает вещатель.

    Корабль спроектирован для работы с дронами, а не с классической пилотируемой авиацией. Создание 107-метрового судна NRP D. Joao II обошлось европейским фондам в 132 млн евро. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и беспилотники различных типов.

    Бортовые системы новейшего корабля обеспечивают запуск автономных аппаратов. Судно способно трансформироваться под полевой госпиталь или лабораторию для гуманитарных миссий. Автономность плавания составляет до 45 суток.

    Основными задачами станут морское наблюдение и защита критически важной подводной инфраструктуры. Ходовые испытания запланированы на конец текущего года. После их завершения корабль официально пополнит состав португальского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Португалия в прошлом году договорились о совместном производстве морских беспилотников.

    Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух судов снабжения для португальских ВМС.

    Военно-морские силы Турции успешно испытали первый в мире специализированный корабль-носитель для БПЛА «Анадолу».

    11 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    Repubblica сообщила о подготовке переговоров ЕС с Ираном по Ормузу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В офисах руководителей Евросоюза и в ряде канцелярий государств-членов обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет в субботу итальянская газета Repubblica.

    В офисах руководителей Евросоюза и в ряде правительств стран ЕС обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету Repubblica.

    По информации издания, инициатива связана с призывами президента США Дональда Трампа к европейским странам самостоятельно обеспечивать энергетическую безопасность, включая гарантии свободного прохода судов через Ормузский пролив. Однако основным препятствием является то, что Корпус стражей исламской революции до сих пор находится в санкционных списках ЕС.

    Внутри Евросоюза обсуждается вариант присутствия в проливе исключительно европейских сил под флагами стран ЕС при возможной логистической поддержке НАТО, но без прямого участия альянса. Европейские чиновники считают, что такой формат мог бы быть приемлем для Тегерана, который не согласится на контроль пролива со стороны структур, возглавляемых США.

    В качестве возможной модели рассматривается опыт соглашения по иранской ядерной программе 2015 года, когда Евросоюз играл активную роль совместно с ООН и МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза и Канады выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США заявил о намерении добиться открытия этого маршрута.

    Иран предложил заключить международный договор по вопросам использования данной акватории.

