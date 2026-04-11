Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

«В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.