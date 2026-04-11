    11 апреля 2026, 19:05 • Новости дня

    19FortyFive: Срыв сделки с Ираном повлияет на карьеру Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Политическая карьера президента США Дональда Трампа может оказаться под угрозой из-за срыва мирного соглашения с Ираном, сообщает 19FortyFive.

    Срыв мирного соглашения с Ираном может сильнее всего ударить по президенту США, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание 19FortyFive. В материале отмечается, что риск провала переговоров по Ирану несет для политической карьеры американского лидера куда большие угрозы, чем для других вовлечённых сторон.

    Авторы публикации подчеркивают, что президенту США в ближайшее время предстоит сосредоточиться на множестве важных мероприятий, среди которых – государственный визит короля Карла III в конце месяца, а затем саммит с председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином, запланированный на май. Летом, когда в США начинается сезон отпусков, от президента ожидают снижения цен на бензин, иначе американские семьи будут крайне недовольны его работой.

    Также в материале отмечается, что промежуточные выборы в Конгресс, намеченные на ноябрь, могут стать переломным моментом для Трампа. Если политическая ситуация осложнится, Вашингтон может оказаться в тупике в самый неподходящий момент, резюмируют в 19FortyFive.

    Президент США заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер пригрозил началом масштабных боевых действий в случае срыва мирного соглашения.

    Глава Белого дома отметил отсутствие козырей у Тегерана на текущих мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Над мечетью Имама Резы в Мешхеде подняли зеленый флаг

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Reuters: США согласились разблокировать активы Ирана в других странах
    Reuters: США согласились разблокировать активы Ирана в других странах
    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты согласились разморозить активы Ирана, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник из Ирана, решение связано с необходимостью обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Он отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив». При этом сумма средств, которые будут разблокированы, пока не уточняется.

    Reuters подчеркивает, что официальные представители США пока воздержались от публичных комментариев по данной теме.

    Ранее спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров.

    В субботу в Исламабаде прошли непрямые переговоры между иранской и американской делегациями.

    Напомним, в Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.

    11 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп назвал приоритетное требование к Ирану на переговорах

    Трамп назвал главное требование к Ирану на переговорах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить открытие Ормузского пролива «с участием Ирана или без него», подчеркнув при этом, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается его главным приоритетом.

    Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил CNN.

    «Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.

    Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.

    На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил  постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс  спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    10 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не осознает «отсутствие у него козырей» на мирных переговорах, если не считать контроля над Ормузским проливом.

    «Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», – написал американский лидер в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По его словам, основной целью Ирана сейчас якобы являются переговоры. «Иранцы лучше справляются с фальшивыми новостями в СМИ и связями с общественностью, чем с борьбой!» – написал президент США в другой публикации.

    Ранее глава Белого дома заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран проявит добросовестность в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

    11 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    В Исламабаде прошли непрямые переговоры делегаций Ирана и США
    В Исламабаде прошли непрямые переговоры делегаций Ирана и США
    Tекст: Дарья Григоренко

    Непрямые переговоры между иранской и американской делегациями прошли в Исламабаде, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Hadath со ссылкой на информированные источники, «непрямые переговоры уже состоялись, затем пройдут переговоры напрямую», передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что очные встречи запланированы после 15.00 по московскому времени. Переговоры будут организованы в трех разных локациях, однако гостиницы для этого использоваться не будут.

    Американскую делегацию на переговорах возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В состав делегации также входят спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем главы Белого дома.

    Напомним, в Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.

    При этом власти Ирана допустили безрезультатный исход предстоящей встречи с американцами.

    11 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Эксперт Голованов заявил об отсутствии доказательств эвакуации пилотов F-15E в Иране
    Эксперт Голованов заявил об отсутствии доказательств эвакуации пилотов F-15E в Иране
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E в Иране удалась, то американцы показали бы видео со спасенными пилотами, заявил политический обозреватель Роман Голованов.

    По словам Голованова, если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого F-15E в Иране прошла успешно, американская сторона обязательно предоставила бы видео с пилотами, передают «Вести».

    Эксперт отметил, что США всегда публично демонстрируют свои успехи, снимая происходящее с разных ракурсов. «Если бы операция действительно удалась, американцы распространили бы снимки спасенных пилотов, как это было с фотографиями Мадуро в наручниках», – заявил Голованов.

    Он напомнил, что когда Иран объявил о провале американской операции и уничтожении всей оперативной группы, США опубликовали видеоролик, который якобы должен был подтвердить спасение пилота. Однако, по его словам, в этом материале не содержится подтверждения успешной эвакуации.

    Ранее стало известно, что 3 апреля над территорией Ирана был сбит американский F-15E Strike Eagle. Тогда сообщалось, что одного члена экипажа смогли спасти в тот же день, а второй летчик оставался на иранской территории сутки, имея при себе только пистолет, маяк и средство связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил об участии израильской разведки «Моссад» в операции по спасению американских летчиков.

    Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп.

    Президент США назвал операцию по эвакуации пилотов сбитого над Ираном истребителя уникальной в новейшей истории.

    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин

    США начали расчистку Ормузского пролива от мин

    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты приступают к расчистке Ормузского пролива от иранских мин, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон окажет эту услугу государствам, которым не хватило смелости заняться проблемой самостоятельно.

    «Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее стало известно об официальном старте переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Президент США отметил, что исход диалога для него не имеет значения, поскольку в случае неудачи Вашингтон готов возобновить военные действия. Кроме того, по данным портала Axios, несколько американских военных кораблей уже пересекли пролив без согласования с Тегераном.

    Ранее СМИ писали, что власти Ирана оказались неспособны быстро восстановить безопасное судоходство в стратегическом регионе. Военные страны потеряли точные координаты установленных в воде взрывных устройств.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    WSJ: Трамп пообещал массовое помилование сотрудникам перед уходом с поста

    Трамп пообещал помиловать сотрудников администрации перед уходом с поста

    Tекст: Катерина Туманова

    На недавней встрече президент США Дональд Трамп заявил, что помилует тех, кто находился в пределах 200 футов (60 м) от Овального кабинета, сообщают источники WSJ, знакомые с ситуацией.

    По словам людей, слышавших слова президента США Трампа, он неоднократно обещал своим высокопоставленным чиновникам администрации помилование перед уходом с должности, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Я помилую всех, кто находился в пределах 200 футов от Овального кабинета», – сказал Трамп на недавней встрече.

    По словам людей, знакомых с этой репликой, она вызвала смех у присутствующих. К тому же этот радиус, похоже, расширяется по мере того, как президент повторяет эту фразу, пишет газета.

    Другой человек, встречавшийся с Трампом ранее в этом году, сказал, что президент пошутил о помиловании любого, кто приблизился к нему ближе чем на три метра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года американский лидер отправил помилованных Байденом в тюрьму особого режима, но помиловал соучредителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао.


    11 апреля 2026, 03:55 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана предупредил США перед переговорами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который прибыла в Пакистан для переговоров с США, напомнил, что опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и нарушением договоренностей, так что Тегеран имеет благие намерения, но не доверяет Вашингтону.

    «К сожалению, наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и нарушением договоренностей. Дважды менее чем за год, в разгар переговоров, несмотря на благие намерения иранской стороны, они напали на нас и совершили многочисленные военные преступления», – приводит агентство Tasnim слова Галибафа.

    Спикер парламента Ирана подчеркнул: у нас благие намерения, но мы не доверяем им. На предстоящих переговорах, отметил он, если американская сторона будет готова заключить реальное соглашение и учесть права иранского народа, США увидят готовность Ирана заключить сделку.

    «Но в нынешней войне мы показали им, что если они хотят использовать переговоры для проведения показухи и обмана, мы будем отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», – заключил он.

    Напомним, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана. МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

