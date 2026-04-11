  • Новость часаПутин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что значит американская лунная миссия для России
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на принципиально иной расклад сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    11 апреля 2026, 18:23 • Новости дня

    Недовольство немцев работой Мерца достигло рекордных 70%

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень неодобрения деятельности канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне подорожания топлива установил новый антирекорд, достигнув отметки в 70%.

    Положительно работу главы немецкого правительства оценивают лишь 21% граждан, что является абсолютным минимумом, передает ТАСС со ссылкой на исследование института INSA для газеты Bild. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.

    Деятельность всего кабинета министров в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии вызывает еще большее отторжение – ей недовольны 73% респондентов. Одобряют работу коалиции только 20% немцев, 7% не определились. Опрос проводился 9–10 апреля среди 1003 человек.

    «Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», – заявил руководитель INSA Херман Бинкерт. По словам эксперта, маловероятно, что канцлеру и правящей коалиции удастся переломить эту негативную тенденцию.

    В партийном рейтинге лидирует «Альтернатива для Германии» с поддержкой 26% избирателей. Блок ХДС/ХСС занимает второе место с 25%, за ними следуют социал-демократы (14%), «Зеленые» (13%) и Левая партия (10%). Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг. В этом опросе, проходившем с 7 по 10 апреля, приняли участие 1205 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства стал самым ненавидимым канцлером ФРГ с начала социологических исследований. Политика Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии. В ноябре прошлого года уровень недовольства работой властей достигал 67%.

    10 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    Комментарии (28)
    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    Комментарии (22)
    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын бывшего американского лидера Джозефа Байдена Хантер Байден переехал за границу, скрываясь от исков со стороны представлявшей его интересы юридической компании, следует из судебных документов.

    Представитель известной политической династии обосновался за пределами страны из-за разбирательств с бывшими адвокатами, передает РИА «Новости».

    Юридическая фирма Winston & Strawn заявила, что Хантер Байден задолжал ей крупную сумму за ведение нескольких судебных процессов.

    В исковом заявлении, поданном в июне 2025 года, отмечалось проживание ответчика в штате Калифорния. Однако сейчас юристы пытаются взыскать более 50 тыс. долларов неоплаченных гонораров и набежавших процентов.

    «Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной», – отмечается в возражении на ходатайство истца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Американский суд прекратил уголовное дело против него о незаконном хранении оружия. Мать внебрачного ребенка Байдена-младшего потребовала арестовать мужчину за неуплату алиментов.

    Комментарии (7)
    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    @ Christian Ohde/Imago/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    Комментарии (11)
    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    Комментарии (3)
    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    Комментарии (4)
    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    Комментарии (7)
    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    @ Modis Team/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    Комментарии (13)
    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    Комментарии (4)
    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA

    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    Комментарии (29)
    11 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов
    @ Кард из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». Фото: Главная редакция ЦТ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», скончался на 66-м году жизни, сообщила его мачеха, народная артистка России Наталья Белохвостикова.

    Белохвостикова написала: «Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе». Она также опубликовала фотографию с мужем и пасынком, но не раскрыла причину смерти, передает телеканал 360.

    Точная дата и время прощания с Наумовым пока не известны. Поклонникам остается лишь предполагать, что у актера могли быть серьезные проблемы со здоровьем.

    Алексей Наумов родился в 1960 году в семье кинематографистов – актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. Несмотря на развод родителей, когда Алексею было два года, он поддерживал отношения с отцом до самой его смерти в 2021 году. В детстве Алексей снялся в двух проектах: фильме «Бег» и одной из серий «Следствие ведут знатоки», где сыграл племянника Кибрит.

    Однако актерскую карьеру он продолжать не стал, выбрав искусствоведение и дизайн книг. После окончания Ленинградской академии художеств Наумов занимался макетированием изданий, иллюстрированием и консультировал издательства по вопросам исторической достоверности. Также он работал над альбомами по искусству.

    О личной жизни Алексея почти ничего не известно – он избегал публичности. По данным журналистов, у него остался внук Владимир Наумов, который также выбрал профессию, связанную с кино и драматургией, окончив профильные учебные заведения и став сооснователем творческого объединения «Фонд абсолютно независимого кино».

    В конце марта из жизни ушел актер театра и сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    Комментарии (11)
    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    @ Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    Комментарии (11)
    11 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    @ Dostmann/Fotostand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в обсуждение военных планов Британии, предположив о ее намерении воевать с западной цивилизацией.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказался по поводу военных намерений Британии в ответ на пост пользователя соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев на своей странице написал: «С западной цивилизацией», отвечая на вопрос, с кем именно Британия собирается воевать, передает РИА «Новости».

    При этом представитель РФПИ не стал уточнять, что именно он имел в виду и не дал дополнительных пояснений.

    Ранее начальник Генштаба Британии Ричард Найтон заявил о планах министерства обороны королевства обновить руководство по гражданской обороне впервые с 1976 года. По его словам, британские власти считают, что относительно мирный период якобы завершился, и это потребовало новых шагов.

    Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку из-за угрозы ядерного конфликта.

    Исследователи назвали действия Британии проявлением исторического антироссизма.

    Комментарии (10)
    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    Комментарии (8)
    Главное
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на запорожском направлении
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде
    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин
    Британцы стали массово воровать топливо на фоне рекордных цен
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов