Tекст: Дарья Григоренко

Открытый лекторий «Создавая будущее: география» стартовал 11 апреля в Национальном центре «Россия». Мероприятие открылось сессией «География путешествий», где выступили член Русского географического общества Федор Конюхов и сербский писатель, руководитель Музея сербской литературы Виктор Лазич. Генеральный директор центра Наталья Виртуозова отметила, что проект продолжает международный открытый диалог и объединяет экспертов из стран СНГ, Азии и арабского мира.

«Рада приветствовать всех в светлую предпасхальную субботу в Национальном центре «Россия». Мы продолжаем наш международный открытый диалог, и сегодня тема лектория – «Создавая будущее: география». Огромное спасибо экспертам со всего мира, которые сегодня присоединились к нашей дискуссии. Среди них – наши друзья из стран СНГ, Азии и арабского мира. Мы поговорим об освоении не только космоса и подводного мира, но в первую очередь самих себя», – обратилась генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова к участникам лектория.

В рамках лектория работает интерактивная инсталляция «Карта 100 лет», где участники могут выразить свое видение будущего. Наталья Виртуозова оставила на карте слово «Любовь», подчеркнув, что именно на этом держатся и страна, и мир. Эксперты обсуждают освоение космоса, подводного мира и проблемы самопознания.

Федор Конюхов рассказал о международных исследованиях микропластика в Антарктиде, в которых участвуют учёные из 30 стран. Он отметил, что «Антарктида остается пространством международного научного сотрудничества» и поблагодарил коллег из разных стран. По его словам, современные технологии, такие как спутниковая связь, существенно меняют работу исследователей и делают экспедиции безопаснее и эффективнее.

Конюхов подчеркнул, что Россия – это не просто координаты, а уникальное пространство, ощущающееся иначе даже на расстоянии пяти километров. «Но будущее у нас по-настоящему красивое», – отметил он. Он также заявил, что Президент России Владимир Путин, по его мнению, – романтик и путешественник, который выступает за возвращение русских имен на карту мира, что важно для сохранения исторической памяти.

Виктор Лазич поделился, что путешествия – важный инструмент самопознания и способ преодолеть предубеждения, что отражается и в его книгах. «Я более двух лет изучал Россию, но, чтобы по-настоящему ее постичь, потребуется, наверное, две жизни», – сказал писатель, сравнив страну с целым континентом. Он добавил, что чувствует себя одинаково и в Белграде, и во Владивостоке – подобного ощущения не дает ни один другой регион мира.

В лектории участвуют эксперты из разных сфер: космический инженер Марат Айрапетян, директор китайского исследовательского центра больших данных Хуадун Го, эколог Ярослав Лебедев. Их идеи визуализируются в коротких нейророликах, которые оценивают зрители, что позволяет наглядно представлять сценарии будущего и вдохновлять участников.

Проект продолжает философию выставки «Уроки географии» и рассматривает путешествия как путь к самопознанию – от космоса до глубин океанов. Открытый лекторий объединяет экспертов для обсуждения изменений климата, новых моделей жизни и инфраструктуры будущего.