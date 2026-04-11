Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно

    11 апреля 2026, 15:46 • Новости дня

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, заявив, что подслушивать чужие разговоры «грешно».

    Лавров заявил, что подслушивать чужие разговоры «грешно» и отметил, что в ходе беседы с Сийярто обсуждалась тема прав национальных меньшинств на Украине. Министр подчеркнул, что не Брюсселю осуждать коллег, ведь в подходах европейцев к правам человека прослеживается идеология нацизма, передает RT.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека», – заявил Лавров.

    По его словам, Брюссель систематически игнорировал притеснения венгров и русскоязычных на Украине либо поддерживал действия киевских властей.

    Лавров также отметил, что европейские чиновники прощают Зеленскому многое ради реализации его миссии, но осуждают министров за обсуждение способов пресечь нарушения прав нацменьшинств. Это министр назвал саморазоблачением.

    Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что всегда придерживается одной риторики – и публично, и в частных разговорах. Он отметил, что утечка лишь подтвердила его последовательность. Министр добавил, что спецслужбы уже не впервые перехватывают его разговоры, но ничего нового в них не находят.

    «Ну и, конечно, ещё родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться», – констатировал Лавров.

    Позицию Венгрии поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объяснив, что ситуация с прослушкой демонстрирует «псевдоединство» Евросоюза. Она добавила, что европейские страны шпионят друг за другом и используют подобные методы для давления на неугодные правительства.

    Ранее Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    @ Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    11 апреля 2026, 15:04 • Новости дня
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

    Мединский рассказал в Max о сложностях при согласовании обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры были долгими и тяжелыми.

    Мединский подчеркнул, что сотрудники Министерства обороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова проделали огромную работу для организации обмена. Он особо отметил вклад каждого ведомства в этот процесс.

    Кроме того, Мединский сообщил, что вместе с бойцами были возвращены последние семь жителей Курской области, которых удерживали в качестве заложников. Он добавил, что «светлый праздник наши встретят на родной земле».

    Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175.

    Последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой и направляются в сторону Белоруссии.

    10 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке госслужбы замминистра цифрового развития Андрея Заренина.

    Документ с соответствующим решением опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – сказано в распоряжении премьер-министра.

    Норма закона предусматривает, что прохождение государственной службы (за исключением военной) временно приостанавливается, если госслужащий призывается на военную службу по мобилизации, направляется в войска национальной гвардии РФ в этот же период либо заключает контракт о прохождении военной службы.

    Напомним, Заренин подписал контракт на службу в отряде «БАРС-Курск».

    11 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 175 военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вернула домой 175 своих военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, взамен российская сторона передала 175 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по данным Минобороны, оказали важные гуманитарные усилия, говорится в канале в мессенджере Max.

    «11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны. Помимо этого, были освобождены семеро жителей Курской области, которые, как отмечается, незаконно удерживались киевским режимом.

    В настоящее время все возвращённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    6 марта из плена на территории Украины российской стороне передали 300 военнослужащих, взамен Россия передала 300 военнопленных ВСУ.

    Ранее Минобороны сообщало о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты с освобожденными сели в Подмосковье.

    10 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всех секторов экономики и страны в целом, поэтому важно соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

    Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

    Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

    «Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

    По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

    Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы  внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские военные отказались вмешиваться в проход российских танкеров по Балтике, опасаясь возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.

    Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

    Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

    Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

    Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

    В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

    Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

    Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    11 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана, чтобы усилить позиции после потери контроля над Дибровой в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», – сообщил он ТАСС.

    Ранее силовые структуры ЛНР отмечали, что освобождение Диброва позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.

    Марочко отметил, что наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности не имеет никакого значения.

    «Наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», – сказал он.

    В Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об усилении Киевом пропаганды контрактов с ВСУ. Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение  ЛНР.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь почти сотню дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило об уничтоженных за ночь дронах ВСУ. По данным ведомства, над семью регионами, акваториями Азовского и Черного морей средствами ПВО были ликвидированы 99 дронов.

    «В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 10 апреля до 7.00 мск 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», – сказано в Max-канале оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией силы ПВО перехватили 151 украинский беспилотник.

