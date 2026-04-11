Глава Роскосмоса предупредил об опасности лучевой болезни при полете на Марс

Баканов: Сейчас невозможно слетать на Марс, не заработав лучевую болезнь

Tекст: Мария Иванова

Отправиться к соседней планете и вернуться обратно без серьезных последствий для здоровья сейчас невозможно, передает РИА «Новости». Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул высокую опасность космической радиации.

«Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», – сообщил руководитель в телевизионном эфире.

Отрабатывать технологии для дальних экспедиций Россия планирует на Луне. В ближайшие годы туда отправят орбитальную станцию, посадочные аппараты и специальные модули с ядерной энергоустановкой.

Кроме того, президент Владимир Путин постановил учредить в стране Неделю космоса. Начиная с 2025 года тематические мероприятия будут проходить ежегодно с шестого по 12 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РАН Геннадий Красников усомнился в готовности человеческого организма к перелету на Марс из-за космической радиации.

Космонавт Антон Шкаплеров спрогнозировал первую высадку людей на Красную планету в конце 2030-х годов.

Для межпланетных миссий Роскосмос разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой.