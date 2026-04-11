Глава Роскосмоса предупредил об опасности лучевой болезни при полете на Марс

Отправиться к соседней планете и вернуться обратно без серьезных последствий для здоровья сейчас невозможно, передает РИА «Новости». Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул высокую опасность космической радиации.
«Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», – сообщил руководитель в телевизионном эфире.
Отрабатывать технологии для дальних экспедиций Россия планирует на Луне. В ближайшие годы туда отправят орбитальную станцию, посадочные аппараты и специальные модули с ядерной энергоустановкой.
Кроме того, президент Владимир Путин постановил учредить в стране Неделю космоса. Начиная с 2025 года тематические мероприятия будут проходить ежегодно с шестого по 12 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РАН Геннадий Красников усомнился в готовности человеческого организма к перелету на Марс из-за космической радиации.
Космонавт Антон Шкаплеров спрогнозировал первую высадку людей на Красную планету в конце 2030-х годов.
Для межпланетных миссий Роскосмос разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой.