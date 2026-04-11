Грузинские радикалы признали свое бессилие

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Нам уже очень сложно говорить с иностранцами, потому что наши сторонники уже не излучают такую силу, как прежде», – сказал он.

«Мы не можем больше лгать и самим себе, мы излучаем немощь», – отметил лидер радикалов.

По его словам, несмотря на всевозможные призывы, массовые митинги проводить не получается.

При этом грузинские радикалы сообщили, что встретят ночь на Пасху на проспекте Руставели, чтобы отметить пятьсот дней протестов, которые начались 28 ноября 2024 после решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили сказал, что на Гварамия сделана ставка извне как на нового лидера оппозиции.

«Сначала ставку делали на (экс-президента) Саломе Зурабишвили, но потом внешние заказчики увидели, что она не справляется с их заданиями. Теперь новым лидером (радикальной оппозиции) будет Гварамия», – заявил он.

По словам президента, грузинская оппозиция «не радеет за страну, а только выполняет поступающие извне заказы».

Ранее грузинская оппозиция сообщила о начале кампании «мобилизации» для проведения в Тбилиси масштабного митинга 26 мая, в День независимости Грузии.

В январе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Гварамия «флагманом» выполнения в Грузии заданий Deep State («Глубинного государства»).

Гварамия, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, был отправлен 1 июля 2025 года Тбилисским городским судом в тюрьму на восемь месяцев за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследовала деятельность саакашвилевского режима.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Гварамия занимал ключевые посты, в том числе министра юстиции и заместителя генпрокурора. В последние годы Гварамия был главой телекомпании «Рустави-2», которая затем вернулась к прежним законным владельцам и сейчас вещает объективно. Также он был хозяином оппозиционного ТВ «Мтавари» (Главный»). Партнеры и инвесторы по ТВ «Мтавари» обвиняли Гварамию в финансовой нечистоплотности, из-за чего канал с прошлого года работает только в социальных сетях. Гварамия – один из лидеров радикально оппозиционной «Коалиции перемен».