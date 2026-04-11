    11 апреля 2026, 13:12 • Новости дня

    Первый в Европе корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированное 107-метровое судно стоимостью 132 миллиона евро стало первым в Европе кораблем, спроектированным исключительно для управления военными беспилотниками.

    О завершении важного этапа строительства инновационного судна передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    «Судостроительный завод в Галаце спустил на воду первый в Европе специально построенный корабль для беспилотников ВМС Португалии», – отмечает вещатель.

    Корабль спроектирован для работы с дронами, а не с классической пилотируемой авиацией. Создание 107-метрового судна NRP D. Joao II обошлось европейским фондам в 132 млн евро. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и беспилотники различных типов.

    Бортовые системы новейшего корабля обеспечивают запуск автономных аппаратов. Судно способно трансформироваться под полевой госпиталь или лабораторию для гуманитарных миссий. Автономность плавания составляет до 45 суток.

    Основными задачами станут морское наблюдение и защита критически важной подводной инфраструктуры. Ходовые испытания запланированы на конец текущего года. После их завершения корабль официально пополнит состав португальского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Португалия в прошлом году договорились о совместном производстве морских беспилотников.

    Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух судов снабжения для португальских ВМС.

    Военно-морские силы Турции успешно испытали первый в мире специализированный корабль-носитель для БПЛА «Анадолу».

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    9 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Politico: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Новый опрос показал, что жители шести крупнейших стран Евросоюза чаще считают Соединенные Штаты угрозой, чем Китай, сообщает Politico.

    Около 36% опрошенных европейцев назвали Соединенные Штаты угрозой, тогда как Китай вызывает беспокойство лишь у 29% респондентов, передает Politico. Лишь 12% участников исследования считают Америку близким союзником. Наиболее негативно настроены жители Испании: там 51% населения видит в Вашингтоне опасность для Европы.

    В Италии показатель недоверия к США составил 46%, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Исключением стала Польша, где только 13% опрошенных считают Америку риском. При этом Россия остается главным противником для большинства: 70% европейцев воспринимают ее как угрозу.

    Опрос также выявил противоречия в вопросах безопасности. Свыше 70% респондентов готовы поддержать отправку национальных армий на защиту союзников по НАТО или ЕС. Однако готовность воевать лично выразили лишь 19% участников. «Взять в руки оружие и сражаться», – так ответили немногие, предпочитая нестроевые роли или помощь без прямого участия.

    Большинство европейцев (86%) выступают за укрепление собственной обороны, а 69% поддерживают создание общей армии ЕС. Тем не менее мнения о расходах разделились.

    В отношении поддержки Украины мнения также разошлись: 34% считают помощь ЕС недостаточной, 31% – достаточной, 30% – избыточной. В Германии 45% считают, что поддержки мало, в Италии 42% – что слишком много. Поддержка коллективной обороны НАТО осталась высокой во всех странах. В Германии три четверти поддержали возвращение призыва или обязательной гражданской службы, но власти предпочли стимулировать добровольный набор.

    Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за новой войны рейтинг президента США рухнул.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    8 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о заметном росте интереса к ядерному оружию среди европейских столиц в последние недели.

    Москва фиксирует резкий рост интереса стран Евросоюза к вопросу получения ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник.

    Захарова подчеркнула: «Мы отмечаем взрывной сплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, «скорейшее ядерное разоружение».

    По ее словам, сейчас европейские политики регулярно делают заявления о том, что было бы выгодно получить такие вооружения или, как минимум, разместиться под еще одним ядерным зонтиком.

    Дипломат также отметила, что подобные заявления звучат почти ежедневно и указывают на рост обеспокоенности в европейских государствах по вопросам безопасности. Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием этой риторики и оценивает возможные последствия для международной стабильности.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские военные отказались вмешиваться в проход российских танкеров по Балтике, опасаясь возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.

    Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

    Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

    Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

    Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

    В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

    Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

    Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.

    9 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники завершили тестирование экспериментальных многопульных боеприпасов калибра 5,45 миллиметра, позволяющих эффективно поражать маневрирующие беспилотники из штатного автомата АК-12.

    Концерн «Калашников» провел тестирование уникальных автоматных патронов, созданных для поражения маневрирующих воздушных целей, передает Telegram-канал предприятия.

    Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Сначала огонь открыли по зависшему беспилотнику, а затем по FPV-дрону, который имитировал атаку на стрелка.

    В ходе испытаний элементы снаряда поражали двигатели, аккумуляторы, электронику и силовые конструкции аппаратов. Это приводило к немедленному падению беспилотников. Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики новых боеприпасов, а также точность и кучность стрельбы.

    Экспериментальные патроны разработаны в инициативном порядке и предназначены для индивидуального оружия. Многоэлементный снаряд разделяется при выходе из ствола, что увеличивает вероятность поражения цели. Боеприпас идентичен стандартному патрону 5,45 на 39 миллиметров, поэтому его можно использовать в штатных магазинах АК-12, чередуя с обычными патронами. Сейчас холдинг дорабатывает конструкцию и готовит технологию серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты полевой лаборатории разработали для автоматов Калашникова особые боеприпасы с дробью для уничтожения беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами.

    Бригада «Невский» добровольческого корпуса сделала автоматный патрон с дробью для ручного пулемета Калашникова.

    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

