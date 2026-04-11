    11 апреля 2026, 12:51 • Новости дня

    Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил пасхальные куличи у храма Христа Спасителя в Москве.

    В этот же день глава Русской православной церкви совершил вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию в главном столичном храме, передает РИА «Новости».

    После богослужения патриарх Кирилл провёл традиционный обряд освящения пасхальных угощений у стен храма. По установленному обычаю, накануне Пасхи в церквях освящают куличи, яйца и другие продукты, которые запрещены были к употреблению во время великого поста.

    В 2026 году православные будут отмечать Пасху 12 апреля. Праздник продолжается почти 40 дней, а первая неделя после Пасхи, называемая Светлой, пройдёт с 13 по 18 апреля. В эти дни ежедневно в храмах проходят торжественные богослужения и крестные ходы, царские врата открыты круглосуточно как символ победы жизни над смертью и открытия врат рая благодаря Воскресению Иисуса Христа.

    В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации Роскосмос. После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.

    10 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    10 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын бывшего американского лидера Джозефа Байдена Хантер Байден переехал за границу, скрываясь от исков со стороны представлявшей его интересы юридической компании, следует из судебных документов.

    Представитель известной политической династии обосновался за пределами страны из-за разбирательств с бывшими адвокатами, передает РИА «Новости».

    Юридическая фирма Winston & Strawn заявила, что Хантер Байден задолжал ей крупную сумму за ведение нескольких судебных процессов.

    В исковом заявлении, поданном в июне 2025 года, отмечалось проживание ответчика в штате Калифорния. Однако сейчас юристы пытаются взыскать более 50 тыс. долларов неоплаченных гонораров и набежавших процентов.

    «Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной», – отмечается в возражении на ходатайство истца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Американский суд прекратил уголовное дело против него о незаконном хранении оружия. Мать внебрачного ребенка Байдена-младшего потребовала арестовать мужчину за неуплату алиментов.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Минюст включил филолога Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР вызвало тревогу в Германии. В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей нацистами, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    10 апреля 2026, 15:05 • Новости дня
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Антироссийские действия Британии и поддержка Лондоном терактов и диверсий киевского режима на территории РФ являются подтверждениями исторического антироссизма британских элит, считают эксперты.

    «Изборский клуб» опубликовал статью «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма», авторы которой рассматривают Британию как один из центров цивилизационного противостояния с Россией.

    В работе подчеркивается, что, по сути, «Россия воюет не с ВСУ, не с Украиной, а практически со всеми странами НАТО», а Лондон играет роль ближайшего «прихвостня США». Вводятся понятия: «британский культурный терроризм» и «исторический антироссизм».

    Исследование подробно разбирает историческую жестокость британских элит. Колониальное правление в Индии описывается как массовый грабеж и террор. Авторы напоминают о британских концлагерях в Южной Африке в начале XX века. Отдельно описываются испытания иприта на индийских военнослужащих. Эти эпизоды трактуются как «террористические и человеконенавистнические» преступления.

    Понятие «британский культурный терроризм» связывается с тотальным вывозом и удержанием чужих культурных ценностей: от статуй острова Пасхи, мраморов Парфенона и саркофага фараона Тахарки до огромного пласта индийского культурного наследия. Отмечается, что в Британском музее хранится свыше 8 млн реликвий, большинство из них иностранно-колониального происхождения, а Лондон под предлогом «защиты безопасности экспонатов» почти всегда отказывает в репатриации.

    Современный «исторический антироссизм» описывается как устойчивый курс британских элит на нанесение России максимального стратегического ущерба. После начала СВО Британия, по оценке авторов, стала рассматривать Россию как «самую острую» угрозу, усилила антироссийскую риторику и взаимодействие с так называемыми «российскими продемократическими силами» и эмигрантами, выступающими против курса президента России. Цель Лондона формулировалась как подготовка новых санкций и организация информационных атак.

    «Лондон давно проводит враждебную политику, направленную на ослабление России, ее влияния и внутренней устойчивости. Понятно, что на первом плане стоит поддержка Украины – но британцы мастера играть в инфовойны, подстрекать к санкциям, прямо вмешиваться в политический процесс», – обратил внимание политолог Илья Ухов, комментируя статью в своем Telegram-канале.

    Как отмечается в исследовании, Лондон участвует в оперативно-тактическом планировании, обучении украинских военных, киберобеспечении, поставках техники и разведданных. Особое внимание уделено участию Британии в украинских терактах и диверсиях на российской территории вне зоны СВО.

    Киев описывается как идеальный исполнитель «самых грязных» заданий Лондона, мотивированный русоненавистнической идеологией.

    Исходя из этого, авторы делают вывод, что Британия и Украина фактически ведут против России необъявленную войну методами террора, а участие Лондона в диверсионной деятельности на российской территории правомочно квалифицировать как международный терроризм. Отмечается, что террор стал инструментом государственной политики обеих стран в отношении России и ее союзников. Британия, как и накануне двух мировых войн, описывается в тексте основным подстрекателем к возможному третьему глобальному конфликту.

    Авторы считают, что апелляции к рациональности британских элит бессмысленны и результат может дать только язык «жесткой силы», последствия которой для островной безопасности должны быть предельно осязаемыми и неприемлемыми. Авторы призывают к проактивной и наступательной военно-политической стратегии России, разрушению стереотипов о ее предсказуемости и отказу от практики, когда Запад повышает ставки, а Москва ограничивается ответными ударами по инфраструктуре Украины. По их мнению, ставка лишь на оборону и дипломатию не ведет к безусловной победе.

    «Выводы из всей этой истории просты – нужно самим проводить более наступательную политику в информационной сфере. Нужно очищать собственные элиты от людей, прямо или косвенно пляшущих под дудку британцев – будь то миграционная политика, борьба с укро-нацизмом или укрепление внутриполитического единства. Везде где начинают произноситься слова о «растворении русских» в «многононациональной» общности – явно видна «гибридная» работа с дискурсом британцев», – добавил Ухов.

    Политолог также считает, что «нам в свою очередь нужно наконец взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании».

    В свою очередь писатель Роман Антоновский отмечает, что «центр западной русофобии находится в Лондоне, пытающемся сорвать сделку между США и Россией».

    «Может быть, и нам пора уже начать такую же диверсионную прокси-войну против англичан? Не пора ли начать шатать и заставить испытывать острую боль британское русофобское террористическое государство?» – задается он вопросом в своем Telegram.

    Авторы статьи настаивают, что британский истеблишмент уважает только силу и готовность применять ее, а миротворческие жесты Москвы воспринимает как уязвимость.

    Среди практических выводов особо выделяется право российского правосудия применять к иностранным террористам и их пособникам самые суровые меры, вплоть до возможного выхода из моратория на смертную казнь. Отдельным направлением противодействия предлагается «подсвечивание» внутренних проблем Британии – миграционных, социальных, национальных и политических, чтобы не позволить Лондону использовать высвобождаемые ресурсы для новых антироссийских действий. Делается вывод, что рассчитывать на здравый смысл «деградирующих британских элит» больше не представляется возможным.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    10 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший заместитель министра обороны Павел Попов получил 19 лет строгого режима, крупный штраф и лишение воинского звания по делу о коррупции.

    235-й гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, передает ТАСС.

    Генерал армии в отставке был осужден за получение особо крупной взятки и другие преступления, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать государственные должности в течение семи лет. Судья также постановил лишить Попова воинского звания генерала армии.

    Во время оглашения приговора Попов находился в СИЗО и слушал заседание по видеосвязи из-за состояния здоровья, ему 69 лет. Ранее государственное обвинение просило для бывшего высокопоставленного чиновника 22 года лишения свободы, штраф в 130 млн рублей и лишение воинского звания. В итоге суд назначил наказание, частично удовлетворив требования обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

    Военная прокуратура считает, что Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».

    В материалах уголовного дела содержатся сведения о хранении Поповым дома немецкого пистолета «Маузер» и другого огнестрельного оружия.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    10 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва здания
    Tекст: Вера Басилая

    На территории Владикавказа после взрыва в здании на Партизанском переулке был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

    По словам Мильдзихова, власти Владикавказа ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, произошедшего в здании на Партизанском переулке, передаетТАСС.

    Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов сообщил о введении режима ЧС в своем официальном телеграм-канале.

    «Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», – говорится в заявлении.

    Следственный комитет возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    Из 14 пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

    10 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В качестве основной версии ЧП на складе с пиротехникой в центре Владикавказа рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем, сказал источник в экстренных службах региона.

    «В качестве одной из версий взрыва на складе с пиротехникой рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании склада с пиротехникой во Владикавказе произошел сильный взрыв. Позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о десяти раненых местных жителях. К обеду число пострадавших при происшествии увеличилось до 14 человек.

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    10 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, стал главным редактором новых учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова во время презентации новых государственных учебников.

    Колударова подчеркнула, что Медведев лично участвовал в разработке: «Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое – все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», передает РИА «Новости».

    В авторский коллектив вошли юристы, экономисты, социологи, историки, включая университетских преподавателей, кандидатов и докторов наук.

    В секретариате Медведева сообщили, что он работал над учебниками на безвозмездной основе.

    Дмитрий Лутовинов, председатель общественного совета при Минпросвещения, отметил, что обновление курса было необходимым, поскольку «меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса».

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание будет исключено из программы восьмых классов, однако его изучение продолжится в 9-11-х классах. Новый курс обещает быть более практико-ориентированным и тесно связанным с предметом истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2027 года в России вводится новый образовательный стандарт для старших классов.

    В новом проекте стандарта предусмотрено изучение 16 обязательных дисциплин, часть которых может выбираться учениками и их родителями.

    Министерство просвещения назвало одиннадцатилетний срок обучения оптимальным вариантом, соответствующим современным нуждам школьников и закону об образовании.

    10 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам
    Tекст: Денис Тельманов

    Банковский счет Кости Цзю оказался заблокированным в Сбербанке на фоне долга перед бюджетом по налогам в размере 453 тыс. рублей.

    Операции по банковскому счету боксера Кости Цзю в ПАО «Сбербанк» были приостановлены, сообщает URA.RU. Причиной блокировки стало наличие задолженности по единому налоговому счету, которая составила 453 141 рубль.

    Решение принято в соответствии с налоговым кодексом РФ для обеспечения взыскания налога, сборов, пеней или штрафа.

    Ранее спортсмен уже сталкивался с финансовыми трудностями. В 2014 году Цзю был внесен в базу должников с суммой долга около 259 тыс. рублей. Тогда члены его семьи предполагали, что могли не знать о задолженности, и не исключалась вероятность ошибки или мошенничества с данными.

    В 2020 году против одной из компаний, связанных с Цзю, подавался иск о банкротстве, но процесс развития не получил.

    В настоящее время Константин Цзю работает в России, активно развивает спортивные проекты в Москве, Свердловской области и родном Серове.

    После завершения карьеры он создал Академию бокса, открыл школы и фитнес-клубы, участвует в бизнесе, инвестирует в ресторанную сферу, занимается производством продуктов и одежды, а также продолжает тренерскую и медийную деятельность.

    Цзю часто посещает Австралию, где живет его семья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Цзю выступил в поддержку Ларисы Долиной, которую критиковали в соцсетях из-за споров по недвижимости. Лариса Долина оказалась в центре внимания после судебных разбирательств по вопросам жилья. Волна обсуждений в интернете поднялась после публикаций сведений о судебных исках, связанных с артисткой.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

