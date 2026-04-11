    Последствия иранской войны меняют экономический статус России
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    11 апреля 2026, 11:54 • Новости дня

    Историк спецслужб Матвеев рассказал о громких провалах британской разведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание в Москве агента британской разведки, российского дипломата Платона Обухова, состоявшееся 30 лет назад, стало беспрецедентным фиаско британской разведки, и череда ее небывалых провалов в России длится по сей день, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    Матвеев рассказал, что беспрецедентные провалы британской разведки в России продолжаются на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости». По словам историка, переломным моментом стало задержание в Москве в апреле 1996 года дипломата МИД России Платона Обухова, работавшего на британскую разведку. Эта операция ФСБ продемонстрировала высокий профессионализм российских контрразведчиков, несмотря на сложные 1990-е годы и реформирование спецслужб после распада СССР.

    Расследование началось в январе 1995 года после фиксации неизвестных радиосигналов, напоминающих канал связи западных спецслужб. С помощью уникальной методики и кропотливой работы удалось выявить схему организации бесконтактной связи между британскими агентами и их информатором, которым оказался Платон Обухов. Он передавал закодированные сообщения с помощью радиопередатчика, замаскированного под аудиоплеер, в моменты проезда мимо кафе, где ждали британские дипломаты.

    Обухов быстро признал вину после ареста и заявил на встрече с журналистами: «Им было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто – лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен». Специалистам ФСБ удалось не только изъять и изучить используемую британцами аппаратуру, но и расшифровать передаваемые сообщения.

    Всего за десять месяцев сотрудничества с посольской резидентурой MI6 Обухов провел не менее 15 сеансов радиосвязи и получил около 300 тыс. долларов США. После его задержания несколько британских разведчиков были высланы из страны как персоны нон грата, в том числе резидент Норман Максвин. Британская сторона признала «московский провал» беспрецедентным случаем, объяснив его недооценкой возможностей ФСБ.

    Схожие неудачи случались и ранее: в 1994 году из России был выслан разведчик Джон Скарлет, а после разоблачения в 2006 году «шпионского камня» из Москвы были вынуждены выехать сотрудники британской разведки. Матвеев отмечает, что после начала спецоперации на Украине работа британских спецслужб в России активизировалась, но неизменно приводила к провалам и массовым высылкам сотрудников.

    Эксперт подчеркивает, что упорство Британии в отправке в Россию молодых и подготовленных специалистов оборачивается для них не только потерей карьеры, но и невозможностью повторно выезжать за границу по службе из-за компрометации. По мнению Матвеева, Лондон продолжает недооценивать уровень российской контрразведки, что ведет к новым громким провалам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности выявила в посольстве Великобритании в Москве агента английских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля.

    Ведомство опубликовало фотографию этого незаявленного сотрудника под дипломатическим прикрытием.

    Ранее российская контрразведка обнаружила в дипмиссии еще двух британских шпионов.

    10 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    10 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын бывшего американского лидера Джозефа Байдена Хантер Байден переехал за границу, скрываясь от исков со стороны представлявшей его интересы юридической компании, следует из судебных документов.

    Представитель известной политической династии обосновался за пределами страны из-за разбирательств с бывшими адвокатами, передает РИА «Новости».

    Юридическая фирма Winston & Strawn заявила, что Хантер Байден задолжал ей крупную сумму за ведение нескольких судебных процессов.

    В исковом заявлении, поданном в июне 2025 года, отмечалось проживание ответчика в штате Калифорния. Однако сейчас юристы пытаются взыскать более 50 тыс. долларов неоплаченных гонораров и набежавших процентов.

    «Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной», – отмечается в возражении на ходатайство истца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Американский суд прекратил уголовное дело против него о незаконном хранении оружия. Мать внебрачного ребенка Байдена-младшего потребовала арестовать мужчину за неуплату алиментов.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.

    Попытка Владимира Зеленского отправить украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток завершилась провалом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    В материале подчеркивается: «После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 «специалист» с Украины не вернулся домой».

    Издание сообщает, что по итогам событий Киеву пришлось столкнуться с негативной реакцией со стороны Ирана. Уточняется, что склады с беспилотниками были полностью уничтожены в ходе атаки, а украинские специалисты после этого не смогли вернуться на родину.

    Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари 28 марта заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работать на американских военных базах на Ближнем Востоке по поручению Владимира Зеленского.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил о ликвидации в Дубае склада украинских противодронных систем с 21 гражданином Украины.

    Владимир Зеленский заявил о договоренностях о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне поставок украинских средств борьбы с беспилотниками в регион.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Минюст включил филолога Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР вызвало тревогу в Германии. В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей нацистами, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    10 апреля 2026, 15:05 • Новости дня
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Антироссийские действия Британии и поддержка Лондоном терактов и диверсий киевского режима на территории РФ являются подтверждениями исторического антироссизма британских элит, считают эксперты.

    «Изборский клуб» опубликовал статью «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма», авторы которой рассматривают Британию как один из центров цивилизационного противостояния с Россией.

    В работе подчеркивается, что, по сути, «Россия воюет не с ВСУ, не с Украиной, а практически со всеми странами НАТО», а Лондон играет роль ближайшего «прихвостня США». Вводятся понятия: «британский культурный терроризм» и «исторический антироссизм».

    Исследование подробно разбирает историческую жестокость британских элит. Колониальное правление в Индии описывается как массовый грабеж и террор. Авторы напоминают о британских концлагерях в Южной Африке в начале XX века. Отдельно описываются испытания иприта на индийских военнослужащих. Эти эпизоды трактуются как «террористические и человеконенавистнические» преступления.

    Понятие «британский культурный терроризм» связывается с тотальным вывозом и удержанием чужих культурных ценностей: от статуй острова Пасхи, мраморов Парфенона и саркофага фараона Тахарки до огромного пласта индийского культурного наследия. Отмечается, что в Британском музее хранится свыше 8 млн реликвий, большинство из них иностранно-колониального происхождения, а Лондон под предлогом «защиты безопасности экспонатов» почти всегда отказывает в репатриации.

    Современный «исторический антироссизм» описывается как устойчивый курс британских элит на нанесение России максимального стратегического ущерба. После начала СВО Британия, по оценке авторов, стала рассматривать Россию как «самую острую» угрозу, усилила антироссийскую риторику и взаимодействие с так называемыми «российскими продемократическими силами» и эмигрантами, выступающими против курса президента России. Цель Лондона формулировалась как подготовка новых санкций и организация информационных атак.

    «Лондон давно проводит враждебную политику, направленную на ослабление России, ее влияния и внутренней устойчивости. Понятно, что на первом плане стоит поддержка Украины – но британцы мастера играть в инфовойны, подстрекать к санкциям, прямо вмешиваться в политический процесс», – обратил внимание политолог Илья Ухов, комментируя статью в своем Telegram-канале.

    Как отмечается в исследовании, Лондон участвует в оперативно-тактическом планировании, обучении украинских военных, киберобеспечении, поставках техники и разведданных. Особое внимание уделено участию Британии в украинских терактах и диверсиях на российской территории вне зоны СВО.

    Киев описывается как идеальный исполнитель «самых грязных» заданий Лондона, мотивированный русоненавистнической идеологией.

    Исходя из этого, авторы делают вывод, что Британия и Украина фактически ведут против России необъявленную войну методами террора, а участие Лондона в диверсионной деятельности на российской территории правомочно квалифицировать как международный терроризм. Отмечается, что террор стал инструментом государственной политики обеих стран в отношении России и ее союзников. Британия, как и накануне двух мировых войн, описывается в тексте основным подстрекателем к возможному третьему глобальному конфликту.

    Авторы считают, что апелляции к рациональности британских элит бессмысленны и результат может дать только язык «жесткой силы», последствия которой для островной безопасности должны быть предельно осязаемыми и неприемлемыми. Авторы призывают к проактивной и наступательной военно-политической стратегии России, разрушению стереотипов о ее предсказуемости и отказу от практики, когда Запад повышает ставки, а Москва ограничивается ответными ударами по инфраструктуре Украины. По их мнению, ставка лишь на оборону и дипломатию не ведет к безусловной победе.

    «Выводы из всей этой истории просты – нужно самим проводить более наступательную политику в информационной сфере. Нужно очищать собственные элиты от людей, прямо или косвенно пляшущих под дудку британцев – будь то миграционная политика, борьба с укро-нацизмом или укрепление внутриполитического единства. Везде где начинают произноситься слова о «растворении русских» в «многононациональной» общности – явно видна «гибридная» работа с дискурсом британцев», – добавил Ухов.

    Политолог также считает, что «нам в свою очередь нужно наконец взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании».

    В свою очередь писатель Роман Антоновский отмечает, что «центр западной русофобии находится в Лондоне, пытающемся сорвать сделку между США и Россией».

    «Может быть, и нам пора уже начать такую же диверсионную прокси-войну против англичан? Не пора ли начать шатать и заставить испытывать острую боль британское русофобское террористическое государство?» – задается он вопросом в своем Telegram.

    Авторы статьи настаивают, что британский истеблишмент уважает только силу и готовность применять ее, а миротворческие жесты Москвы воспринимает как уязвимость.

    Среди практических выводов особо выделяется право российского правосудия применять к иностранным террористам и их пособникам самые суровые меры, вплоть до возможного выхода из моратория на смертную казнь. Отдельным направлением противодействия предлагается «подсвечивание» внутренних проблем Британии – миграционных, социальных, национальных и политических, чтобы не позволить Лондону использовать высвобождаемые ресурсы для новых антироссийских действий. Делается вывод, что рассчитывать на здравый смысл «деградирующих британских элит» больше не представляется возможным.

    10 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    Поисковик Вульферт назвала ошибки погибших на Камчатке туристов

    Трагедия на Авачинском вулкане произошла из-за недооценки туристами сложности маршрута и фатального разделения коллектива, заявила глава поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

    Путешественники совершили сразу три серьезных промаха, пояснила Вульферт РИА «Новости».

    «Первое и главное – разделение группы. В горах работает железное правило: «вместе пошли – вместе пришли». Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться – это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями – двойной риск», – сказала Вульферт.

    Второй причиной трагедии стала недооценка маршрута. Специалист напомнила, что весной на Авачинском вулкане сохраняются глубокий снег, метели и лавиноопасные участки.

    Третьей ошибкой оказалось несвоевременное принятие решений в экстремальной ситуации. При ухудшении погоды группе следовало разбить лагерь или повернуть назад, а не продолжать движение вперед.

    Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что любая горная трагедия служит жестоким уроком для остальных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро туристов пропали в Налычевском природном парке без палатки и средств связи. Позже спасатели обнаружили пятерых участников похода живыми. Глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев назвал причиной гибели остальных путешественников пренебрежение правилами безопасности.

    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет сектора Газа, южного Ливана и территорий Сирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    10 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший заместитель министра обороны Павел Попов получил 19 лет строгого режима, крупный штраф и лишение воинского звания по делу о коррупции.

    235-й гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, передает ТАСС.

    Генерал армии в отставке был осужден за получение особо крупной взятки и другие преступления, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать государственные должности в течение семи лет. Судья также постановил лишить Попова воинского звания генерала армии.

    Во время оглашения приговора Попов находился в СИЗО и слушал заседание по видеосвязи из-за состояния здоровья, ему 69 лет. Ранее государственное обвинение просило для бывшего высокопоставленного чиновника 22 года лишения свободы, штраф в 130 млн рублей и лишение воинского звания. В итоге суд назначил наказание, частично удовлетворив требования обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.

    Военная прокуратура считает, что Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».

    В материалах уголовного дела содержатся сведения о хранении Поповым дома немецкого пистолета «Маузер» и другого огнестрельного оружия.

    10 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва здания
    Tекст: Вера Басилая

    На территории Владикавказа после взрыва в здании на Партизанском переулке был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

    По словам Мильдзихова, власти Владикавказа ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, произошедшего в здании на Партизанском переулке, передаетТАСС.

    Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов сообщил о введении режима ЧС в своем официальном телеграм-канале.

    «Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», – говорится в заявлении.

    Следственный комитет возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    Из 14 пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей
    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    10 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю

    Космический аппарат «Орион» миссии «Артемида-2» начал возвращение на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Орион» успешно выполнил корректирующий маневр и вышел на заданную траекторию возвращения домой после исторического облета Луны.

    Космический аппарат лунной миссии «Артемида-2» успешно завершил первый этап возвращения, передает ТАСС. В Канадском космическом агентстве сообщили подробности маневра.

    «Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю», – подчеркнули в ведомстве. Модуль, предоставленный Европейским космическим агентством, использовал свою двигательную установку для точного вывода аппарата на нужный курс.

    Астронавты должны прибыть 11 апреля в 3.07 по московскому времени. Ожидается, что корабль приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего в Калифорнии.

    Запуск ракеты SLS состоялся 2 апреля с космодрома во Флориде. Экипаж из четырех человек облетел Луну, установив рекорд по дальности полета человека от Земли. Миссия продлится 10 дней, став первой пилотируемой экспедицией к спутнику с 1972 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне.

    В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    10 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В качестве основной версии ЧП на складе с пиротехникой в центре Владикавказа рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем, сказал источник в экстренных службах региона.

    «В качестве одной из версий взрыва на складе с пиротехникой рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании склада с пиротехникой во Владикавказе произошел сильный взрыв. Позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о десяти раненых местных жителях. К обеду число пострадавших при происшествии увеличилось до 14 человек.

    10 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня»
    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине может быть достигнут уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мир может наступить сегодня, в случае, если Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

    Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.

