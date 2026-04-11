Роскосмос обсудил с партнерами безопасность Российской орбитальной станции

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил факт обсуждения систем защиты с участниками проекта МКС, передает РИА «Новости».
«Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», – заявил руководитель в телевизионном эфире.
Глава ведомства отметил, что работа Международной космической станции продолжается вопреки попыткам ее закрыть. Успешно действует программа перекрестных полетов, позволяющая российским космонавтам отправляться на орбиту на американских кораблях, а астронавтам из США – на отечественных аппаратах. Это гарантирует постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос запланировал продолжение сотрудничества с НАСА по проекту Российской орбитальной станции.
Специалисты начали работы по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» для его будущего включения в состав РОС.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации дружественных государств на МКС.