Путин обсудил с Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти

Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков

Политологи Ухов и Шаповалов объяснили падение доверия к власти во всем мире, кроме России

Tекст: Анастасия Куликова

«На фоне международной нестабильности и социально-экономических вызовов наблюдается падение доверия людей к власти по всему миру за исключением России», – сказал политолог Илья Ухов. Он отметил, что истоки этой тенденции можно усмотреть в эпоху ковида – тогда была подорвана экономическая активность, а правительства не оправдали доверия граждан.

В последнее время процессы лишь усугубляются, добавил собеседник. «Многие национальные элиты не справляются с нарастанием глобальной хаотизации. Это отражается на социально-экономическом положении больших групп населения, что в конечном счете приводит к падению рейтингов правящих партий и лидеров», – уточнил эксперт.

«Тенденция общемировая. Но если посмотреть на Россию, положение нашей страны сильно выделяется», – продолжил политолог. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян составил 73,8%, напомнил Ухов. «В то же время, например, Дональд Трамп на фоне растущих цен в США и операции против Ирана бьет антирекорды: его деятельность одобряют всего 33% американцев», – указал спикер.

По его словам, президент России по-прежнему обладает одним из самых высоких уровней доверия в мире среди граждан своей страны. «Путин продолжает оставаться точкой консолидации всего российского общества. Его рейтинги – это результат, о котором многие лидеры могут только мечтать, но так никогда и не подобраться к нему», – рассуждает аналитик.

Анализ рейтинга правящих партий указывает на то, что и «Единая Россия» демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения в мире. Речь идет о почти 30%, в то время как у целого ряда европейских партий – в районе 15%. И это при том, что россияне постоянно находятся под воздействием агрессивной информационной атаки Запада, заметил собеседник.

«Против России введены тысячи санкций и ограничительных мер. Мы четыре года во многом в одиночку воюем с военно-промышленной мощью всего Запада и боремся за более справедливое мироустройство, за свои суверенные права, права русского народа. На этом фоне рейтинги российской правящей партии и нашего лидера – выдающийся результат», – заключил Ухов.

«Данные о рейтингах ведущих европейских партий красноречиво фиксируют не просто кризис отдельных кабинетов министров, но системный слом доверия к западному политическому истеблишменту в целом. Показатели в 14-17% у правящих сил во Франции или Британии – это не статистическая погрешность, а приговор модели управления, при которой интересы собственных граждан приносятся в жертву милитаристским авантюрам и русофобской риторике», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

По его словам, на этом фоне уровень поддержки «Единой России» (30%) и особенно персональный рейтинг президента России Владимира Путина выглядят не просто контрастно, а демонстрируют принципиально иную природу взаимоотношений общества и власти.

«В отличие от европейской турбулентности, российская политическая система демонстрирует стабильность и предсказуемость. Феномен «Единой России» заключается в сочетании двух ключевых параметров: высокого уровня поддержки и многолетней устойчивости этого результата. Природа этого доверия многогранна», – подчеркивает политолог.

По его словам, во-первых, это прямое одобрение курса, проводимого правительством и президентом. «Граждане видят, что, несмотря на беспрецедентную санкционную войну, развязанную Западом с целью разрушить российскую экономику и государственность, власть успешно держит удар. Устойчивость экономики и сохранение качества жизни в условиях колоссального внешнего давления становятся мощнейшим фактором легитимации власти», – пояснил спикер.

Во-вторых, срабатывает фактор консолидации общества перед лицом глобального противостояния. «Россияне осознают, что речь идет о защите суверенитета и национальных интересов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов уникальные механизмы обратной связи, внедренные «Единой Россией». Открытое предварительное голосование, формирующее партийные списки с учетом мнения избирателей, и реализация Народной программы, составленной самими гражданами, создают ощущение реального соучастия в управлении государством», – отметил Шаповалов.

При этом разница между рейтингом ЕР и рейтингом президента (кратно выше) является традицией и архитектурной особенностью российской политической системы, а не ее противоречием. «Глава государства воспринимается обществом как фигура, стоящая над межпартийной конкуренцией. Это политик, чью стратегическую волю и позицию по защите национальных интересов разделяют представители разных идеологических взглядов – в том числе и те, кто может не во всем соглашаться с текущей повесткой партии парламентского большинства», – пояснил собеседник.

Президент сегодня олицетворяет патриотическую консолидацию нации, подчеркивает политолог. «Опираясь на устойчивое большинство «Единой России» в Госдуме и поддержку по принципиальным вопросам других парламентских сил, он проводит курс в интересах всего народа, а не узкой группы элит, как это происходит на Западе», – отметил эксперт.

По его мнению, современная европейская политика столкнулась с парадоксом: как только партия приходит к власти – будь то «Христианские демократы» в ФРГ или лейбористы в Британии – ее действия немедленно обрушивают ее же рейтинги.

«Это свидетельствует о тотальном разрыве между эгоистическими амбициями брюссельской бюрократии и реальными запросами избирателей. Попытки мейнстримных СМИ мобилизовать население мифической «российской угрозой» и милитаризацией сознания больше не работают. Европейский обыватель видит прямую корреляцию между разрывом экономических связей с Россией и падением собственного благосостояния, ростом рецессии и тарифов. Манипуляция образом врага эффективна лишь до тех пор, пока не приходит счет за отопление и продукты. Именно поэтому русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции – как левой, так и правой», – пояснил Шаповалов.

Однако ожидать скорого прозрения от нынешних европейских лидеров наивно. «Мерц, Макрон, Стармер или фон дер Ляйен слишком глубоко увязли в той русофобской колее, которую сами же и проложили. Отказаться от лжи, вдолбленной избирателям годами, для них означает политическое самоубийство. Поэтому, скорее всего, восстанавливать разрушенные взаимовыгодные связи с Россией и разгребать авгиевы конюшни европейской экономики придется уже следующим поколениям политиков - тем, кто сейчас находится в оппозиции или на вторых ролях в правящих партиях и способен скорректировать курс с учетом национальных интересов своих стран, а не амбиций Вашингтона», – прогнозирует эксперт.

Как показывают социологические опросы, в западных странах наблюдается резкое падение уровня доверия к власти. Так, многие правящие партии в Европе не могут похвастаться превышением порога по данному параметру в 30%. Например, немецкая ХДС, по информации Politico, в настоящий момент имеет поддержку сравнимую с их оппонентами из «Альтернативы для Германии» – всего лишь 26%.

Британская Лейбористская партия находится на четвертом месте в стране по уровню доверия граждан: за нее высказываются только 17% избирателей. Еще хуже дела обстоят у французской пропрезидентской коалиции «Вместе»: ее поддерживают лишь 14% населения. При этом наблюдается кризис доверия и к конкретным политическим лидерам.

Так, согласно опросу аналитического агентства YouGov, к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу негативно относятся около 71% немцев. Столько же британцев не доверяют и своему премьеру Киру Стармеру. Лидером же в антирейтинге стал президент Франции Эммануэль Макрон – его деятельность не нравится 76% граждан страны.

Примечательно, что недоверие к собственным лидерам среди европейцев растет параллельно с индексом враждебности Запада по отношению к России. Как показал «Рейтинг недружественных правительств» за март, составленный газетой ВЗГЛЯД, агрессия государств ЕС продолжает увеличиваться. При этом лидерами в данном процессе выступают северные страны объединения.