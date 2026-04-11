    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня

    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР вызвало тревогу в Германии. В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей нацистами, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    10 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всех секторов экономики и страны в целом, поэтому важно соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

    Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

    Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

    «Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

    По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

    Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы  внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу комиссии по развитию искусственного интеллекта рассмотреть в 2026 году программы ускоренного внедрения новых технологий в основные отрасли.

    Президент России Владимир Путин поручил комиссии по развитию искусственного интеллекта в 2026 году рассмотреть программы ускоренного внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо уже в текущем году проработать комплексные решения по этому направлению.

    «Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе на следующем направлении: это программу ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях: экономики и социальной сферы, в систему государственного управления», – заявил Путин на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.

    В феврале глава государства подписал указ об образовании президентской комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал подготовку национального плана внедрения нейросетей в ключевые отрасли.

    10 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РСПП Александр Шохин сообщил о значительном размере добровольного взноса, который пообещал президенту Владимиру Путину сделать один из крупных предпринимателей России в федеральный бюджет.

    Шохин заявил, что размер добровольного взноса в федеральный бюджет, который пообещал сделать один из ведущих бизнесменов страны, оказался неожиданно большим, передает ТАСС.

    Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.

    Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.

    Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    10 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков

    Политологи Ухов и Шаповалов объяснили падение доверия к власти во всем мире, кроме России

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Во всем мире падают рейтинги правящих партий и их лидеров. При этом русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции. Но в России картина принципиально иная: Владимир Путин и «Единая Россия» демонстрируют устойчивую поддержку со стороны населения. О причинах такого контраста и системном сломе доверия к западному истеблишменту газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Илья Ухов и Владимир Шаповалов.

    «На фоне международной нестабильности и социально-экономических вызовов наблюдается падение доверия людей к власти по всему миру за исключением России», – сказал политолог Илья Ухов. Он отметил, что истоки этой тенденции можно усмотреть в эпоху ковида – тогда была подорвана экономическая активность, а правительства не оправдали доверия граждан.

    В последнее время процессы лишь усугубляются, добавил собеседник. «Многие национальные элиты не справляются с нарастанием глобальной хаотизации. Это отражается на социально-экономическом положении больших групп населения, что в конечном счете приводит к падению рейтингов правящих партий и лидеров», – уточнил эксперт.

    «Тенденция общемировая. Но если посмотреть на Россию, положение нашей страны сильно выделяется», – продолжил политолог. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян составил 73,8%, напомнил Ухов. «В то же время, например, Дональд Трамп на фоне растущих цен в США и операции против Ирана бьет антирекорды: его деятельность одобряют всего 33% американцев», – указал спикер.

    По его словам, президент России по-прежнему обладает одним из самых высоких уровней доверия в мире среди граждан своей страны. «Путин продолжает оставаться точкой консолидации всего российского общества. Его рейтинги – это результат, о котором многие лидеры могут только мечтать, но так никогда и не подобраться к нему», – рассуждает аналитик.

    Анализ рейтинга правящих партий указывает на то, что и «Единая Россия» демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения в мире. Речь идет о почти 30%, в то время как у целого ряда европейских партий – в районе 15%. И это при том, что россияне постоянно находятся под воздействием агрессивной информационной атаки Запада, заметил собеседник.

    «Против России введены тысячи санкций и ограничительных мер. Мы четыре года во многом в одиночку воюем с военно-промышленной мощью всего Запада и боремся за более справедливое мироустройство, за свои суверенные права, права русского народа. На этом фоне рейтинги российской правящей партии и нашего лидера – выдающийся результат», – заключил Ухов.

    «Данные о рейтингах ведущих европейских партий красноречиво фиксируют не просто кризис отдельных кабинетов министров, но системный слом доверия к западному политическому истеблишменту в целом. Показатели в 14-17% у правящих сил во Франции или Британии – это не статистическая погрешность, а приговор модели управления, при которой интересы собственных граждан приносятся в жертву милитаристским авантюрам и русофобской риторике», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, на этом фоне уровень поддержки «Единой России» (30%) и особенно персональный рейтинг президента России Владимира Путина выглядят не просто контрастно, а демонстрируют принципиально иную природу взаимоотношений общества и власти.

    «В отличие от европейской турбулентности, российская политическая система демонстрирует стабильность и предсказуемость. Феномен «Единой России» заключается в сочетании двух ключевых параметров: высокого уровня поддержки и многолетней устойчивости этого результата. Природа этого доверия многогранна», – подчеркивает политолог.

    По его словам, во-первых, это прямое одобрение курса, проводимого правительством и президентом. «Граждане видят, что, несмотря на беспрецедентную санкционную войну, развязанную Западом с целью разрушить российскую экономику и государственность, власть успешно держит удар. Устойчивость экономики и сохранение качества жизни в условиях колоссального внешнего давления становятся мощнейшим фактором легитимации власти», – пояснил спикер.

    Во-вторых, срабатывает фактор консолидации общества перед лицом глобального противостояния. «Россияне осознают, что речь идет о защите суверенитета и национальных интересов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов уникальные механизмы обратной связи, внедренные «Единой Россией». Открытое предварительное голосование, формирующее партийные списки с учетом мнения избирателей, и реализация Народной программы, составленной самими гражданами, создают ощущение реального соучастия в управлении государством», – отметил Шаповалов.

    При этом разница между рейтингом ЕР и рейтингом президента (кратно выше) является традицией и архитектурной особенностью российской политической системы, а не ее противоречием. «Глава государства воспринимается обществом как фигура, стоящая над межпартийной конкуренцией. Это политик, чью стратегическую волю и позицию по защите национальных интересов разделяют представители разных идеологических взглядов – в том числе и те, кто может не во всем соглашаться с текущей повесткой партии парламентского большинства», – пояснил собеседник.

    Президент сегодня олицетворяет патриотическую консолидацию нации, подчеркивает политолог. «Опираясь на устойчивое большинство «Единой России» в Госдуме и поддержку по принципиальным вопросам других парламентских сил, он проводит курс в интересах всего народа, а не узкой группы элит, как это происходит на Западе», – отметил эксперт.

    По его мнению, современная европейская политика столкнулась с парадоксом: как только партия приходит к власти – будь то «Христианские демократы» в ФРГ или лейбористы в Британии – ее действия немедленно обрушивают ее же рейтинги.

    «Это свидетельствует о тотальном разрыве между эгоистическими амбициями брюссельской бюрократии и реальными запросами избирателей. Попытки мейнстримных СМИ мобилизовать население мифической «российской угрозой» и милитаризацией сознания больше не работают. Европейский обыватель видит прямую корреляцию между разрывом экономических связей с Россией и падением собственного благосостояния, ростом рецессии и тарифов. Манипуляция образом врага эффективна лишь до тех пор, пока не приходит счет за отопление и продукты. Именно поэтому русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции – как левой, так и правой», – пояснил Шаповалов.

    Однако ожидать скорого прозрения от нынешних европейских лидеров наивно. «Мерц, Макрон, Стармер или фон дер Ляйен слишком глубоко увязли в той русофобской колее, которую сами же и проложили. Отказаться от лжи, вдолбленной избирателям годами, для них означает политическое самоубийство. Поэтому, скорее всего, восстанавливать разрушенные взаимовыгодные связи с Россией и разгребать авгиевы конюшни европейской экономики придется уже следующим поколениям политиков - тем, кто сейчас находится в оппозиции или на вторых ролях в правящих партиях и способен скорректировать курс с учетом национальных интересов своих стран, а не амбиций Вашингтона», – прогнозирует эксперт.

    Как показывают социологические опросы, в западных странах наблюдается резкое падение уровня доверия к власти. Так, многие правящие партии в Европе не могут похвастаться превышением порога по данному параметру в 30%. Например, немецкая ХДС, по информации Politico, в настоящий момент имеет поддержку сравнимую с их оппонентами из «Альтернативы для Германии» – всего лишь 26%.

    Британская Лейбористская партия находится на четвертом месте в стране по уровню доверия граждан: за нее высказываются только 17% избирателей. Еще хуже дела обстоят у французской пропрезидентской коалиции «Вместе»: ее поддерживают лишь 14% населения. При этом наблюдается кризис доверия и к конкретным политическим лидерам.

    Так, согласно опросу аналитического агентства YouGov, к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу негативно относятся около 71% немцев. Столько же британцев не доверяют и своему премьеру Киру Стармеру. Лидером же в антирейтинге стал президент Франции Эммануэль Макрон – его деятельность не нравится 76% граждан страны.

    Примечательно, что недоверие к собственным лидерам среди европейцев растет параллельно с индексом враждебности Запада по отношению к России. Как показал «Рейтинг недружественных правительств» за март, составленный газетой ВЗГЛЯД, агрессия государств ЕС продолжает увеличиваться. При этом лидерами в данном процессе выступают северные страны объединения.

    10 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с вступительным словом, после чего слово возьмет вице-премьер Дмитрий Григоренко с докладом о внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике, общественной сфере и государственном управлении.

    В обсуждении принимают участие представители администрации президента, профильных блоков правительства и российские технологические компании. По словам Пескова, эти компании входят в число мировых лидеров по достижениям в сфере искусственного интеллекта. Участники совещания обменяются мнениями по ключевым вопросам развития отрасли.

    10 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин назначил Суровцева новым послом России в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале, следует из указа.

    Алексей Суровцев был официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале.

    «Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», – говорится в опубликованном указе президента.

    Алексей Суровцев окончил МГИМО МИД СССР в 1985 году и с тех пор работает на дипломатической службе. В разные годы он занимал должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, был советником постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве, а также старшим советником и начальником отдела департамента Северной Америки.

    Кроме того, Суровцев работал генеральным консулом России в Мумбаи и Индии, владеет английским языком и хинди.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин освободил Алексея Новикова от должности посла в Непале, после чего временным поверенным в делах был назначен Ринчен Ракшаев.

    10 апреля 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин обсудил с Кадыровым и главой МЧС помощь Чечне после паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром МЧС Александром Куренковым, который находится в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы оказания помощи республике из-за подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны уделили особое внимание мерам по поддержке пострадавших жителей Чечни.

    Ранее Куренков сообщил о сопереживании Путина пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане.

    Напомним, в Дагестане и Чечне объявлена ЧС федерального уровня из-за паводка.

    10 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Путиным совещания по искусственному интеллекту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что эта тема является одной из приоритетных как для правительства, так и для президента и частных компаний.

    Песков подчеркнул: «Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из приоритетных, которые на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний». В обсуждении примут участие представители администрации президента, правительственный блок, а также российские технологические компании, которые считаются лидерами в области искусственного интеллекта на мировом уровне.

    Совещание начнется с открытого вступительного слова президента, после чего основная часть пройдет в закрытом режиме. С основным докладом выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко, который расскажет о внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Затем состоится открытый обмен мнениями между участниками встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили национальный штаб по искусственному интеллекту для координации внедрения ИИ между ведомствами.

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, занимающимся вопросами цифровизации.

    10 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин: Ядерный щит много лет надежно обеспечивает безопасность России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по случаю 80-летия учреждения.

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики с 80-летием учреждения.

    «Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент выразил благодарность за самоотверженный и героический труд ученых, инженеров и специалистов, подчеркнув, что их достижения стали результатом командной работы и верности интересам Родины.

    Глава государства отметил, что нынешние сотрудники достойно продолжают традиции своих предшественников и вносят важный вклад в технологическую независимость России.

    Путин пожелал коллективу успешной реализации намеченных планов во благо страны и ее народа.

    10 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Куренков сообщил о сопереживании Путина пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МЧС Александр Куренков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин лично позвонил ему и выразил сопереживание жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от стихии.

    Куренков подчеркнул, что по поручению президента России помощь непременно будет оказана, и власти приложат усилия для восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах, передает РИА «Новости».

    «Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились», – заявил Куренков.

    Министр МЧС вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетил строительную площадку в Гудермесе. Здесь возводят новые дома для семей, лишившихся жилья в результате стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана и Чечни введена чрезвычайная ситуация федерального уровня из-за паводка.

    МЧС России усилило группировку спасателей, направив дополнительно сто человек в пострадавшие районы.

    В восьми населенных пунктах Дагестана более тысячи жилых домов и приусадебных участков пострадали от сильных ливней, спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономические показатели Краснодарского края остаются хорошими, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

    Губернатор сообщил, что валовой региональный продукт края стабильно растет: в 2021 году он составлял 3 трлн рублей, в 2022 году – 3,5 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн рублей, а в 2024 году, по прогнозу, достигнет 4,7 трлн рублей. На 2025 год ожидается дальнейший рост до 5,8 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Хорошие показатели», – подчеркнул на встрече Владимир Путин.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

