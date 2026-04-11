Названа стоимость пасхального стола в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и двенадцати яиц обойдется россиянам в этом году в 971,97 рубля, подсчитало агентство РИА «Новости». В расчет были включены средние цены Росстата за февраль, а также данные одной из крупных торговых сетей по тем ингредиентам, которые Росстат не отслеживает.

Дешевле всего в пасхальном наборе оказались яйца: двенадцать штук стоят в среднем 123,1 рубля. Для приготовления кулича потребуются 600 граммов муки, 250 миллилитров молока, три яйца, 170 граммов сахара, 150 граммов изюма, 120 граммов сливочного масла, семь граммов дрожжей, ванильный сахар и щепотка соли. Для глазури понадобятся яичный белок и 120 граммов сахарной пудры. В результате стоимость одного кулича составила 364,9 рубля.

Самыми дорогими ингредиентами в куличе стали сливочное масло (139 рублей), изюм (64,5 рубля), мука (33,7 рубля), сахарная пудра (33,6 рубля) и яйца (30,8 рубля). При расчете стоимости творожной пасхи был использован рецепт с полкилограммом творога, 120 граммами сливочного масла, 150 миллилитрами жирных сливок, 120 граммами сахара, чайной ложкой ванильного сахара и 80 граммами изюма. Цена пасхи составила 483,9 рубля, а самыми дорогими компонентами оказались творог (240 рублей), сливочное масло (139 рублей), сливки (55,5 рубля) и изюм (34,4 рубля).

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость ингредиентов для пасхального стола на четыре порции снизилась на 1,7% за год.

Средняя цена приготовления традиционного кулича в России уменьшилась на 2,2% до 230 рублей.

При этом набор продуктов для классического кулича в федеральных торговых сетях подешевел на 9% до 148 рублей за шесть порций.