  Силы ПВО уничтожили за ночь почти сотню дронов ВСУ над регионами России
    11 апреля 2026, 07:20 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили за ночь почти сотню дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило об уничтоженных за ночь дронах ВСУ. По данным ведомства, над семью регионами, акваториями Азовского и Черного морей средствами ПВО были ликвидированы 99 дронов.

    «В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 10 апреля до 7.00 мск 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», – сказано в Max-канале оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией силы ПВО перехватили 151 украинский беспилотник.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    @ Сергей Карпов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке госслужбы замминистра цифрового развития Андрея Заренина.

    Документ с соответствующим решением опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – сказано в распоряжении премьер-министра.

    Норма закона предусматривает, что прохождение государственной службы (за исключением военной) временно приостанавливается, если госслужащий призывается на военную службу по мобилизации, направляется в войска национальной гвардии РФ в этот же период либо заключает контракт о прохождении военной службы.

    Напомним, Заренин подписал контракт на службу в отряде «БАРС-Курск».

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 16:33 • Новости дня
    СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    @ СУ СК РФ по РСО-Алания/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Следственными органами республики Северная Осетия – Алания дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть двух и более человек, сообщил СК России в Max.

    По информации ведомства, инцидент произошел на складе пиротехнической продукции в переулке Партизанском в пятницу. Сначала прогремел хлопок, после чего началось возгорание. На момент происшествия в здании находились сотрудники склада, однако точные данные о числе погибших и раненых пока уточняются.

    «В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего», – сообщили в СК.

    Напомним, во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    10 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всех секторов экономики и страны в целом, поэтому важно соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

    Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

    Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

    «Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

    По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

    Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы  внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские военные отказались вмешиваться в проход российских танкеров по Балтике, опасаясь возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.

    Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

    Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

    Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

    Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

    В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

    Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

    Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.

    11 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей

    Tекст: Катерина Туманова

    В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ФСБ опубликовала документы об инженерах компании, строившей крематории и газовые камеры для нацистских лагерей.

    В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

    В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

    В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

    По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

    Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

    На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    10 апреля 2026, 20:06 • Новости дня
    Страны Балтии опровергли позволение Украине атаковать Россию с их территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    «Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что они официально уведомили об этом представителей российских посольств в своих странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Прибалтике начинают понимать, насколько сильно их подставила Украина – тем, что атаковала российскую территорию через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии.

    10 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    Следователи потребовали ареста обозревателя «Новой газеты» Ролдугина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие внесло в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина.

    Журналист подозревается в незаконном использовании личных данных, передает ТАСС.

    «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ролдугину меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили агентству в суде.

    Ранее сообщалось, что Ролдугину грозит лишение свободы на шесть лет.

    Накануне в редакции «Новой газеты» в Москве прошли обыски в рамках дела о незаконном использовании персональных данных при создании материалов негативного содержания о россиянах.

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал Зеленскому совет

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    10 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков

    Политологи Ухов и Шаповалов объяснили падение доверия к власти во всем мире, кроме России

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Во всем мире падают рейтинги правящих партий и их лидеров. При этом русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции. Но в России картина принципиально иная: Владимир Путин и «Единая Россия» демонстрируют устойчивую поддержку со стороны населения. О причинах такого контраста и системном сломе доверия к западному истеблишменту газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Илья Ухов и Владимир Шаповалов.

    «На фоне международной нестабильности и социально-экономических вызовов наблюдается падение доверия людей к власти по всему миру за исключением России», – сказал политолог Илья Ухов. Он отметил, что истоки этой тенденции можно усмотреть в эпоху ковида – тогда была подорвана экономическая активность, а правительства не оправдали доверия граждан.

    В последнее время процессы лишь усугубляются, добавил собеседник. «Многие национальные элиты не справляются с нарастанием глобальной хаотизации. Это отражается на социально-экономическом положении больших групп населения, что в конечном счете приводит к падению рейтингов правящих партий и лидеров», – уточнил эксперт.

    «Тенденция общемировая. Но если посмотреть на Россию, положение нашей страны сильно выделяется», – продолжил политолог. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян составил 73,8%, напомнил Ухов. «В то же время, например, Дональд Трамп на фоне растущих цен в США и операции против Ирана бьет антирекорды: его деятельность одобряют всего 33% американцев», – указал спикер.

    По его словам, президент России по-прежнему обладает одним из самых высоких уровней доверия в мире среди граждан своей страны. «Путин продолжает оставаться точкой консолидации всего российского общества. Его рейтинги – это результат, о котором многие лидеры могут только мечтать, но так никогда и не подобраться к нему», – рассуждает аналитик.

    Анализ рейтинга правящих партий указывает на то, что и «Единая Россия» демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения в мире. Речь идет о почти 30%, в то время как у целого ряда европейских партий – в районе 15%. И это при том, что россияне постоянно находятся под воздействием агрессивной информационной атаки Запада, заметил собеседник.

    «Против России введены тысячи санкций и ограничительных мер. Мы четыре года во многом в одиночку воюем с военно-промышленной мощью всего Запада и боремся за более справедливое мироустройство, за свои суверенные права, права русского народа. На этом фоне рейтинги российской правящей партии и нашего лидера – выдающийся результат», – заключил Ухов.

    «Данные о рейтингах ведущих европейских партий красноречиво фиксируют не просто кризис отдельных кабинетов министров, но системный слом доверия к западному политическому истеблишменту в целом. Показатели в 14-17% у правящих сил во Франции или Британии – это не статистическая погрешность, а приговор модели управления, при которой интересы собственных граждан приносятся в жертву милитаристским авантюрам и русофобской риторике», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, на этом фоне уровень поддержки «Единой России» (30%) и особенно персональный рейтинг президента России Владимира Путина выглядят не просто контрастно, а демонстрируют принципиально иную природу взаимоотношений общества и власти.

    «В отличие от европейской турбулентности, российская политическая система демонстрирует стабильность и предсказуемость. Феномен «Единой России» заключается в сочетании двух ключевых параметров: высокого уровня поддержки и многолетней устойчивости этого результата. Природа этого доверия многогранна», – подчеркивает политолог.

    По его словам, во-первых, это прямое одобрение курса, проводимого правительством и президентом. «Граждане видят, что, несмотря на беспрецедентную санкционную войну, развязанную Западом с целью разрушить российскую экономику и государственность, власть успешно держит удар. Устойчивость экономики и сохранение качества жизни в условиях колоссального внешнего давления становятся мощнейшим фактором легитимации власти», – пояснил спикер.

    Во-вторых, срабатывает фактор консолидации общества перед лицом глобального противостояния. «Россияне осознают, что речь идет о защите суверенитета и национальных интересов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов уникальные механизмы обратной связи, внедренные «Единой Россией». Открытое предварительное голосование, формирующее партийные списки с учетом мнения избирателей, и реализация Народной программы, составленной самими гражданами, создают ощущение реального соучастия в управлении государством», – отметил Шаповалов.

    При этом разница между рейтингом ЕР и рейтингом президента (кратно выше) является традицией и архитектурной особенностью российской политической системы, а не ее противоречием. «Глава государства воспринимается обществом как фигура, стоящая над межпартийной конкуренцией. Это политик, чью стратегическую волю и позицию по защите национальных интересов разделяют представители разных идеологических взглядов – в том числе и те, кто может не во всем соглашаться с текущей повесткой партии парламентского большинства», – пояснил собеседник.

    Президент сегодня олицетворяет патриотическую консолидацию нации, подчеркивает политолог. «Опираясь на устойчивое большинство «Единой России» в Госдуме и поддержку по принципиальным вопросам других парламентских сил, он проводит курс в интересах всего народа, а не узкой группы элит, как это происходит на Западе», – отметил эксперт.

    По его мнению, современная европейская политика столкнулась с парадоксом: как только партия приходит к власти – будь то «Христианские демократы» в ФРГ или лейбористы в Британии – ее действия немедленно обрушивают ее же рейтинги.

    «Это свидетельствует о тотальном разрыве между эгоистическими амбициями брюссельской бюрократии и реальными запросами избирателей. Попытки мейнстримных СМИ мобилизовать население мифической «российской угрозой» и милитаризацией сознания больше не работают. Европейский обыватель видит прямую корреляцию между разрывом экономических связей с Россией и падением собственного благосостояния, ростом рецессии и тарифов. Манипуляция образом врага эффективна лишь до тех пор, пока не приходит счет за отопление и продукты. Именно поэтому русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции – как левой, так и правой», – пояснил Шаповалов.

    Однако ожидать скорого прозрения от нынешних европейских лидеров наивно. «Мерц, Макрон, Стармер или фон дер Ляйен слишком глубоко увязли в той русофобской колее, которую сами же и проложили. Отказаться от лжи, вдолбленной избирателям годами, для них означает политическое самоубийство. Поэтому, скорее всего, восстанавливать разрушенные взаимовыгодные связи с Россией и разгребать авгиевы конюшни европейской экономики придется уже следующим поколениям политиков - тем, кто сейчас находится в оппозиции или на вторых ролях в правящих партиях и способен скорректировать курс с учетом национальных интересов своих стран, а не амбиций Вашингтона», – прогнозирует эксперт.

    Как показывают социологические опросы, в западных странах наблюдается резкое падение уровня доверия к власти. Так, многие правящие партии в Европе не могут похвастаться превышением порога по данному параметру в 30%. Например, немецкая ХДС, по информации Politico, в настоящий момент имеет поддержку сравнимую с их оппонентами из «Альтернативы для Германии» – всего лишь 26%.

    Британская Лейбористская партия находится на четвертом месте в стране по уровню доверия граждан: за нее высказываются только 17% избирателей. Еще хуже дела обстоят у французской пропрезидентской коалиции «Вместе»: ее поддерживают лишь 14% населения. При этом наблюдается кризис доверия и к конкретным политическим лидерам.

    Так, согласно опросу аналитического агентства YouGov, к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу негативно относятся около 71% немцев. Столько же британцев не доверяют и своему премьеру Киру Стармеру. Лидером же в антирейтинге стал президент Франции Эммануэль Макрон – его деятельность не нравится 76% граждан страны.

    Примечательно, что недоверие к собственным лидерам среди европейцев растет параллельно с индексом враждебности Запада по отношению к России. Как показал «Рейтинг недружественных правительств» за март, составленный газетой ВЗГЛЯД, агрессия государств ЕС продолжает увеличиваться. При этом лидерами в данном процессе выступают северные страны объединения.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

