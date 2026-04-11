Харрис призналась в размышлениях о третьей попытке стать президентом США

Tекст: Катерина Туманова

«Возможно. Я об этом думаю. Но позвольте мне сказать вот что. Четыре года я служила, находясь в двух шагах от поста президента США. Я провела бесчисленные часы в своем кабинете в Западном крыле, в двух шагах от Овального кабинета. Я провела часы в Овальном кабинете и в Ситуационном центре и я знаю, в чём заключается эта работа. И я знаю, что от меня требуется», – приводит газета Mirror ее ответ на вопрос ведущего, не собирается ли она побороться за пост президента в 2028 году.

Харрис добавила, что за последний год много путешествовал по стране и может уверенно заявить, что «нынешнее положение дел не работает и уже давно не работает для многих людей».

При этом букмекеры по-прежнему считают Харрис аутсайдером на выборах 2028 года, хотя она лидирует среди кандидатов от Демократической партии в большинстве общенациональных опросов, опережая ближайшего соперника, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, более чем на семь пунктов в среднем по результатам опросов, отмечается в статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Харрис уступила Трампу на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. В сентябре 2025 года она связала нападки американского лидера со страхом перед ней. Axios писал, что Харрис начала подготовку к президентской кампании в 2028 году.