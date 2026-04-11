Трамп назвал приоритетное требование к Ирану на переговорах

Трамп назвал главное требование к Ирану на переговорах

Tекст: Катерина Туманова

Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил CNN.

«Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.

Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.

На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».

Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

