Эксперт назвал способы избежать спонтанных покупок в магазинах

Эксперт Смирнов назвал способы избежать спонтанных покупок в магазинах

Tекст: Катерина Туманова

«Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на «хотелки» в месяц и удаление привязанных карт из приложений», – рассказал он РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что самой распространенной ошибкой становится попытка установить слишком жесткий бюджет, полностью исключая из него посещение кафе, покупку подарков, отдых и маленькие радости.

«Бюджет держится десять дней, а потом срывается», – отметил он.

Смирнов посоветовал учитывать нерегулярные расходы, включая траты на подарки, лечение, страховку и ремонт техники, а также четко разделять резервные средства и накопления на конкретные цели.

«В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск», – добавил он.

