    11 апреля 2026, 00:55 • Новости дня

    В Мытищах один человек погиб и трое пострадали при пожаре на 11-м этаже дома

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу в подмосковных Мытищах произошло возгорание в 17-этажном многоквартирном жилом доме, ведется эвакуация жильцов, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

    «В городе Мытищи произошло возгорание в 17-этажном многоквартирном жилом доме на улице Станционной. Горит квартира на 11-ом этаже и несколько балконов.  Из здания эвакуировано 20 человек. Работы по ликвидации огня продолжаются», –  сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, в региональном управлении МЧС России рассказали об эвакуации людей с 11-13 этажей.

    «Со стороны лестничной клетки работает три звена газодымозащитной службы, проводится спасение людей по лестничным маршам. С балконов 11-13 этажей людей спасают с помощью автоматических подъемных механизмов», – сообщили в ведомстве ТАСС.

    Позднее в МЧС сообщили о гибели одного человека и трех пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека. В девятиэтажном доме в центре Москвы произошло возгорание квартиры, погиб один человек, трое пострадали.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    10 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке госслужбы замминистра цифрового развития Андрея Заренина.

    Документ с соответствующим решением опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – сказано в распоряжении премьер-министра.

    Норма закона предусматривает, что прохождение государственной службы (за исключением военной) временно приостанавливается, если госслужащий призывается на военную службу по мобилизации, направляется в войска национальной гвардии РФ в этот же период либо заключает контракт о прохождении военной службы.

    Напомним, Заренин подписал контракт на службу в отряде «БАРС-Курск».

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    10 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Супруга Героя России Асылханова высказалась о версиях его исчезновения

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди версий в СМИ и соцсетях о причинах исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова нет ни одной, которой бы придерживалась его супруга Валерия.

    «Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», – рассказала она «Аргументам и фактам».

    Ранее Валерия сообщала, что муж ушел из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля около 16.00, заявив, что идет на работу, но на рабочем месте так и не появился, домой не вернулся.

    На улице рядом с пропавшим видели остановившийся автомобиль, мужчина поздоровался с водителем и сел в машину. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве по факту исчезновения Героя России Асылханова.

    Асылханов удостоен медали «Золотая Звезда» за уничтожение в зоне спецоперации на Украине 15 танков и 50 бронемашин, при этом он потерял ногу в результате ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов. Валерия начала поиски на следующий день после пропажи, но телефон мужа был недоступен. Версию об отъезде пропавшего мужа на СВО супруга Асылханова отвергла.

    10 апреля 2026, 16:33 • Новости дня
    СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Следственными органами республики Северная Осетия – Алания дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть двух и более человек, сообщил СК России в Max.

    По информации ведомства, инцидент произошел на складе пиротехнической продукции в переулке Партизанском в пятницу. Сначала прогремел хлопок, после чего началось возгорание. На момент происшествия в здании находились сотрудники склада, однако точные данные о числе погибших и раненых пока уточняются.

    «В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего», – сообщили в СК.

    Напомним, во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи не было предметом предварительных переговоров с США или с украинской стороной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    10 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Куклачев рассказал о спасенных с передовой СВО новых артистах Театра кошек
    Tекст: Катерина Туманова

    В Театре кошек народного артиста РСФСР Юрия Куклачева появились новые артисты, которых бойцы СВО спасли с передовой и передали в труппу, среди них есть и совсем юные звезды.

    Основатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, что спасенных на передовой СВО животных бойцы передают в его театр.

    «На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем», – рассказал артист РИА «Новости».

    В марте в Театре кошек Куклачева показали нескольких фронтовых кошек, спасенных бойцами СВО, в качестве новых артистов. Сейчас эти животные участвуют в представлениях наравне с другими артистами труппы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    10 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Среди пропавших на Камчатке туристов оказались погибшие

    Tекст: Катерина Туманова

    Предварительные данные от одной из туркомпаний края свидетельствуют о том, что часть пропавшей туристической группы найдена, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

    «Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы. Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет», – написал он в соцсети «ВКонтакте».

    Лебедев добавил, что спасательная операция продолжается, координаты получены.

    Ранее сообщалось, семеро участников похода в Налычевском парке пропали без палатки и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми. В марте по итогам поисковой операции в регионе спасатели обнаружили всех пятерых пропавших туристов, четверо погибли, один выжил. Спасатели нашли трех туристов, пропавших в Прикамье, двое были обнаружены погибшими.

    10 апреля 2026, 03:07 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил очередной обмен между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Ирландский журналист Чейз Боуз обратил внимание на соотношение в ходе обмена телами погибших бойцов между Россией и Украиной, заметив с иронией, что оно явно не подходит к лозунгу о том, что Украина якобы побеждает.

    «Россия только что передала Украине ещё 1 тыс. своих погибших солдат. Все это бессмысленные потери для Зеленского и провальной войны НАТО. Это почти 20 тыс. погибших украинцев, возвращённых Россией. Российская сторона получила в ответ 41 тело», – написал он в соцсети Х.

    Боуз подчеркнул, что Россией за все время обменов получено менее 1 тыс. тел бойцов, в отличие от 20 тыс. украинцев.

    «Украина «побеждает», – резюмирует журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 апреля Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский сообщал в феврале, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинская получила останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    10 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Новобранец «Сёма» на первом боевом задании уничтожил два танка ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец с позывным «Сёма» уничтожил два украинских танка, выполнив первое боевое задание после трёх дней обучения управлению FPV-дронами, рассказал офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

    Новобранец подразделения с позывным «Сёма» после трех дней обучения уничтожил два танка ВСУ при первом выходе на задание, хотя обычно обучение пилота FPV-дрона занимает около трёх месяцев, рассказал «Сава» РИА «Новости».

    «У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка. Танки располагались на расстоянии 200 метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работали с закрытых огневых позиций», – рассказал «Сава».

    По его словам, когда огонь ведется закрытых позиций, поиск целей становится сложнее.

    В качестве поощрения боец «Сёма», несмотря на недавнее прибытие в подразделение, получил отпуск, добавил «Сава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России сбил «Елкой» пять беспилотников ВСУ за день. Российский морпех в одиночку захватил дзот в Донбассе. Российские морпехи рассказали о работе с тяжелым грузовым дроном в зоне СВО.

    10 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    Следователи потребовали ареста обозревателя «Новой газеты» Ролдугина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие внесло в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина.

    Журналист подозревается в незаконном использовании личных данных, передает ТАСС.

    «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ролдугину меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили агентству в суде.

    Ранее сообщалось, что Ролдугину грозит лишение свободы на шесть лет.

    Накануне в редакции «Новой газеты» в Москве прошли обыски в рамках дела о незаконном использовании персональных данных при создании материалов негативного содержания о россиянах.

