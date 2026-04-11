Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

Катерина Туманова

«Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

«Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

