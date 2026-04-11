    11 апреля 2026, 05:26 • Новости дня

    Трамп заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети пост о готовности США всеми силами поддерживать Венгрию с Виктором Орбаном.

    «Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо будут в этом нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана!» – цитирует его британская Express.

    Газета отмечает, что такие заявления могут сильно не понравиться Евросоюзу и спровоцировать очередное обострение отношений с ним.

    Высказывание президента США прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой, Петера Мадьяра, поддерживает руководство  ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Пушков объяснил повышенное внимание ЕС к выборам в Венгрии. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.


    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    8 апреля 2026, 11:29 • Новости дня
    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.

    «Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.

    В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.

    Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.

    СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.

    Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.

    Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    9 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент в ближайшие дни намерен получить от союзников конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

    Генсек НАТО Марк Рютте сообщил властям нескольких государств о планах президента США Дональда Трампа услышать от них конкретные обязательства по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным европейских дипломатов, Рютте лично уведомил ряд столиц о просьбе Трампа в ближайшие дни обозначить свою позицию относительно участия в миссиях по безопасности стратегически важного региона.

    В сообщении Reuters отмечается, что США ожидают более ясной поддержки со стороны союзников по НАТО для защиты морских путей в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране ожесточилась.

    Президент США пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

    Американский лидер заявил, что НАТО уже отказалось помогать США и снова поступит так же в будущем.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил после встречи в Белом доме, что президент США явно разочарован партнерами по НАТО.

    8 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «абсолютным скандалом» угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Вэнс отметил, что узнал о словах Зеленского только накануне, после разговора с самим Орбаном, и был шокирован их содержанием. Политик подчеркнул, что считает действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми, передает ТАСС.

    «Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», – заявил Вэнс, выступая в Будапеште.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию, пытаясь повлиять на исход парламентских выборов в стране. По словам Вэнса, одним из таких инструментов стало перекрытие трубопровода «Дружба», что, по его мнению, наносит ущерб венгерскому народу.

    Вэнс также обратил внимание на двойные стандарты в подходе к иностранному влиянию на выборы, отметив, что Запад часто игнорирует действия Евросоюза и Украины против Венгрии, при этом обвиняя других в аналогичном вмешательстве. Политик поддержал Виктора Орбана, назвав его полезным деятелем, выступающим за мир.

    В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    До этого министр иностранных дел Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    9 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал недавнюю встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, назвав ее политическим театром.

    Петер Сийярто подверг критике встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД заявил, что подобные действия Зеленского за несколько дней до выборов в Венгрии являются политическим театром.

    Он подчеркнул, что Зеленский должен немедленно прекратить принудительную мобилизацию, остановить уличные облавы на людей и восстановить права венгерского меньшинства, которые были ограничены с 2015 года.

    Министр также отметил, что Зеленский должен вернуть венгерскому меньшинству право на использование родного языка и прекратить поездки в Закарпатье с целью политических представлений. Сийярто напомнил, что за последний год, по данным властей Венгрии, два закарпатских венгра погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

    Ранее Петер Сийярто заявил о смерти мужчины с венгерскими корнями на украинском призывном пункте.

    8 апреля 2026, 20:17 • Новости дня
    Офис Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить HIMARS на 700 млн долларов
    Tекст: Ольга Иванова

    Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить у США пусковые установки HIMARS на сумму 700 млн долларов.

    Будапешт планирует приобрести американские реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 700 млн долларов, передает РИА «Новости». Об этом стало известно после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию.

    В заявлении офиса Вэнса говорится: «Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму 700 миллионов долларов и интегрировать их в своё оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию, поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская компания MOL готовится приобрести крупную партию нефти из США на сумму 500 млн долларов.

    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    Военный эксперт Лямин: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    8 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Венгрии показали видео процесса подделки накладных экс-генералом СБУ в туалете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) опубликовало видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывает накладные в общественном туалете.

    На кадрах видно, как мужчина средних лет сидит на ящике для перевозки денег, разложив документы на пеленальном столике и ставя на них печати, передает РИА «Новости».

    В помещении находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых ведет съемку, они переговариваются на русском языке и шутят. «В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью», – отмечено в пресс-релизе ведомства.

    По данным NAV, перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Евро были выпущены центробанком Италии. Кроме украинского «Ощадбанка», к перевозкам причастны также польский и гибралтарский банки.

    В ведомстве подчеркнули, что информация о возможных преступлениях уже направлена в генеральную прокуратуру Венгрии. NAV также инициировало выдачу европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

    В марте венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота.

