МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации

Tекст: Катерина Туманова

«Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде, которые должны начаться в субботу, являются решающими на пути к достижению постоянного прекращения огня в продолжающемся уже несколько недель конфликте на Ближнем Востоке», – передает телеканал Al Jazeera.

МИД Пакистана в соцсети Х разместил видео прибытия самолета с делегацией и их прием встречающей стороной, а также разместил пресс-релиз о грядущих переговорах.

«Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран прибыла сегодня в Исламабад во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для участия в переговорах», – сказано в сообщении.

В релизе отмечается, что министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар надеется на «конструктивный диалог сторон», который снова подтвердит стремление Пакистана помочь сторонам найти «длительное и прочное решения конфликта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Отель Serena в Исламабаде заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.