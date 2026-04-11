    11 апреля 2026, 00:14 • Новости дня

    МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская делегация во главе со спикером парламента страны Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в Пакистан для переговоров с США, сообщает МИД Пакистана.

    «Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде, которые должны начаться в субботу, являются решающими на пути к достижению постоянного прекращения огня в продолжающемся уже несколько недель конфликте на Ближнем Востоке», – передает телеканал Al Jazeera.

    МИД Пакистана в соцсети Х разместил видео прибытия самолета с делегацией и их прием встречающей стороной, а также разместил пресс-релиз о грядущих переговорах.

    «Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран прибыла сегодня в Исламабад во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для участия в переговорах», – сказано в сообщении.

    В релизе отмечается, что министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар надеется на «конструктивный диалог сторон», который снова подтвердит стремление Пакистана помочь сторонам найти «длительное и прочное решения конфликта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Отель Serena в Исламабаде заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Bloomberg: Разногласия с Нетаньяху угрожают загнать Трампа в угол на переговорах с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    10 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом, вызвав вопросы о его судьбе.

    Беспилотный разведывательный аппарат MQ-4C Triton ВМС США неожиданно исчез с онлайн-трекеров полётов после объявления о чрезвычайной ситуации во время полёта над Персидским заливом, сообщает TWZ.

    Наблюдатели зафиксировали резкое снижение высоты аппарата с обычных 15 тыс. метров до менее 3 тыс. метров, после чего дрон перестал отображаться на сервисах слежения. Это произошло на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое во многом зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива.

    По данным открытых источников, MQ-4C завершал примерно трёхчасовой патруль над Персидским заливом и Ормузским проливом и, казалось, возвращался на базу в Сигонелле (Италия). После входа в воздушное пространство Саудовской Аравии дрон внезапно развернулся в сторону Ирана и начал резко терять высоту. В этот момент его транспондер передавал код 7700 – международный сигнал аварийной ситуации на борту, но он не указывает на характер происшествия.

    Появились также непроверенные сообщения о том, что MQ-4C сначала подавал сигнал 7400, означающий потерю связи между аппаратом и операторами на земле. До этого момента дрон был постоянно виден на публичных онлайн-ресурсах отслеживания с момента вылета из Италии. Командование ВМС США отказалось комментировать ситуацию, и по состоянию на данный момент официальных заявлений от властей Ирана также не поступало.

    MQ-4C Triton – модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированная для длительных морских миссий. Аппараты этого типа ведут разведку в регионе уже несколько лет и оснащены современными радарами с синтезированной апертурой, а также оптико-электронными и инфракрасными камерами. ВМС США эксплуатируют 20 таких дронов, планируя увеличить их число до 27, стоимость каждого оценивается более чем в 238 млн долларов.

    Инцидент с MQ-4C вызывает повышенное внимание на фоне перемирия между США и Ираном, поскольку безопасное прохождение судов через Ормузский пролив является ключом к поддержанию стабильности в регионе. На фоне предыдущих инцидентов, включая уничтожение подобного дрона Ираном в 2019 году, эксперты продолжают оценивать риски эксплуатации высокотехнологичных аппаратов в зоне конфликта. В то же время, нет свидетельств, что исчезновение MQ-4C связано с враждебными действиями; судьба беспилотника пока остаётся неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом после отправки сигнала бедствия.

    Эксперты допустили вмешательство российских или китайских систем радиоэлектронной борьбы в полет этого аппарата.

    Ранее данный разведывательный дрон неоднократно появлялся над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    10 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Tекст: Валерия Городецкая

    США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров, сообщил спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    По его словам, речь идет о прекращении огня в Ливане и разблокировке иранских активов, передает ТАСС. «Две из мер, согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», – написал Галибаф в соцсетях.

    Он также подчеркнул, что все пункты предварительного соглашения о перемирии должны быть выполнены до старта переговоров в Исламабаде.

    Ранее Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Куливанд: Иран благодарен России за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    Вэнс заявил, что рассчитывает на позитивный исход предстоящих встреч, передает РИА «Новости».

    «Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, что они будут положительными», – сказал Вэнс.

    Вице-президент добавил, что США готовы протянуть руку Ирану при условии, что Тегеран «проявит добросовестность» в переговорах.

    В пятницу иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня. Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу.

    Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    10 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Американские военные обвинили Хегсета во лжи после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, пожаловавшись, что их подразделение оказалось в опасном положении, сообщает канал CBS.

    Американские военные, пережившие удар иранского беспилотника по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, передает РИА «Новости». По их словам, подразделение оказалось в опасном положении, когда шесть военных погибли и более 20 человек получили ранения.

    В беседе каналом CBS бойцы подчеркнули, что не согласны с заявлением Хегсета о том, что дрон «проскользнул» через оборону. Один из военнослужащих заявил на условиях анонимности: «Утверждение о том, что один из них чудом избежал гибели, – ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

    Ранее телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что во время атаки иранского БПЛА на базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе. Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски техники и личного состава на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке иранского беспилотника на авиабазу США в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих.

    Представитель Центрального командования ВС США сообщил о более чем 370 пострадавших американских военных в ходе конфликта с Ираном.

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских солдат после удара по вертолетной базе в Кувейте.

    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Военный эксперт Анпилогов: Арабские государства не хотят платить за сомнительную защиту ВСУ

    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе
    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    10 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не осознает «отсутствие у него козырей» на мирных переговорах, если не считать контроля над Ормузским проливом.

    «Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», – написал американский лидер в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По его словам, основной целью Ирана сейчас якобы являются переговоры. «Иранцы лучше справляются с фальшивыми новостями в СМИ и связями с общественностью, чем с борьбой!» – написал президент США в другой публикации.

    Ранее глава Белого дома заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран проявит добросовестность в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

    10 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: Иран ввел строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продолжает строго контролировать движение судов в Ормузском проливе, требуя от других стран заключать индивидуальные соглашения для обеспечения транзита, пишут американские СМИ.

    Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

    Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

    «Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

    По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

    Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

    Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    10 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    ОАЭ решили пересмотреть надежность своих международных партнеров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены пересмотреть международные и региональные отношения с партнерами, сказал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

    «Будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться», – указал Гаргаш, передает ТАСС.

    Он отметил, что пересмотр затронет построение экономики и финансовой системы, а также укрепления устойчивости модели развития страны.

    При этом Гаргаш не уточнил, о каких странах идет речь.

    Ранее сообщалось, что конфликт, развязанный США и Израилем против Ирана, нарушил работу нескольких важных энергетических объектов в Саудовской Аравии.

    Источник сообщал, что делегация Ирана не желает начинать переговоры с США в Пакистане, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся.

    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

