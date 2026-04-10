В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время следственными органами по подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища», – сказано в Max-канале ведомства.

Там уточнили, что принимаются меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц.

В региональном СУ также сообщили, что уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и охране окружающей среды, если это привело к гибели людей.

По данным следствия, должностные лица организации, обслуживающей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечили надлежащего технического состояния объекта и не устранили выявленные нарушения.

Следователи отмечают, что на объекте отсутствовали системы контроля, аварийно-спасательные средства и план действий на случай чрезвычайных ситуаций, несмотря на режим чрезвычайной ситуации.

Пятого апреля 2026 года произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, что привело к сходу большого объема воды, затоплению участка федеральной автодороги «Кавказ» и прилегающих территорий. В результате происшествия были жертвы среди людей, нанесен имущественный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за частичных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана произошло подтопление 28 жилых домов и была проведена эвакуация сотни жителей. Около 800 домохозяйств в этом районе эвакуировали после разрушения защитного сооружения и перелива реки к Геджухской плотине. Свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Дагестане.