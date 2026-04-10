Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

Путин заявил о важности соответствовать темпам изменений ради суверенитета

Tекст: Катерина Туманова

«От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

«Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства.