Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.