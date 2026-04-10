    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня

    В нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей

    Tекст: Катерина Туманова

    В пресс-службе нацмессенджера Max отметили, что платформа активно использует программы для выявления и устранения потенциальных рисков.

    Все данные пользователей Max надежно защищены, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

    «Все данные пользователей Max надежно защищены», – заявили РИА «Новости»  представители пресс-службы.

    В мессенджере отметили, что попытки преподнести обнаружение уязвимостей, выявленных в рамках Bug Bounty, как сенсацию или признак небезопасности продукта искажают суть подобных программ.

    Именно такие инициативы созданы для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Max получили возможность использовать приложение на английском языке. Жители стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получили возможность зарегистрироваться в мессенджере Max с помощью местных sim-карт. Создатель мессенджера MAX раскрыл секрет названия приложения.

    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    10 апреля 2026, 19:41 • Новости дня
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Филолог и внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой внесен в реестр иностранных агентов.

    В сообщении на сайте ведомства отмечается, что решение принято 10 апреля 2026 года согласно распоряжениям министерства.

    По информации Минюста, Толстой распространял недостоверные сведения о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Ведомство отмечает, что Толстой участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также взаимодействует с одной из таких организаций, запрещенных на территории России.

    Согласно имеющимся данным, Толстой проживает за границей. Вместе с ним в реестр были внесены Лилия Вежеватова, Василий Матенов, Роман Удот, общественный деятель Ризван Кубакаев, а также проект «Татар Шурасы».

    В марте Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    В Иерусалим из Москвы отправилась делегация за Благодатным огнем
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправились в пятницу из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, делегацию возглавляют глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

    Ожидается, что Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт Внуково в субботу вечером, передает РИА «Новости».

    Масштабной встречи святыни в аэропорту не планируется, однако ее передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя к ночному патриаршему богослужению, которое пройдет в ночь на 12 апреля.

    В состав группы вошли адвокат Павел Астахов, гендиректор НТВ Алексей Земский, руководитель транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

    Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставят в российскую столицу на борту лайнера «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    10 апреля 2026, 00:47 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко сообщил о пятикратном снижении проверок бизнеса

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество проверок бизнеса за последние шесть лет сократилось до 273 тыс., при этом их эффективность достигла рекордных 90%, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    В аппарате Григоренко по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщили о значительном сокращении числа проверок бизнеса в России, оно уменьшилось в пять раз.

    «Сокращение количества проверок в пять раз: с 1,5 млн в 2019 году до 273 тыс. 2025 году, а также повышение их эффективности», – приводит данные РИА «Новости».

    В аппарате вице-премьера пояснили, что такое сокращение сопровождалось существенным ростом эффективности контрольных мероприятий – эффективность проверок по ключевым индикаторам достигла почти 90%. Оптимизация контрольной деятельности позволила сократить административную нагрузку на бизнес и повысить результативность проводимых проверок.

    Ранее на встрече с главой государства Григоренко сообщил, что более 26 млн россиян самостоятельно через портал «Госуслуги» воспользовались функцией самозапрета на оформление кредитов. По оценкам Банка России, россияне ежемесячно оформляют около 1 млн самозапретов на получение кредитов.

    10 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Супруга Героя России Асылханова высказалась о версиях его исчезновения

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди версий в СМИ и соцсетях о причинах исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова нет ни одной, которой бы придерживалась его супруга Валерия.

    «Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», – рассказала она «Аргументам и фактам».

    Ранее Валерия сообщала, что муж ушел из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля около 16.00, заявив, что идет на работу, но на рабочем месте так и не появился, домой не вернулся.

    На улице рядом с пропавшим видели остановившийся автомобиль, мужчина поздоровался с водителем и сел в машину. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве по факту исчезновения Героя России Асылханова.

    Асылханов удостоен медали «Золотая Звезда» за уничтожение в зоне спецоперации на Украине 15 танков и 50 бронемашин, при этом он потерял ногу в результате ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов. Валерия начала поиски на следующий день после пропажи, но телефон мужа был недоступен. Версию об отъезде пропавшего мужа на СВО супруга Асылханова отвергла.

    10 апреля 2026, 16:33 • Новости дня
    СК завел дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

    Следственными органами республики Северная Осетия – Алания дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть двух и более человек, сообщил СК России в Max.

    По информации ведомства, инцидент произошел на складе пиротехнической продукции в переулке Партизанском в пятницу. Сначала прогремел хлопок, после чего началось возгорание. На момент происшествия в здании находились сотрудники склада, однако точные данные о числе погибших и раненых пока уточняются.

    «В настоящее время группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего», – сообщили в СК.

    Напомним, во Владикавказе на складе пиротехники произошел взрыв. Из-под завалов извлекли тела двоих погибших.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи не было предметом предварительных переговоров с США или с украинской стороной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    10 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке госслужбы замминистра цифрового развития Андрея Заренина.

    Документ с соответствующим решением опубликован на официальном портале правовой информации. «Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – сказано в распоряжении премьер-министра.

    Норма закона предусматривает, что прохождение государственной службы (за исключением военной) временно приостанавливается, если госслужащий призывается на военную службу по мобилизации, направляется в войска национальной гвардии РФ в этот же период либо заключает контракт о прохождении военной службы.

    Напомним, Заренин подписал контракт на службу в отряде «БАРС-Курск».

    10 апреля 2026, 01:28 • Новости дня
    Семеро участников похода в Налычевском парке пропали без палатки и связи

    Tекст: Катерина Туманова

    Семеро туристов перестали выходить на связь после того, как продолжили маршрут в Налычевском природном парке на Камчатке без палатки и спутникового телефона, начались их поиски, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

    «Сегодня ночью от организатора похода зарегистрированной туристической группы (сам он находится за пределами Камчатского края), совершающей поход в Налычевском парке, поступила тревожная информация», – написал Лебедев во «ВКонтакте».

    Лебедев заявил, что группа из семи человек, совершавшая поход по Налычевскому природному парку, не выходит на связь с 7 апреля. По его словам, у пропавших отсутствовали палатка и спутниковый телефон, что значительно усложняет ситуацию в условиях возможной непогоды.

    Лебедев отметил, что последний раз туристов видели снегоходчики у водопада на реке Шумной. Тогда они планировали за день дойти до Авачинского перевала. Министр выразил опасения, что восьмого апреля группа могла попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть.

    Организатор похода, который находится за пределами Камчатского края, рассказал, что 3 апреля в районе Таловского кардона в группе произошел конфликт, после которого туристы разделились. Двое участников, у которых были спутниковый телефон и палатка, отправились по сокращенному маршруту и сейчас находятся на Семеновском кардоне. Оставшиеся семеро продолжили путь без необходимого снаряжения.

    По данным министра, 6 апреля группа выходила на связь и сообщила, что у них все хорошо. Седьмого апреля связь пропала. Контрольная дата возвращения туристов – десятое апреля. Решается вопрос о направлении сводной поисково-спасательной группы на снегоходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми. В марте по итогам поисковой операции в регионе спасатели обнаружили всех пятерых пропавших туристов, четверо погибли, один выжил. Спасатели нашли трех туристов, пропавших в Прикамье, двое были обнаружены погибшими.


    10 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Куклачев рассказал о спасенных с передовой СВО новых артистах Театра кошек
    Tекст: Катерина Туманова

    В Театре кошек народного артиста РСФСР Юрия Куклачева появились новые артисты, которых бойцы СВО спасли с передовой и передали в труппу, среди них есть и совсем юные звезды.

    Основатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, что спасенных на передовой СВО животных бойцы передают в его театр.

    «На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем», – рассказал артист РИА «Новости».

    В марте в Театре кошек Куклачева показали нескольких фронтовых кошек, спасенных бойцами СВО, в качестве новых артистов. Сейчас эти животные участвуют в представлениях наравне с другими артистами труппы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    10 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Среди пропавших на Камчатке туристов оказались погибшие

    Tекст: Катерина Туманова

    Предварительные данные от одной из туркомпаний края свидетельствуют о том, что часть пропавшей туристической группы найдена, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

    «Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы. Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет», – написал он в соцсети «ВКонтакте».

    Лебедев добавил, что спасательная операция продолжается, координаты получены.

    Ранее сообщалось, семеро участников похода в Налычевском парке пропали без палатки и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми. В марте по итогам поисковой операции в регионе спасатели обнаружили всех пятерых пропавших туристов, четверо погибли, один выжил. Спасатели нашли трех туристов, пропавших в Прикамье, двое были обнаружены погибшими.

    10 апреля 2026, 03:07 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил очередной обмен между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Ирландский журналист Чейз Боуз обратил внимание на соотношение в ходе обмена телами погибших бойцов между Россией и Украиной, заметив с иронией, что оно явно не подходит к лозунгу о том, что Украина якобы побеждает.

    «Россия только что передала Украине ещё 1 тыс. своих погибших солдат. Все это бессмысленные потери для Зеленского и провальной войны НАТО. Это почти 20 тыс. погибших украинцев, возвращённых Россией. Российская сторона получила в ответ 41 тело», – написал он в соцсети Х.

    Боуз подчеркнул, что Россией за все время обменов получено менее 1 тыс. тел бойцов, в отличие от 20 тыс. украинцев.

    «Украина «побеждает», – резюмирует журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 апреля Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский сообщал в феврале, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинская получила останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    Главное
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам