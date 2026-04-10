США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России

    10 апреля 2026, 21:18 • Новости дня

    Reuters: США могут продлить приостановку санкций на продажу нефти России

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти, вероятно, примут решение о продлении действия лицензии, разрешающей торговлю российской нефтью и вывод ее из-под санкций для стабилизации мировых цен, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США, скорее всего, продлят в ближайшую пятницу действие лицензии минфина, которая разрешает продажу нефти из России, передает РИА «Новости». Решение принято на фоне стремления американских властей удерживать мировые цены на энергоносители под контролем, особенно в условиях военной операции против Ирана.

    Ранее минфин США уже предоставил генеральную лицензию, позволяющую исключить из-под санкций нефть и нефтепродукты из России, если они были погружены на суда до 12 марта. По информации Reuters, продление лицензии позволит участникам рынка продолжить торговлю российской нефтью в условиях сохраняющейся турбулентности на энергетическом рынке.

    Источники агентства подчеркивают, что продление действия лицензии США рассматривают как инструмент стабилизации рынка, что, в свою очередь, должно ограничить скачки мировых цен на нефть и нефтепродукты.

    Вашингтон разрешил продажу погруженных на суда до 12 марта российских нефтепродуктов.

    Позже американские власти объявили о намерении временно сохранить данные санкционные послабления.

    Администрация президента США обсуждает возможность продления этих мер на фоне роста топливных цен.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    8 апреля 2026, 03:41 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на 13-17%
    @ Дневник Моряка/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть демонстрируют падение на 13-17% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,6% и достигла 91,92 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 23 марта оказался ниже отметки в 92 доллара. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 16,6% и составили 94,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран заявили, что согласились на перемирие. Иран заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель. По данным СМИ, американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива.

    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    9 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп подверг критике публикации крупных СМИ, обвинив их в распространении ложного плана по переговорам с Ираном.

    Президент США заявил, что издания The New York Times и CNN опубликовали «полностью фальшивый» план из десяти пунктов по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

    «Провалившаяся газета New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были выдуманы», – написал он.

    Трамп также назвал эти американские СМИ «злыми неудачниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Вашингтон отклонил первоначальный десяти-пунктный план Ирана для переговоров как несерьезный.

    По данным NYT, США предложили Ирану свой мирный план, который состоит из 15 пунктов.

    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    10 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    8 апреля 2026, 05:28 • Новости дня
    Небензя: США не получат извинений России за вето по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона не собирается извиняться перед американской за проект вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    «Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», – обратился Небензя к постпреду США Майку Уолтцу, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он обратился к американскому коллеге на английском языке.

    До этого Небензя пояснял, что Москва наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    После этого США дали согласие на перемирие с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи указывал, что безопасный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.

    8 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела более чем на 6%

    Tекст: Антон Антонов

    Цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась до 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года падала на 6,17%. Позднее темпы снижения замедлились до 5,48% (103,75 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg указывало, что стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, приблизилась к отметке 116 долларов за баррель впервые за 13 лет.

    8 апреля 2026, 15:23 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о затяжном энергетическом кризисе из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, не завершится в ближайшее время и отразится на ценах на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Она отметила, что Евросоюз не должен питать иллюзий относительно краткосрочности сложившейся ситуации, поскольку влияние на стоимость энергоносителей окажется долгосрочным, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, через Ормузский пролив поступает примерно 8,5% поставок сжиженного природного газа, 7% нефти и около 40% авиационного топлива, необходимых для ЕС.

    Она подчеркнула: «Это, очевидно, очень-очень важная узкая точка, и блокировка уже оказала влияние – мы видели, какое влияние она оказала. И сейчас, очевидно, я не в положении спекулировать о том, что произойдет, как быстро это может повлиять, но то, что мы уже можем предвидеть, – это то, что этот кризис не будет краткосрочным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена нефти марки Brent снизилась на 15% на фоне договоренности о перемирии между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО, а также разногласия с США.

    Ранее Дмитриев сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.

    9 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бесконечной агрессии США из-за долгов по всему миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    США продолжают проявлять агрессию на мировой арене, несмотря на огромные долговые обязательства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула: «США задолжали всему миру 39 трлн долларов. Этот долг ничем не обеспечен, кроме банки с чернилами, бумаги, печатных станков и бесконечных пузырей. То пузырь с недвижимостью, то сейчас искусственный интеллект превращается в какой-то чудовищный пузырь. И все понимают это. Но клиент бесконечно демонстрирует свою агрессию», передает РИА «Новости» со ссылкой на экспертный канал «Мастерской новых медиа».

    В марте сообщалось, что объем американских долговых обязательств преодолел исторический рубеж и перешагнул отметку в 39 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная задолженность США в прошлом октябре достигла нового максимума в 38,02 трлн долларов. В августе объем государственных обязательств впервые превысил отметку в 37 трлн долларов.

    9 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели из-за риска срыва перемирия в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Котировки на азиатских фондовых биржах снизились, а мировые цены на энергоносители вновь пошли вверх из-за сомнений инвесторов в надежности американо-иранского соглашения о прекращении огня, сообщает Associated Press.

    Цены на нефть снова выросли на фоне опасений по поводу хрупкости перемирия между США и Ираном, передает AP News.

    Баррель нефти Brent подорожал на 2,4% до 97,02 доллара, а эталонная американская нефть выросла на 3,3% до 97,50 доллара. Ранее стоимость нефти опускалась ниже 92 долларов после объявления о временном перемирии.

    Иран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, в результате которых погибли и пострадали сотни человек. Ормузский пролив остается критическим пунктом для мировой энергетики, несмотря на требования США о возобновлении его работы. На долю этого маршрута приходится пятая часть мировых поставок нефти.

    На фондовых рынках Азии индексы заметно снизились: Nikkei 225 упал на 0,9% до 55 824,30, Kospi – на 1,6% до 5 776,03. Индекс Hang Seng снизился на 0,4% до 25 801,87, а Shanghai Composite – на 0,7% до 3 965,70. Австралийский S&P/ASX 200 и тайваньский Taiex потеряли по 0,1%. Американские фьючерсы также снизились более чем на 0,1%.

    Ожидается, что переговоры о возможном постоянном прекращении войны могут пройти в Пакистане уже в пятницу. Делегацию США, по сообщениям, возглавит вице-президент JD Vance. Ранее на Уолл-стрит наблюдался рост: S&P 500 вырос на 2,5%, Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 2,8% после объявления президентом Дональдом Трампом о двухнедельном перемирии с Ираном.

    Акции авиакомпаний и круизных операторов также подорожали на фоне надежд на деэскалацию конфликта и снижение топливных затрат. В частности, United Airlines прибавила 7,9%, American Airlines – 5,6%, Carnival – 11,2%.

    Цена нефти марки Brent снизилась на 15% после договоренности о перемирии между США и Ираном.

    США и Иран оказались на пороге срыва перемирия из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отметил неизбежность катастрофического дефицита нефти в ближайшее время.

    9 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Semafor: США готовят продление послаблений на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон обсуждает возможность сохранить смягченные ограничения на российскую нефть на фоне роста топливных цен и переговоров по Ближнему Востоку, сообщает портал Semafor.

    США рассматривают вариант продлить ослабление санкций в отношении российской нефти уже на этой неделе, сообщают «Вести» со ссылкой на Semafor.

    По данным источников издания, в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение, а в дальнейшем аналогичные шаги не исключаются и для поставок нефти из Ирана.

    В публикации уточняется, что вопрос обсуждается в администрации президента США. Переговоры ведутся на фоне повышения стоимости топлива в США и продолжающихся консультаций по ситуации на Ближнем Востоке.

    Semafor отмечает, что рассматриваемые меры могут означать корректировку санкционной политики Вашингтона, где ограничения все чаще используются для регулирования мирового рынка.

    Вашингтон объявил о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для российской нефти.

    Президент США  пообещал восстановить антироссийские ограничения после стабилизации цен на энергоресурсы.

    В Кремле назвали действия американской стороны попыткой повлиять на мировой энергетический рынок.

    9 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Reuters: Дмитриев обсуждает в США соглашение по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США и обсуждает с администрацией президента США соглашение по Украине и экономические отношения Москвы и Вашингтона, сообщает Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Дмитриев находится в Соединенных Штатах и ведет переговоры с членами администрации США, передает РИА «Новости».

    Ключевыми темами обсуждения стали возможное соглашение по Украине и вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, следует из сообщения Reuters.

    Среди обсуждаемых вопросов могут оказаться и санкции США против российской нефти. Возможность включения этой темы в повестку переговоров отмечается как одна из вероятных.

    Дмитриев в марте посетил США по поручению президента Владимира Путина и провел переговоры о совместных экономических проектах и ситуации на энергетических рынках.

