    Тактаров сравнил Россию и США

    Экс-боец смешанного стиля и актер Тактаров назвал Россию самой безопасной страной мира

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что по сравнению с США Россия остается самой свободной страной, отметив многократный рост цен на бензин и резкое снижение безопасности в Америке.

    Тактаров отметил, что стоимость топлива в США в четыре раза выше, чем в России, а уровень безопасности, по его словам, крайне низкий. Он добавил, что в американских магазинах бездомные спокойно совершают кражи, и подчеркнул, что в России с такими проблемами не сталкивался, передает Lenta.Ru со ссылкой на Sport24.

    По мнению Тактарова, Россия является самой свободной страной в мире. Он выразил уверенность, что если бы у американцев не было кредитов, они бы переехали в Россию.

    Ранее американский актер Стивен Сигал заявил о гордости жить в России.

    Журналист Такер Карлсон отметил повышение уровня жизни россиян на фоне деградации американских городов.

    Переехавшие из США супруги объяснили выбор новой родины традиционными ценностями и сильной экономикой.

    10 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Губернатор Бали сообщил о ликвидации на острове русских и украинских деревень

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава острова И Ваян Костер заявил о полном прекращении существования на острове этнических поселений россиян и украинцев, так как местные жители жаловались и требовали от властей навести порядок.

    «Стало приезжать все больше людей и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение «русская деревня». Была и «украинская деревня», – рассказал Костер РИА «Новости».

    По его словам, «не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни». Если у людей есть желание жить на острове, пусть живут «в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры».

    После проверок и применения правовых мер этнические поселения исчезли.

    «После того как нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», – подчеркнул губернатор Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии. Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами.


    9 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп подверг критике публикации крупных СМИ, обвинив их в распространении ложного плана по переговорам с Ираном.

    Президент США заявил, что издания The New York Times и CNN опубликовали «полностью фальшивый» план из десяти пунктов по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

    «Провалившаяся газета New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были выдуманы», – написал он.

    Трамп также назвал эти американские СМИ «злыми неудачниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Вашингтон отклонил первоначальный десяти-пунктный план Ирана для переговоров как несерьезный.

    По данным NYT, США предложили Ирану свой мирный план, который состоит из 15 пунктов.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    8 апреля 2026, 05:28 • Новости дня
    Небензя: США не получат извинений России за вето по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона не собирается извиняться перед американской за проект вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    «Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», – обратился Небензя к постпреду США Майку Уолтцу, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он обратился к американскому коллеге на английском языке.

    До этого Небензя пояснял, что Москва наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    После этого США дали согласие на перемирие с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи указывал, что безопасный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.

    9 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бесконечной агрессии США из-за долгов по всему миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    США продолжают проявлять агрессию на мировой арене, несмотря на огромные долговые обязательства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула: «США задолжали всему миру 39 трлн долларов. Этот долг ничем не обеспечен, кроме банки с чернилами, бумаги, печатных станков и бесконечных пузырей. То пузырь с недвижимостью, то сейчас искусственный интеллект превращается в какой-то чудовищный пузырь. И все понимают это. Но клиент бесконечно демонстрирует свою агрессию», передает РИА «Новости» со ссылкой на экспертный канал «Мастерской новых медиа».

    В марте сообщалось, что объем американских долговых обязательств преодолел исторический рубеж и перешагнул отметку в 39 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная задолженность США в прошлом октябре достигла нового максимума в 38,02 трлн долларов. В августе объем государственных обязательств впервые превысил отметку в 37 трлн долларов.

    9 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Semafor: США готовят продление послаблений на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон обсуждает возможность сохранить смягченные ограничения на российскую нефть на фоне роста топливных цен и переговоров по Ближнему Востоку, сообщает портал Semafor.

    США рассматривают вариант продлить ослабление санкций в отношении российской нефти уже на этой неделе, сообщают «Вести» со ссылкой на Semafor.

    По данным источников издания, в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение, а в дальнейшем аналогичные шаги не исключаются и для поставок нефти из Ирана.

    В публикации уточняется, что вопрос обсуждается в администрации президента США. Переговоры ведутся на фоне повышения стоимости топлива в США и продолжающихся консультаций по ситуации на Ближнем Востоке.

    Semafor отмечает, что рассматриваемые меры могут означать корректировку санкционной политики Вашингтона, где ограничения все чаще используются для регулирования мирового рынка.

    Вашингтон объявил о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для российской нефти.

    Президент США  пообещал восстановить антироссийские ограничения после стабилизации цен на энергоресурсы.

    В Кремле назвали действия американской стороны попыткой повлиять на мировой энергетический рынок.

    8 апреля 2026, 04:52 • Новости дня
    Анталья заявила о решении большинства проблем российских туристов с оплатой

    Tекст: Антон Антонов

    Российские туристы в Турции практически не сталкиваются с трудностями при оплате услуг благодаря выработке альтернативных расчетных механизмов, заявил представитель муниципалитета Антальи.

    Представитель муниципалитета Антальи отметил, что рынок адаптировался к санкционным ограничениям и выработал альтернативные способы расчетов, поэтому туристы могут спокойно пользоваться всеми сервисами во время отдыха. «На сегодняшний день существенных трудностей с оплатой услуг российскими туристами практически не наблюдается», – приводит его слова РИА «Новости».

    Источники в одном из государственных банков Турции ранее заявили, что проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не повлияли на туристов из России. Вместе с тем они подчеркнули, что сейчас сложно прогнозировать возможные новые санкции Евросоюза, которые могут появиться в 2026 году.

    Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил ранее на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией. Муниципалитет Антальи заявил, что не получал жалоб от турагентств по поводу проблем с обменом рублей, власти изучают ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы сталкивались с проблемами использования российских банковских карт в Турции из-за западных санкций. Турецкий отельер Артур Бирсин советовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.

    9 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Reuters: Дмитриев обсуждает в США соглашение по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США и обсуждает с администрацией президента США соглашение по Украине и экономические отношения Москвы и Вашингтона, сообщает Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Дмитриев находится в Соединенных Штатах и ведет переговоры с членами администрации США, передает РИА «Новости».

    Ключевыми темами обсуждения стали возможное соглашение по Украине и вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, следует из сообщения Reuters.

    Среди обсуждаемых вопросов могут оказаться и санкции США против российской нефти. Возможность включения этой темы в повестку переговоров отмечается как одна из вероятных.

    Дмитриев в марте посетил США по поручению президента Владимира Путина и провел переговоры о совместных экономических проектах и ситуации на энергетических рынках.

    8 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Россия высоко ценит миротворческие усилия США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает миротворческие усилия США в процессе урегулирования ситуации на Украине,

    По словам Пескова, Россия высоко оценивает миротворческие инициативы США в вопросе урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента  подчеркнул, что Москва по-прежнему ценит вклад американских переговорщиков и лично президента США в переговорный процесс.

    Песков также выразил надежду, что в ближайшее время у представителей США появится больше возможностей принимать участие в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу.

    По его словам, Россия рассчитывает на активное взаимодействие в многостороннем формате для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Дмитрий Песков заявил о признательности Москвы американским переговорщикам за их усилия по урегулированию ситуации на Украине.

    9 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Лавров: Контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально

    Tекст: Дарья Григоренко

    Контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются в неформальном и конфиденциальном формате, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров напомнил, что об этом ранее неоднократно говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам министра, на протяжении длительного времени особых перспектив для возобновления официального диалога по украинской теме не наблюдалось, передает ТАСС.

    «Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели», – разъяснил министр.

    Лавров пояснил, что американская сторона предлагала себя в качестве посредников, однако сейчас сотрудники, отвечавшие за этот процесс, заняты другими вопросами.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что Москва не станет затягивать процесс возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил о временной приостановке трехсторонних переговоров по Украине из-за занятости США. Представитель Кремля выразил надежду на скорое возобновление данного переговорного формата.

    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    Военный эксперт Анпилогов: Арабские государства не хотят платить за сомнительную защиту ВСУ

    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS./Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    9 апреля 2026, 05:44 • Новости дня
    США представили проект правил по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США представили новый проект правил для борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, включая санкции против России, сообщил минфин США.

    Опубликованный проект правил направлен на выполнение требований Закона о руководстве и создании национальных инноваций в сфере стейблкоинов (GENIUS Act) и предусматривает ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкционного режима. Кроме того, проект призван «стимулировать инновации в сфере платежных стейблкоинов», передает РИА «Новости».

    Согласно документу, меры позволят снизить риски, связанные с незаконным финансированием, а также усилят контроль над операциями с цифровыми валютами. В правилах подчеркивается, что они касаются санкций, связанных с Россией, КНДР, «иранскими субъектами, иностранными террористическими организациями и международными террористами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарские власти экстрадировали в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег. По версии США, Ивин и Ольшанский с мая 2017 года по май 2021 года нарушали санкции США вместе с другими лицами. Они якобы заставляли американских граждан получать и переводить деньги подсанкционным лицам и компаниям, а также содействовали транзакциям, которые противоречат американским законам. Ивин и Ольшанский непризнали вину в федеральном окружном суде Флориды.

    10 апреля 2026, 21:18 • Новости дня
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти, вероятно, примут решение о продлении действия лицензии, разрешающей торговлю российской нефтью и вывод ее из-под санкций для стабилизации мировых цен, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США, скорее всего, продлят в ближайшую пятницу действие лицензии минфина, которая разрешает продажу нефти из России, передает РИА «Новости». Решение принято на фоне стремления американских властей удерживать мировые цены на энергоносители под контролем, особенно в условиях военной операции против Ирана.

    Ранее минфин США уже предоставил генеральную лицензию, позволяющую исключить из-под санкций нефть и нефтепродукты из России, если они были погружены на суда до 12 марта. По информации Reuters, продление лицензии позволит участникам рынка продолжить торговлю российской нефтью в условиях сохраняющейся турбулентности на энергетическом рынке.

    Источники агентства подчеркивают, что продление действия лицензии США рассматривают как инструмент стабилизации рынка, что, в свою очередь, должно ограничить скачки мировых цен на нефть и нефтепродукты.

    Вашингтон разрешил продажу погруженных на суда до 12 марта российских нефтепродуктов.

    Позже американские власти объявили о намерении временно сохранить данные санкционные послабления.

    Администрация президента США обсуждает возможность продления этих мер на фоне роста топливных цен.

    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    @ REUTERS/Nina Liashonok

    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    10 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Baijiahao: США признали бессилие перед российским «Посейдоном»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление уникального российского ядерного аппарата «Посейдон» вынудило западных специалистов констатировать отсутствие надежных методов противодействия новому виду подводной угрозы, считает китайское издание Baijiahao.

    Российский глубоководный ядерный беспилотник «Посейдон» заставил Соединенные Штаты признать уязвимость перед этим вооружением, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на китайский портал Baijiahao.

    Эксперты отметили, что западные средства массовой информации уже окрестили уникальный аппарат «оружием судного дня».

    Европейские и американские аналитики пришли к выводу, что традиционные способы противолодочной борьбы оказались полностью неэффективными против «Посейдона».

    Стандартные тактические приемы, применяемые авианосными ударными группами, не способны справиться с характеристиками новейшего российского подводного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США признал российский беспилотник «Посейдон» уникальным вооружением. Разведка НАТО раскрыла серьезные риски для обороны альянса из-за этого подводного аппарата. Американская газета The Washington Post назвала этот дрон «оружием Франкенштейна».

    10 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков подтвердил визит Дмитриева в США для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитриев находится в США с визитом, передает РИА «Новости».

    «Я могу подтвердить этот визит», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что Кирилл Дмитриев возглавляет рабочую группу по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках этой структуры. По словам пресс-секретаря, Дмитриев сохраняет контакты по линии экономического взаимодействия между Россией и США. Целью визита являются переговоры по вопросам возобновления и укрепления экономических связей между государствами.

    Ранее Reuters сообщало, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США и обсуждает с администрацией президента США соглашение по Украине и экономические отношения Москвы и Вашингтона.

