    10 апреля 2026, 19:34 • Новости дня

    Отец Маска назвал антироссийские санкции абсолютной чепухой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эррол Маск во время визита в Нижний Новгород заявил, что меры против России являются бессмысленными и продиктованы завистью западных стран.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Отец Илона Маска, Эррол Маск, в ходе встречи с журналистами рассказал, что считает все санкции, введенные против России, абсолютной чепухой. Он отметил, что ранее посещал Москву и назвал ее лучшим городом на Земле.

    Эррол Маск также подчеркнул, что негативные высказывания о России и введение санкций, по его мнению, связаны с завистью западных стран. Он выразил мнение, что Россия – восхитительная страна с большими возможностями и планами, а местные жители заслуживают уважения.

    Маск-старший заявил, что не видит никакого практического смысла в антироссийских мерах, добавив, что негативные оценки России исходят именно из-за зависти Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск заявил, что визит в Москву показал ему высокий уровень цивилизации, который, по его мнению, был утрачен на Западе. Он также отметил, что выбрал бы Москву для проживания, если бы у него была такая возможность.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    10 апреля 2026, 10:56 • Новости дня
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Италии новый оппозиционный лидер Сильвия Салис, мэр Генуи и бывшая спортсменка, привлекла внимание как возможная альтернатива премьеру Джордже Мелони на грядущих выборах, пишут СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Салис заявила: «Я – прогрессивный кандидат, который твердо верит, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать». По ее мнению, действующее правительство не смогло обеспечить ни то, ни другое, из-за чего недовольны и богатые, и бедные.

    Салис вышла на политическую арену в 2025 году, объединив оппозицию и победив кандидата, поддержанного Мелони, на выборах мэра. Недавний референдум о реформе судебной системы стал серьезным ударом для власти: в Генуе против инициатив правительства высказались 64% избирателей, что на 10% выше национального показателя.

    Хотя оппозиция воодушевлена успехом, единого лидера у нее пока нет. Помимо Салис, основными претендентами на лидерство считаются глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и Эльи Шляйн, возглавляющая Демократическую партию.

    Салис строит свою программу на умеренной левой повестке: реформе здравоохранения, усилении налогового контроля, адресном регулировании цен на энергию и поддержке рождаемости, при этом избегая жестких идеологических позиций. Она отмечает, что растущее неравенство и проблемы среднего класса становятся заметны даже среди работающего населения.

    Бывший премьер-министр Маттео Ренци поддерживает Салис, а ее команда уже пополнилась его бывшим пресс-секретарем. Хотя Салис заявила, что не собирается участвовать в праймериз, она не исключает возможности выставить свою кандидатуру, если получит объединяющий запрос от оппозиции.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации правительства после болезненного поражения правящей коалиции на голосовании.

    Напомним, Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. Газета ВЗГЛЯД писала, как неудачное голосование разрушило ауру политической неуязвимости главы итальянского правительства.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    @ Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    @ Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.

    Попытка Владимира Зеленского отправить украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток завершилась провалом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    В материале подчеркивается: «После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 «специалист» с Украины не вернулся домой».

    Издание сообщает, что по итогам событий Киеву пришлось столкнуться с негативной реакцией со стороны Ирана. Уточняется, что склады с беспилотниками были полностью уничтожены в ходе атаки, а украинские специалисты после этого не смогли вернуться на родину.

    Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари 28 марта заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работать на американских военных базах на Ближнем Востоке по поручению Владимира Зеленского.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил о ликвидации в Дубае склада украинских противодронных систем с 21 гражданином Украины.

    Владимир Зеленский заявил о договоренностях о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне поставок украинских средств борьбы с беспилотниками в регион.

    9 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    В марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

    Регулятор отметил, что в марте потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 трлн рублей по сравнению с 2,9 трлн рублей в феврале. Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что выше показателей прошлых лет.

    «Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – сказано в материалах ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ожидает, что в ближайшие пять лет наличные деньги и банковские карты сохранят свои позиции на рынке.

    10 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При перехвате украинских дальнобойных ракет «Нептун» пострадала мирная жительница села Юрасово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Украинские военные пытались атаковать территорию России с помощью дальнобойных управляемых ракет «Нептун», указал Богомаз в своем Telegram-канале.

    Сбитые снаряды рухнули в Карачевском районе. Из-за падения обломков в селе Юрасово полностью уничтожены четыре здания. Кроме того, различные повреждения получили 15 жилых домов.

    Во время инцидента ранения получила одна местная жительница. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

    В феврале украинские военные нанесли ракетный удар по Брянской области с применением дальнобойных ракет «Нептун». За несколько дней до этого силы ПВО России уничтожили над регионом 11 украинских беспилотников.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    10 апреля 2026, 09:38 • Новости дня
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Павел Дуров, основатель Telegram, резко раскритиковал шифрование в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), назвав его «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей».

    В своем Telegram-канале Дуров заявил: ««Шифрование» WhatsApp может быть крупнейшим обманом потребителей в истории, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей». Он подчеркнул, что несмотря на уверения сервиса, WhatsApp читает пользовательские сообщения и делится ими с третьими лицами, а Telegram никогда этого не делал и делать не будет.

    В подтверждение своих слов Дуров опубликовал скриншот с описанием так называемого бэкдора – скрытого механизма в коде, позволяющего получить доступ к сообщениям пользователей без их ведома. По его словам, этот бэкдор дает доступ к личной переписке даже сторонним подрядчикам, хотя официально используется для проверки сообщений, помеченных как мошеннические.

    Ранее Дуров сообщил, что за всю историю Telegram ни одна переписка пользователей не была раскрыта третьим лицам, даже по требованию властей, проект скорее закроется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров назвал людей, верящих в безопасность WhatsApp, безмозглыми.

