    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    10 апреля 2026, 18:30 • Новости дня

    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия

    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров, сообщил спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    По его словам, речь идет о прекращении огня в Ливане и разблокировке иранских активов, передает ТАСС. «Две из мер, согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», – написал Галибаф в соцсетях.

    Он также подчеркнул, что все пункты предварительного соглашения о перемирии должны быть выполнены до старта переговоров в Исламабаде.

    Ранее Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    9 апреля 2026, 23:57 • Новости дня
    Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении республики вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    «Мы говорим южным соседям Ирана о том, что вы видите чудо, поэтому смотрите и понимайте правильно, стойте в нужном месте и с подозрением относитесь к ложным обещаниям демонов. Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну. Конечно, мы потребуем компенсации за нанесенный ущерб и за кровь жертв и ветеранов этой войны. И мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», – приводит заявление Хаменеи гостелерадиокомпания Ирана.

    До этого Верховный лидер заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Моджтаб Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения. При этом Иранская армия заявила о сохранении боеготовности после прекращения огня с США.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы одержали победу в третьей эпической священной обороне», – следует из опубликованного к иранцам обращения.

    В заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана, подчеркивается, что несмотря на разрушения и удары, нанесенные врагом, иранские вооруженные силы смогли превратить войну в великую победу. Хаменеи призвал граждан продолжать массовые шествия, как это происходило последние 40 дней, передает ТАСС.

    Лидер страны также отметил, что Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав. Он заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за каждую каплю пролитой крови и каждый причиненный ущерб в ходе конфликта. По его словам, решительная воля к мести за гибель предыдущего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердце и душе нации.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения.

    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи.

    10 апреля 2026, 01:01 • Новости дня
    От ранений умер советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана доктор Камаль Харрази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки на Тегеран в начале недели.

    По словам близких люде Харрази, он получил ранения во время нападения на его дом в Тегеране и погиб в четверг вечером. Его жена погибла в результате того же нападения ранее на этой неделе, сообщил телеканал Press TV.

    На протяжении карьеры на государственной службе, охватывающей десятилетия после Исламской революции 1979 года, доктор Харрази занимал многочисленные высокопоставленные должности. Он возглавлял Стратегический совет по международным отношениям и занимал должность старшего советника лидера Исламской революции.

    Созданный в июне 2006 года Стратегический совет по международным отношениям является видным иранским аналитическим центром и консультативным органом, подчиняющимся лидеру Исламской революции.

    Доктор Харрази также занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 1997 года по 24 августа 2005 года и был членом Совета по оценке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил. Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    @ U.S. Central Command Public Affairs/dvidshub.net

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Американские военные обвинили Хегсета во лжи после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, пожаловавшись, что их подразделение оказалось в опасном положении, сообщает канал CBS.

    Американские военные, пережившие удар иранского беспилотника по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, передает РИА «Новости». По их словам, подразделение оказалось в опасном положении, когда шесть военных погибли и более 20 человек получили ранения.

    В беседе каналом CBS бойцы подчеркнули, что не согласны с заявлением Хегсета о том, что дрон «проскользнул» через оборону. Один из военнослужащих заявил на условиях анонимности: «Утверждение о том, что один из них чудом избежал гибели, – ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

    Ранее телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что во время атаки иранского БПЛА на базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе. Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски техники и личного состава на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке иранского беспилотника на авиабазу США в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих.

    Представитель Центрального командования ВС США сообщил о более чем 370 пострадавших американских военных в ходе конфликта с Ираном.

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских солдат после удара по вертолетной базе в Кувейте.

    10 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продолжает строго контролировать движение судов в Ормузском проливе, требуя от других стран заключать индивидуальные соглашения для обеспечения транзита, пишут американские СМИ.

    Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

    Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

    «Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

    По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

    Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

    Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.

    10 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    Вэнс заявил, что рассчитывает на позитивный исход предстоящих встреч, передает РИА «Новости».

    «Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, что они будут положительными», – сказал Вэнс.

    Вице-президент добавил, что США готовы протянуть руку Ирану при условии, что Тегеран «проявит добросовестность» в переговорах.

    В пятницу иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня. Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу.

    Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    9 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    SPA: Конфликт на Ближнем Востоке нарушил работу энергетических объектов ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Работа нескольких важных энергетических объектов в Саудовской Аравии была нарушена из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство SPA.

    Высокопоставленный источник министерства энергетики королевства рассказал, что атакам подверглись объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, а также нефтехимические предприятия и энергетический сектор в Эр-Рияде, Восточной провинции и промышленном городе Янбу, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате одного из нападений была повреждена насосная станция на трубопроводе, перекачивающем нефть с восточных месторождений на запад страны. Это привело к потере примерно 700 тыс. баррелей нефти в сутки, что существенно сказалось на объемах экспорта.

    Источник также рассказал, что в ходе этих событий погиб сотрудник службы промышленной безопасности саудовской энергетической компании, еще семь работников получили ранения. Подчеркивается, что атаки создают угрозу не только энергетической инфраструктуре страны, но и безопасности персонала.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам американских нефтехимических компаний в Саудовской Аравии.

    Нефтеперерабатывающий завод Samref в порту Янбу подвергся воздушной атаке без серьезных разрушений.

    При падении обломков на газовый комплекс в Абу-Даби пострадали три человека.

    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS./Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    Главное
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам