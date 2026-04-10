Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Tекст: Денис Тельманов

Колударова подчеркнула, что Медведев лично участвовал в разработке: «Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое – все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», передает РИА «Новости».

В авторский коллектив вошли юристы, экономисты, социологи, историки, включая университетских преподавателей, кандидатов и докторов наук.

В секретариате Медведева сообщили, что он работал над учебниками на безвозмездной основе.

Дмитрий Лутовинов, председатель общественного совета при Минпросвещения, отметил, что обновление курса было необходимым, поскольку «меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание будет исключено из программы восьмых классов, однако его изучение продолжится в 9-11-х классах. Новый курс обещает быть более практико-ориентированным и тесно связанным с предметом истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2027 года в России вводится новый образовательный стандарт для старших классов.

В новом проекте стандарта предусмотрено изучение 16 обязательных дисциплин, часть которых может выбираться учениками и их родителями.

Министерство просвещения назвало одиннадцатилетний срок обучения оптимальным вариантом, соответствующим современным нуждам школьников и закону об образовании.

